［株式会社石川ツエーゲン］

この度、2023シーズンのユニフォームパートナーが下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。







2023ユニフォームパートナー一覧



■ユニフォームパートナー(胸)

名 称：株式会社北國新聞社

所在地：石川県金沢市南町2-1

代表者：代表取締役社長 温井 伸

U R L ：http://www.hokkoku.co.jp





■ユニフォームパートナー(背中上)

名 称：株式会社北國銀行

所在地：石川県金沢市広岡2-12-6

代表者：取締役頭取 杖村 修司

U R L ：http://www.hokkokubank.co.jp





■ユニフォームパートナー(左袖)

名 称：米沢電気工事株式会社

所在地：石川県金沢市進和町32

代表者：代表取締役社長 上田 学

U R L ：http://www.yonezawa.co.jp/





■ユニフォームパートナー(右鎖骨)

名 称：株式会社サンキュー

所在地：石川県野々市市野代2-11

代表者：代表取締役社長 道法 一雅

U R L ：http://www.100mv.com/





■ユニフォームパートナー(1stユニフォーム左鎖骨)

名 称：中森かいてき薬局グループ

所在地：金沢市間明町2-10 かいてきビル４階

代表者：代表取締役社長 中森 寛典

U R L ：http://www.kaiteki-01.jp/company/





■ユニフォームサプライヤー

名 称：株式会社エスエスケイ

所在地：大阪市中央区上本町西1-2-19

代表者：代表取締役社長 佐々木 恭一

U R L ：https://www.ssksports.com/hummel/





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