New York Kitchen ARAIリーフウォーク稲沢店(運営:株式会社RAVIPA 本社:東京都豊島区)では、12月限定メニューを12月6日より販売スタート。牛肉煮込みのデミグラスソースと見た目からかわいい冬仕立てのティラミスをご用意!ぜひお楽しみください!











12月限定メニューのご紹介







牛肉の煮込みデミグラスソース ¥1,250

牛のバラ肉を数時間じっくり赤ワインで煮込み、コク深いデミグラスソースと酸味のあるトマトソースで贅沢に仕上げました。



ディラミスパフェ ¥800

可愛らしい見た目のパフェにはチーズケーキやマスカルポーネクリーム、ベリーソースなどが入っています。

バニラアイスと一緒に食べるとさっぱりとした味わいに。ぜひお食事後にお楽しみください。



忘新年会受付中!



少人数でも楽しめる半個室から、大人数でも楽しめる、貸切・パーティーのプランもご用意しております。広々とした店内でごゆっくりと楽しいひと時をお過ごし下さい。







■お食事メニュー

サーモンカルパッチョ

揚げ物盛り合わせ

シーザーサラダ

マルゲリータピザ

プチデザート

ワンドリンク付き

お料理は季節や仕入れにより異なる場合があります。



■ご利用料金

大人1人 2,000円

子供1人 1,000円 ※5歳未満無料

飲み放題 +1,500円

4名様~16名様

16名様以上も可能 要相談



■ご利用時間

15~21時(2時間制)



ご予約はお電話でも可能です。

New York Kitchen ARAI リーフウォーク稲沢

お電話:0587-50-7151

HP:https://newyork-kitchen-arai.com/



大きなオーブンで焼き上げる熱々料理が自慢のNew York Kitchen ARAI。

ボリューミーなハンバーグの他にも、ドリアやピザなど皆様で楽しめるメニューをバラエティ豊富にご用意しております。



しっとり食感が美味しいフレンチトーストなど、お買い物途中の休憩にもぴったりのカフェ&ドリンクメニューも多彩◎



広々とした店内はお子様連れも大歓迎ですので、シーンを問わずぜひゆったりとお寛ぎください。



■住所

〒492-8601

愛知県稲沢市長野7丁目1−2

リーフウォーク稲沢1階 レストラン街フロア169区画

New York Kitchen ARAI

TEL 05-8750-7151

HP:https://newyork-kitchen-arai.com/



■ご予約

公式HP:https://newyork-kitchen-arai.com/reserve/

食べログ:https://tabelog.com/aichi/A2302/A230201/23080700/

ホットペッパー:https://www.hotpepper.jp/strJ003389387/



■会社概要

株式会社RAVIPA飲食事業部

東京都豊島区池袋2丁目43−1池袋青柳ビル

代表取締役 新井亨

https://newyork-kitchen-arai.com/



