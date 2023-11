[三井不動産株式会社]

~夢に「出会う」、「追いかける」、「実現する」ための施策を連携して展開 ~





株式会社LDH JAPAN(本社:東京都目黒区、代表取締役会長兼社長CEO兼CCO五十嵐広行/EXILE HIRO、以下「LDH」)と三井不動産株式会社(本社:東京中央区、代表取締役社長:植田俊、以下「三井不動産」)は、LDHの社会貢献方針「Dreams For Children」と、三井不動産グループの商業施設事業における「Growing Together」の精神や子どもの夢をはぐくむ施策が相通ずるものであることから、三井不動産が保有・運営する「三井ショッピングパーク ららぽーと」をはじめとした商業施設を活用した「子どもや若者の夢を応援する取り組みに関する業務提携契約」(以下「本業務提携」)を締結いたしました。



今後、子どもや若者が、夢に「出会う」、夢を「追いかける」、夢を「実現する」ための施策を、両社で連携しながら推進してまいります。



本業務提携を記念して、11月13日(月)に日本橋三井ホールにて記者発表会を執り行いました。本発表会では、LDH JAPAN 代表取締役会長兼社長CEO兼CCO五十嵐広行/EXILE HIROと三井不動産 常務執行役員 商業施設本部長 若林瑞穂に加え、EXILEからAKIRAとTETSUYAがゲストとして参加し、両社の連携による今後の展望を語りました。EXILE HIROからは、本業務提携について「日本だけでなく世界の様々な場所にある三井不動産の商業施設を通して、老若男女問わず、直接LDHのエンタテインメントを表現することができることにワクワクしています。様々な場所で色々な企画をご一緒していきたい」とコメントがありました。若林常務からは「商業施設というリアルな“場”で、エンタテインメントの楽しさや感動を体験していただき、様々な企画を通じて、子どもたちの夢を後押ししていきたい」とコメントがありました。









【本リリースのポイント】

・LDHと三井不動産が、ららぽーと等を活用した「子どもや若者の夢を応援する取り組みに関する業務提携契約」を締結。11月13日(月)には日本橋三井ホールにて記者発表会も実施。

・三井不動産グループが運営する商業施設を活用し、子どもや若者が、夢に「出会う」、「追いかける」、「実現する」ための施策を連携して展開。

・第一弾として、ららぽーとでのオリジナル楽曲Music Video撮影、「EXPG STUDIO」の南船橋エリアへの出店など、複数の施策を発表。



1. 業務提携契約締結の背景

三井不動産グループの商業施設事業は、「Growing Together」のコンセプトのもと、お客さま、ご出店者さま、地域がともに成長できる不動産開発・運営を目指しています。



2022年には、200m陸上トラックを含むスポーツパークを備える「三井ショッピングパーク ららぽーと福岡」(福岡県福岡市)や、スポーツやダンスイベントが開催可能なステージや音響設備、国内商業施設最大級の大型ビジョンを備えたイベントスペースを設置した「三井ショッピングパーク ららぽーと堺」(大阪府堺市)が相次いで開業しており、施設にスポーツ・エンタテインメントを取り入れた体験価値の向上に努めています。



また、小さな子どもを育てるファミリー層を主要顧客としている「三井ショッピングパーク ららぽーと」では、子ども向け職業体験型施設「キッザニア」を全国3カ所に誘致するなど、子どもの夢をはぐくむお手伝いをしています。



そのほかにも、子どもたちが三井不動産グループの施設でアスリートの1DAYレッスンを受けられる「三井不動産スポーツアカデミー」も過去20回以上にわたり開催してまいりました。講師となっていただく一流アスリートとの出会いを通し、さまざまな競技の魅力に触れ、「スポーツに取り組みたい」「アスリートになりたい」という夢に出会うきっかけづくりにも取り組んでいます。



LDHは、「Circle of Dreams」をパーパスに掲げ、アーティストの発掘・育成に力を入れるとともに、子どもたちに夢を持つことの素晴らしさを伝えるため、「Dreams For Children・子どもたちに、夢を。」という社会貢献方針を掲げ、キッズ向けのサッカー大会やダンス大会の主催など、未来を担う子どもたちに様々なサポートや体験の場を提供しています。







三井不動産グループの商業施設事業における「Growing Together」の精神や子どもの夢をはぐくむ施策と、LDHの「Dreams For Children」が相通ずるものであることから、今般の業務提携に至りました。なお、三井不動産がエンタテインメント企業とこのような提携を行うのは初の取り組みとなります。



2. 業務提携の主な内容

子どもや若者の夢を応援する取り組みとして、1.「出会う」、2.「追いかける」、3.「実現する」を提供し、LDHが持つソフトの力と、三井不動産が持つ施設・ハードの力が融合した価値創造を目指していきます。









1.「出会う」 … ダンスイベントなどのリアル体験を通して夢や目標に“出会う”場を創出

2.「追いかける」 … オーディション企画やダンススクールを通じ、夢や目標を“追いかける”場を用意

3.「実現する」 … コンサートやライブの実施を通じ、子どもたちが夢や目標を“実現する”場の提供







1.「出会う」:EXILE TRIBEの新音楽ユニット「EXILE B HAPPY」初オリジナル楽曲のMusic Video を

ららぽーとで撮影予定

「子どもたちをもっと笑顔に」をテーマにした、「EXILE B HAPPY」初となる楽曲Music Videoを「三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲」(東京都江東区)にて撮影いたします(※後日、公開予定)。



身近な施設で撮影したMusic Videoや、各施設で行われるデビューイベントやダンスイベントを通じて、子どもたちがダンスをはじめとする新たな夢、同じ夢を持つ仲間に“出会う”きっかけづくりをしてまいります。







「EXILE B HAPPY」とは

「EXILE B HAPPY」とは、LDH JAPANのキッズエンタテインメント「KIDS B HAPPYプロジェクト」から、EXILE TRIBEメンバーを中心に集められて誕生した新ユニット。子どもたちをもっと笑顔にしたいという想いを込めたキッズエンタテインメントプロジェクトです。EXILE TETSUYAが2023年よりアンバサダーを務め、親子で楽しめるオリジナルダンスのワークショップショー「EXILE TETSUYA with EXPG」を開催するなど、子どもたちに笑顔と健康を届けてきました。







2.「追いかける」:エンタテイナーを育成するスクール「EXPG STUDIO」の南船橋エリアへの出店

三井不動産グループが「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY」や「三井ショッピングパーク ららテラスTOKYO-BAY」(2023年11月29日開業予定)などの施設の開発・運営を通じ、三井不動産が長年街づくりを推進している千葉県・南船橋エリア。その中の1施設である「ビビット南船橋」(運営:三井不動産商業マネジメント)に「EXPG STUDIO」が出店することが決定しました。



今後、屋外空間やイベントスペースなどでオーディションイベント等の演出・実施をサポートするとともに、「EXPG STUDIO」で夢を“追いかける”人々を応援いたします。



「EXPG STUDIO」とは

「EXPG STUDIO」とは、アーティストを目指したい方、ダンス、ボーカル、演技含め、全ての表現者=エンタテイナーを育成していく本格的なスクールです。夢を追い続けてきたEXILEが、子どもたちに夢を叶える場所を提供したいという想いのもと、2003年に東京に開校し、現在では国内11校、海外3校の全14校を展開しています。









3.「実現する」:ららぽーとをはじめ、三井不動産が所有・運営する商業施設でのデビューイベント等の実施

2010年11月の三代目 J SOUL BROTHERSをはじめとして、ラゾーナ川崎プラザ(神奈川県川崎市)のルーファ広場は、これまでさまざまなアーティストのデビューイベントが実施されており、『デビューイベントの聖地』とも称されています。ラゾーナ川崎プラザに限らず、夢や目標を実現する場となるイベントスペース等が三井不動産の商業施設には数多く備わっています。

2023年8月には、LDHから同時デビューを果たした3グループ「KID PHENOMENON」「THE JET BOY BANGERZ」「WOLF HOWL HARMONY」が、ららぽーと豊洲のシーサイドデッキ メインステージにてデビューイベントを行いました。今後もデビューイベントはもちろん、子どもたちが努力の成果を披露し、夢や目標を“実現する”場を提供してまいります。









また、EXILE初の海外単独ライブ「EXILE LIVE 2023 in TAIPEI」を記念して、2023年11月19日(日)にEXILE AKIRA氏によるトークイベントが「三井ショッピングパーク ららぽーと台中」(台湾・台中市)で開催されます。台湾EXPG STUDIOによるパフォーマンスも披露予定です。台湾でも夢を追いかける子どもや若者を応援します。











3. 各社よりコメント

■株式会社LDH JAPAN 代表取締役会長兼社長CEO兼CCO五十嵐広行/EXILE HIRO コメント

LDHは、「Dreams For Children 、子どもたちに夢を。」をテーマに子どもたちの夢を応援してきましたが、三井不動産さんとの取り組みで、夢を叶える場所が全国に広がることがとてもうれしく感じています。三井不動産さんと一緒に子どもたちの夢を応援し、LDHのパーパスでもある『Circle of Dreams』のように、これからの未来に向かって、いろんな夢がつながっていくことができるように、LDHもエンタテインメントによるいろんな機会をつくっていきたいと思います。





■三井不動産株式会社 常務執行役員 商業施設本部長 若林瑞穂 コメント

エンタテインメントには、人々に感動をもたらし、夢を与える力があります。街づくりにおいて、このような感動体験は唯一無二の強力なコンテンツと考えています。LDH JAPAN様とは、これまで子どもや若者が夢に「出会い」「追いかけ」「実現する」サイクルをともに創ろうとコミュニケーションを続けてきました。この取り組みが大きく花開き、いずれ弊社の商業施設で過ごしながら夢を実現していく若者が育っていくことを想像しながら、LDH JAPAN様との協業を進めてまいります。



【添付資料1.】 子育てにやさしい施設づくり

「三井ショッピングパーク ららぽーと」は、子育てパパ・ママの声を形にする「ママwithららぽーと」で子育て世帯にやさしい施設づくりを積極的に進めるなど、施設とともに子どもが成長するための取り組みを行っています。



「ママwithららぽーと」とは





「小さな子どもがいても気兼ねなくショッピングを楽しみたい。」そんなママとパパの想いをカタチにした当プロジェクトは、三井不動産の子育てママ社員の社内提案から始まりました。「もっとママに優しいららぽーとへ。」をモットーに社内外のアドバイスやお客さまの声をもとに授乳室やキッズスペースなどの施設機能を充実させるだけでなく、親子で楽しんでいただけるイベントを開催するなど、子育て中のママとパパに優しい商業施設を目指しています。





なお、「三井ショッピングパーク ららぽーと」は、「お子さま連れでも安心してお買い物や食事を楽しんでいただける施設」として子育て中のお客さまにご評価いただき、商業施設として唯一、一般社団法人日本マザーズ協会が主催する「マザーズセレクション大賞」を受賞しております。(受賞年度:2017年度、2022年度)



「マザーズセレクション大賞」とは

子育て支援・母親支援の一環として、子育て期のママ達が愛用している<モノ>や、ママたちの応援となる<コト>の中で便利な・元気になる・癒される・子育てに役立ったなど、一般のママ達の投票により、高評価を得た物事が大賞として選出される取り組みです。

参考プレスリリース:https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2022/1125/



【添付資料2.】 三井不動産グループのSDGsへの貢献について

https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/

三井不動産グループは、「共生・共存」「多様な価値観の連繋」「持続可能な社会の実現」の理念のもと、人と地球がともに豊かになる社会を目指し、環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)を意識した事業推進、すなわちESG経営を推進しております。三井不動産グループのESG経営をさらに加速させていくことで、日本政府が提唱する「Society 5.0」の実現や、「SDGs」の達成に大きく貢献できるものと考えています。また、2021年11月には「脱炭素社会の実現」、「ダイバーシティ&インクルージョン推進」、2023年3月には「生物多様性」に関し、下記の通りグループ指針を策定しました。今後も、三井不動産グループは街づくりを通じた社会課題の解決に向けて取り組んでまいります。





【参考】

・「脱炭素社会実現に向けグループ行動計画を策定」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1124/

・「ダイバーシティ&インクルージョン推進宣言および取り組み方針を策定」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1129_02/

・「グループ生物多様性方針を策定」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2023/0413/





*なお、本リリースの取り組みは、SDGs(持続可能な開発目標)における2つの目標に貢献しています。

目標3 すべての人に健康と福祉を

目標11 住み続けられるまちづくりを



