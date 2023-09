[株式会社TSIホールディングス]

株式会社TSI(東京都港区 代表取締役社長 下地毅)が展開するアパレルブランド「JILL STUART」は、様々なコラボレーションで女性をエンパワーメントするプロジェクト「W/J (ウィズ ジル スチュアート)」において、第3回目の企画となる今回、「my fav W/J」をテーマに2ヶ月に渡り3つの企画を展開。「好きなものは好き」、そう胸を張って言える女性を応援します。

また、第一弾となる「リボンプロジェクト」は10月18日(水)より全6型のアパレルや雑貨商品を発売します。





今回のテーマは「my fav W/J」





新しいことに挑戦したい、でも挑戦するきっかけがない。年齢を重ねていく中でライフスタイルやマインドに変化がある。といった、仕事以外の楽しみ、生きがいなどを改めて考える、そのような女性を応援したいという思いから、「my fav W/J」というテーマにしました。“好きって素敵” ”新しい好きに出会う” “今の自分をもっと好きになって欲しい”という、3つの”好き”をキーワードに、JILL STUARTはあなたの好きを応援する企画を展開します。





【#好きなものは好き】

子どもの頃は、好きなものがたくさんあった。

でも、大人になったらこうならなきゃいけない。

こんな大人になりたい、何かを追いかけてばかりじゃいられない。

そうして、自分の気持ちに蓋をしてしまうことが増えた。

でも、あなたが好きなものはきっと、あなたにとってかけがえないもの。

だから胸を張って、好きなものは好き。

そう言える女性をJILL STUARTは応援します。



「my fav W/J」の 3 つの企画内容をご紹介







1.リボンプロジェクト

「好きなものを変わらず好きでいたい、その気持ちを大切に。“好きって素敵”」をテーマに、かわいらしさを象徴するリボンモチーフを使った大人になっても着たいと思えるアイテムを展開します。



◆リボンプロジェクト展開アイテム

高密度のカットソー素材を使用した汎用性の高いワンピースや、ベルベットリボンが印象的なニットプルオーバー、胸元にテープ刺繍を施したシャツワンピースや、大胆なフリルとリボン刺繍のコンビネーションが単品性も高いニットプルオーバーなど、アパレル4型、雑貨2型、計6型のアイテムを10月18日(水)より全国のJILL STUARTの店頭及び公式オンラインサイトにて販売開始。



2.アートコラボ

「新しい好きなものに出会う喜びを一緒に。”新しい好きに出会う”」をテーマに、様々なアーティストを通して、新しい好きと出会うきっかけになるコラボ商品を展開。寺田倉庫が運営する天王洲のアートギャラリーカフェ「WHAT CAFE」と連携し、アーティストとの商品コラボレーションやアートとアパレルを融合させた展示会を予定。服に閉じない、アートを絡めた商品展開を行うことで、新たな”好き”に出会うきっかけの場を提供をします。



◆アートコラボ展開アイテム

アーティスト奥田雄太さんと岡田佑里奈さんのアートをプリントしたTシャツ、スウェット、パーカー、トート、チュール BAG等、計5型のアイテムを11月10日(金)よりWHAT CAFEポップアップにて、11月15日(水)より全国の JILL STUARTの店頭及び公式オンラインサイトにて販売開始。



3.ドレスアップ企画

“私らしく”ファッションを楽しむ気持ちを後押しし、今の自分をもっと好きになって欲しいというメッセージと共に大人が着たいドレスアップ企画を提案します。



◆ドレスアップ企画展開アイテム

コクーンシルエットのモード感あるニットドレスや、光沢のある糸を使用しオリジナルで素材を作った特別感のあるジャガードドレスなど、ワンピース4型、トップス5型、スカート2型、パンツ1型のアパレル計12型。バッグ 1 型、アクセサリー1型の雑貨計2型を11月1日(水)より公式オンラインサイトにて先行予約開始、11月29日(水)より全国のJILL STUARTの店頭及び公式オンラインサイトにて販売開始。



「W/J (ウィズ ジル スチュアート)」とは?







顧客が自分らしく、幸せな毎日を過ごせるよう、女性をエンパワーメントするプロジェクト「W/J (ウィズ ジル スチュアート)」。これまでJILL STUARTが服に宿してきた力と、時には服やファッションの領域を超えた多彩なコラボパートナーの力を掛け合わせて、バリエーション豊かな体験を提供。新しいクリエイティビティや出会いの場を生み出すことによって、顧客の人生をより自分らしく、楽しく豊かで意義あるものにすることを目指します。



JILL STUART とは





ニューヨーク出身のファッションデザイナー「ジル・スチュアート」によって1993年に発表されたブランドです。1997年に渋谷路面店をオープンし、2008年には姉妹ブランドである「JILL by JILL STUART」を発売。現在全国にJILL STUART12店舗、JILL by JILL STUART22店舗を展開しています。



【会社概要】

株式会社TSI 代表取締役社長 下地 毅

東京都港区赤坂 8-5-27 住友不動産青山ビル

<事業内容> 衣料品全般の企画・製造・小売り・卸及び輸出入

<URL> https://www.tsi-holdings.com



【本件に対する問い合わせ先】

JILL STUART TEL : 03-5785-6454 JILL by JILL STUART TEL : 03-5785-645



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/23-21:40)