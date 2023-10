[株式会社ポジティブドリームパーソンズ]

【レストランルーク ウィズスカイラウンジ、他9店舗】



全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:宮下 慶輔、以下PDP)が運営するレストラン「RESTAURANT LUKE with SKY LOUNGE(レストランルーク ウィズ スカイラウンジ)」、他9店舗で、これから旬を迎える林檎を使ったアフタヌーンティーを11月1日~12月31日の期間限定で提供いたします。様々な調理法でアレンジした林檎スイーツと、クリスマスにふさわしいショートケーキやチョコレートのスイーツを一度にお楽しみいただけます。







予約サイトURL:https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014007601/3642/327858



各レストランで季節ごとにそれぞれの旬に合わせて提供しているアフタヌーンティー。2023年11月・12月は迎えるホリデーシーズンに向けて、林檎とチョコレートをテーマに店舗ごとの色を出した旬のフルーツや地場素材を盛り込んだお腹も心も満たされるスイーツやセイボリーを揃えました。クリスマスにふさわしいショートケーキは別皿にてご用意し、各店舗のパティシエがそれぞれ作り上げ、特別な一皿をご提供します。満足感のある内容に仕上げました。



レストランルーク ウィズ スカイラウンジ おすすめメニュー





【林檎とチョコレートのウインターアフタヌーンティー】



ホリデーシーズンを彩る赤く華やかなアフタヌーン。旬の林檎を贅沢に使いフレッシュチーズやチョコレートを使用したスイーツとセイボリーと、ドリンクにはスパークリングワインを含むアルコールのフリードリンク、ロンネフェルトの香り高い紅茶をご用意しました。地上221mからの絶景とともに贅沢なアフターヌーンティーを心ゆくまでお楽しみください。









・林檎のキャラメリゼとチーズタルト

林檎の食感を残しつつもキャラメルを纏うようにソテーし

バターのコクを感じていただける一品。バニラとブランデーの香りをあわせました。













・林檎のコンポート シードルジュレ

シャキシャキとしたりんごの食感が残るように真空調理(バプール)をして仕上げたコンポートです。















・RESTAURANT LUKE with SKY LOUNGE(レストランルーク ウィズ スカイラウンジ)

〒104-0044 東京都中央区明石町8-1 聖路加ガーデン 47階

https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014007601/3642/327858





【提供時間】11:30~15:00(L.O.14:00)

【料金】¥5,000 (税・サービス料込)

【内容】苺のショート、スイーツ11種、スコーン2種、 セイボリー6種、カフェ3種・紅茶14種・アルコール3種

※お席はダイニング(テーブル席)でのご案内となります。

※お席は最大3時間制でのご案内となります。







その他 店舗別の内容





・FOREST KITCHEN with Outdoor Living(フォレストキッチン ウィズ アウトドア リビング)

〒980-8487 仙台市青葉区中央1-1-1 ホテルメトロポリタン仙台イースト 3階

https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014007601/12178/327859



東北素材を使った季節の前菜やオリジナルデザートがセットになったアフタヌーンティーをご用意しております。ドバイの7つ星ホテルで提供されているドイツ最高級の紅茶などをフリードリンクでお楽しみいただけます。

【提供時間】14:00~16:30(L.O.16:00) ※定休日:なし

【料金】¥4,200(税・サービス料込)

【内容】ストロベリーショートケーキ、スイーツ11種、

自家製ストロベリースコーン、セイボリー7種、紅茶17種、カフェ2種

※アフタヌーンは店内の提供になります。



・THE PENTHOUSE with weekend terrace(ザ ペントハウス ウィズ ウィークエンド テラス)

〒135-0061 東京都江東区豊洲2-2-1 三井ガーデンホテル豊洲プレミア 36階

https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014007601/22073/327861



月替わりのテーマが楽しめるアフタヌーンティーセットをご用意致しました。ドバイの7つ星ホテルで提供されているロンネフェルトの紅茶やイギリスのオーガニックティー、豊洲直送素材を使用した『カルパッチョ』や前菜、種類豊富な自家製デザートをご堪能下さい。

【提供時間】14:00~17:00(LO16:30) ※定休日:なし

【料金】¥4,800(税・サービス料込)

【内容】苺のグラスショートケーキ、スイーツ12種、セイボリー5種、アルコール3種、紅茶12種、カフェ

※アフタヌーンは店内の提供になります。



・THE Tender HOUSE(ザ テンダーハウス)

〒108-0071 東京都港区白金台4-19-16

https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014007601/3990/327862



【林檎とチョコ】のスノーホワイトアフタヌーン。ドバイ7つ星ホテルで提供されているロンネフェルトの紅茶や英国のオーガニックハーブティーで週末の素敵なティータイムをお過ごしください。

【提供時間】15:00~17:00(L.O.16:30) ※定休日:なし

【料金】¥3,500(税・サービス料込)

【内容】苺のショートケーキ、スイーツ7種、セイボリー5種、スコーン、ロンネフェルト社の紅茶6種・パッカ社の紅茶6種



・The Living Room with SKY BAR(ザ リビングルーム ウィズ スカイバー)

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目11番27号 シンフォニー豊田ビル 三井ガーデンホテル名古屋プレミア 18階

https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014007601/7849/327860



ドイツの歴史あるロンネフェルトの紅茶とともにゆっくりとお楽しみいただける季節のアフタヌーンティー。旬のフルーツをふんだんにつかったデザートやセイボリーをご堪能いただけます。

【提供時間】11:30~17:00(L.O.16:00)

【料金】¥3,800 (税・サービス料込)

【内容】ショートケーキ、スイーツ11種、セイボリー5種、スコーン、乾杯ドリンク(ノンアルコール対応可)、カフェ/紅茶/ソフトドリンク各種

※お席のご指定は受け付けておりませんので予めご了承下さいませ。

・囲炉裏と日本料理 松風庵

〒502-0012 岐阜県岐阜市長良志段見東山537-3 長良川清流ホテル 1階

https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014007601/28125/327863



岐阜の「お茶の時間」を提供します。ティースタンドには、スイーツだけではなく、和菓子の琥珀等や稲荷寿司、岐阜県産地卵のだし巻き玉子も。ドリンクは、美濃揖斐茶など土地のお茶を含むメニューからお好きなだけお召し上がりいただけます。甘辛のバランスが絶妙な和のアフタヌーンで、ほっと一息つく午後のひとときをお楽しみください。

【提供時間】14:00~17:00(L.O.16:00)

【料金】¥2,500 (税・サービス料込)

【内容】グラスショートケーキ、スイーツ14種、セイボリー 4種、揖斐茶5種・紅茶8種・カフェ・ノンカフェインティー



・crossfield with TERRACE LOUNGE(クロスフィールド ウィズ テラスラウンジ)

〒540-0002 大阪府大阪市中央区大阪城1-1 MIRAIZA OSAKA-JO内

https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014007601/13607/327844



MIRAIZA OSAKA-JO内の一際特別な「貴賓室」でロンネフェルトの紅茶など約16種類から選べるドリンクと、テーマに合わせたセイボリーやデザートを心行くまでお楽しみください。

【提供時間】15:00-17:00(L.O.16:30)

定休日:火曜日(祝日を除く)

【料金】¥4,200(税・サービス料込)

【内容】ショートケーキ、スイーツ11種、セイボリー8種、ロンネフェルト社の紅茶・ハーブティーやコーヒーなど16種

※アフタヌーンティーは室内でのご案内となります。



・restaurant GRILL TABLE with SKY BAR(レストラングリルテーブル ウィズ スカイバー)

〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-5 神戸ハーバーランド ホテルクラウンパレス神戸 17階

https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014007601/3646/328116





季節毎のテーマに沿った旬のフルーツで楽しむアフタヌーンティープランを香り高い神戸紅茶やロンネフェルトの紅茶と共にごゆっくりとお楽しみください。

【提供時間】11:30~17:00(L.O.15:00) ※土日祝日休業

【料金】¥4,000 (税・サービス料込)

【内容】スイーツ12種、りんごのスコーン、セイボリー4種、神戸紅茶&ロンネフェルトの紅茶など18種





・HARBOR CAFE ALL DAY DINING(ハーバーカフェ オールデイダイニング)

〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-5 神戸ハーバーランド ホテルクラウンパレス神戸 1階

https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014007601/3647/328111



月替わりで旬のフルーツが楽しめるアフタヌーンティーセットをご用意致しました。ドバイの7つ星ホテルで提供されているロンネフェルトの紅茶や香り高い神戸紅茶を種類豊富にご用意しております。

【提供時間】11:30-17:00(L.O.15:00)

【料金】¥4,000 (税・サービス料込)

【内容】スイーツ12種、りんごのスコーン、セイボリー4種、神戸紅茶&ロンネフェルトなど18種





・高宮庭園茶寮(たかみやていえんさりょう)

〒815-0083 福岡県福岡市南区高宮5丁目16-1

https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014007601/26555/233256



茶房にて九州各地の煎茶、ロンネフェルトの紅茶とともに、季節の和菓子やフルーツタルト等オリジナルデザートをお楽しみいただくプランです。

【提供時間】火~金、祝前日:11時30分~16時30分

土日祝:11時00分~16時30分

(最終入店15:00)

【料金】平日 ¥4,200 / 土日祝 ¥4,500 (税・サービス料込)

【内容】抹茶のカレ、スイーツ9種、セイボリー5種、煎茶各種、ロンネフェルト社の紅茶2種、カフェ3種

※茶房でお楽しみいただくプランです。





・運営会社概要

■社名:株式会社ポジティブドリームパーソンズ

■設立:1997年7月1日

■ファウンダー:杉元 崇将

■代表取締役社長:宮下 慶輔

■本社所在地:東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F

■従業員数:996名(2023年6月1日現在)

■事業内容:ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業

■WEBサイト:https://www.positive.co.jp/

■公式アカウント:Facebook(https://www.facebook.com/PositiveDreamPersons)/Twitter(@pdp_kandou)/Youtube(https://www.youtube.com/positivedreampersons)/Instagram(@positivedreampersons_inc)



