株式会社A3はTVアニメ『B-PROJECT~熱烈*ラブコール』の新作グッズを発売いたします。







TVアニメ『B-PROJECT~熱烈*ラブコール』のPOP UP SHOPが開催! 12月22日より渋谷モディで開催されるのを皮切りに、なんばマルイ、モレラ岐阜を巡回します。



新年を迎えるのにピッタリな和装&スーツでかっこよくキメた新規描き下ろしイラストと新規描き下ろしミニキャライラストの他、公式イラストを使用した新作グッズが登場! さらに会場では等身大パネルの展示も実施予定です。



飾って楽しめるグッズから普段使いしやすいグッズまで、幅広くラインナップした今回のPOP UP SHOP。たくさんの新作グッズ情報を、最後までお見逃しなく!



開催情報

■渋谷モディ7F マルイノアニメ

期間:2023年12月22日(金)~2024年1月8日(月祝)



■なんばマルイ7F イベントスペース

期間:2024年1月19日(金)~2024年2月4日(日)



■モレラ岐阜1F ローズプラザ

期間:2024年2月9日(金)~2024年2月12日(月祝)

描き下ろしイラストはファン必見! 10アイテム105種のグッズが登場!!







【描き下ろしイラストのグッズ】

・缶バッジ【BOX01】(全8種)※

・缶バッジ【BOX02】(全8種)※

・アクリルカード【BOX01】(全8種)※

・アクリルカード【BOX02】(全8種)※

・アクリルスタンド(全16種)

・アクリルアートボード(全5種)

・プレミアムポストカードホルダー(全1種)

・A3クリアポスター(全1種)



※マークのついたものはブラインド商品となり、単品またはコンプリートBOXで購入できます。





【ミニキャライラストのグッズ】

・缶バッジ【BOX01】(全8種)※

・缶バッジ【BOX02】(全8種)※

・アクリルぷちスタンド【BOX01】(全8種)※

・アクリルぷちスタンド【BOX02】(全8種)※

・キャラクリアケース(全1種)

・スライド式小物ケース(全5種)



【公式イラストグッズ】

・アクリルキーホルダー(全9種)※

・キャラクリアケース(全3種)



※マークのついたものはブラインド商品となり、単品またはコンプリートBOXで購入できます。

描き下ろしイラスト



缶バッジ(各8種/2BOX)&アクリルカード(各8種/2BOX)





※画像は一例です。



※画像は一例です。

定番グッズの缶バッジは直径5.7cm。キャラクターたちの表情がよく見える、大人っぽいデザインの缶バッジです!

そして大きさ約7×9cmのアクリルカードは、しっかりとした厚みのあるクリアカード。綺麗な景色やスイーツなどと写真を撮って、一緒にお出かけを楽しんでみてはいかがでしょうか?



缶バッジとアクリルカードはランダムで1種が当たるブラインドの単品と、コンプリートBOXの2つをご用意。BOXはユニットごとに分かれています!



【BOX01】:キタコレ、KiLLER KiNG、ウルトラズ

【BOX02】:THRIVE、MooNs

アクリルスタンド(全16種)&プレミアムポストカードホルダー(全1種)





※画像は一例です。





高さ最大15cmのアクリルスタンドは、ポーズや全身衣装をじっくりと鑑賞できるマストバイアイテムです! お好きなキャラクターはもちろん、ユニットごとに揃えて飾りたくなります!!



10×14.8cmのポストカードを30枚も収納できるプレミアムポストカードホルダーもラインナップ。ついつい集めがちなポストカードをまとめてコレクションしておけるので、1つ持っていると重宝します!

アクリルアートボード(全5種)&A3クリアポスター(全1種)











ユニットごとに分かれたアクリルアートボード、16人のキャラクターが大集合したA3クリアポスターも登場! どちらもお部屋に飾るのにオススメなアイテムです♪



大きさ約18×18cmアクリルアートボードは台座付きなので、テーブルやラックなどお好きな場所に置いて眺めることができます。

また、クリアポスターはプラスチック素材ならではのツヤが高級感を演出し、さらに約30×42cmというビッグサイズなので大満足間違いなし! 描き下ろしイラストをじっくりと堪能してみてください!!

ミニキャライラスト



缶バッジ(各8種/2BOX)&アクリルぷちスタンド(各8種/2BOX)





※画像は一例です。



※画像は一例です。

キャラクターたちの“らしさ”はそのままに、キュートな姿の描き下ろしミニキャライラストを使用したグッズもご紹介!



直径5.7cmの缶バッジはお洒落な和柄の背景に、お顔をアップめにデザインしています。カラフルでポップな缶バッジは、眺めているだけでテンションが上がります♪



約7cmのアクリルぷちスタンドは、手のひらに収まるミニマム感とミニキャライラストがベストマッチ! 等身イラストとはまた違う愛らしさを見せるキャラクターたちを飾って、ぜひ癒されてください!!



缶バッジとアクリルぷちスタンドの購入方法もランダムで1種が当たるブラインドの単品と、コンプリートBOXの2つがあります。BOX内の組み合わせは下記をチェック!



【BOX01】:キタコレ、KiLLER KiNG、ウルトラズ

【BOX02】:THRIVE、MooNs

キャラクリアケース(全1種)&スライド式小物ケース(全5種)











キャラクリアケースとスライド式小物ケースは、普段使いにピッタリ!



キャラクリアケースはおよそ15×22cmの硬質クリアケースです。ポストカードやチケットなど折りたくない紙類を持ち運ぶ際に便利なアイテム!

小物ケースは、サプリメントやアクセサリーなど細かい物をちょこっと入れてカバンにつけておけます。



日常生活に大好きなキャラクターを取り入れて、毎日にもっと“ときめき”をプラスしてみませんか?

公式イラスト



アクリルキーホルダー(全9種)&キャラクリアケース(全3種)











公式イラストの新作グッズは、アクリルキーホルダーとキャラクリアケースの2アイテム。



どちらもTVアニメ『B-PROJECT ~熱烈*ラブコール~』キービジュアルと同じく煌びやかな衣装を着た、アイドルらしさ全開のカッコイイデザインです!

アクリルキーホルダーをカバンにつけてイベントに行ったり、キャラクリアケースをお部屋に飾ったりして楽しんでください♪



TVアニメ『B-PROJECT ~熱烈*ラブコール~』より、描き下ろし等身イラストやミニキャライラスト、さらに公式イラストを使用した新作グッズがたくさん登場しました。新作グッズもゲットして、これからもアイドルたちを応援していきましょう!

『B-PROJECT』とは



総合プロデュース 西川貴教 × 企画・原作 志倉千代丸が贈るBIGアイドルプロジェクト。

男性アイドルグループ「キタコレ」、「THRIVE(スライブ)」、「MooNs(ムーンズ)」、「KiLLER KiNG(キラーキング)」「ウルトラズ」の5組16名のメンバーによるスペシャルユニットが活動中です。



2015年9月4日のプロジェクト始動以来、CDリリースや大規模ライブ開催をはじめとするアーティスト活動に加え、TVアニメ化、舞台化、ゲーム化など、様々なメディアミックスを実現。現在、TVアニメ3期『B-PROJECT ~熱烈*ラブコール~』が放送中です。



(C) MAGES./Team B-PRO3



