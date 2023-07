[Foot Locker atmos Japan合同会社]





crocsのアイコニックライン”MEGA CRUSH(メガクラッシュ)”からY2Kをテーマにatmos pinkらしいデザインが7月8日(土)に登場!



品名:ATMOS X CROCS MEGA CRUSH RAINBOW GLITTER



品番: 208939-001



サイズ展開:22cm -25cm(ハーフサイズ展開無し)



価格:¥15,400(税込)





メガクラッシュの特徴であるボリュームのある厚底にキラキラのラメを施し、ぷっくりとつやつや感を出したビックサイズのatmos pinkハートロゴジビッツはギャルたちのハート(心)が高まる仕上がり(ハート)踵のバックストラップにも特別仕様のチェーンアクセ付き。フロントに位置するときはジビッツ仕様なので取り外して向きを変えて付け替えていただければ正面からの印象の変化も楽しんでいただけます。つま先にはちょっとトガったツノアクセで辛口さもプラスされています♪ミニスカートでとことんギャルコーデや浴衣や水着にも取り入れてほしいこの夏にかかせないclog間違いなし!





ヴィジュアルモデルにはViViで活躍の人気モデルせいらちゃんを起用し、atmos pinkが提案する2023 SUMMERギャルのスタイルにも注目です!今年の夏は一度きり、大胆なデザインで楽しんだもん勝ちです♪

ABOUT atmos pink / SHOP URL : https://www.atmos-pink.com/

東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信し続けるショップatmosより、新たな業態となる女性の為のスポーツミックススタイルを提案するコンセプトショップ。 <Pinks, Go ahead : レディーたち、前に進もうよ。毎日をポジティブに大好きな自分のために。体を動かそうよ。音楽を楽しもうよ。アートなことしようよ。ファッションを楽しもうよ。新しいこと発見しよう!>をコンセプトに、スニーカーカルチャーをファッションにPinksの日常を表現します。ナショナルブランドのスニーカーはもちろん、スポーツファッションをデイリーに着こなせるようオリジナルアパレルを展開し、スニーカーと合わせたスポーツミックススタイルを提案します。







ABOUT CROCS

クロックス社(NASDAQ:CROX)は、女性、男性、子供向けのカジュアルフットウェアの世界的リーダーであり、快適さとスタイルが消費者に愛され続けています。同社のブランドにはクロックスとHEYDUDEがあり、製品は卸売と直販を通じて85以上の国で販売されています。クロックス社に関する詳細は、investors.crocs.com を訪問してください。同社のブランドについては、www.crocs.co.jpまたは www.heydude.comをご覧いただくか、フェイスブック、インスタグラム、ツイッターで @crocsjp または @heydude をフォローしてください。







ABOUT せいら https://www.instagram.com/seiralala_7/

2000年11月24日・東京都生まれのモデル。170cm。

YouTubeのチャンネル登録者数73.2万人・Instagramフォロワー93万人。

2021年1月にコムドットのYouTube出演がきっかけで、一気に注目を集め、2021年3月に自身のYouTubeチャンネル「せいら」を開設し、初投稿が急上昇ランキング1位を獲得。2022年9月からViVi専属モデルとなりブランドモデルや雑誌の表紙を飾るなど活動の幅を広げている。







読者様 問い合わせ先

atmos pink customer

アトモス ピンク カスタマー

TEL : 03-6629-5075

URL : http://www.atmos-pink.com



