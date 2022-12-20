2023シーズン ユニフォームパートナー決定のお知らせ
［株式会社石川ツエーゲン］
この度、2023シーズンのユニフォームパートナーが下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。
2023ユニフォームパートナー一覧
■ユニフォームパートナー(胸)
名 称：株式会社北國新聞社
所在地：石川県金沢市南町2-1
代表者：代表取締役社長 温井 伸
U R L ：http://www.hokkoku.co.jp
■ユニフォームパートナー(背中上)
名 称：株式会社北國銀行
所在地：石川県金沢市広岡2-12-6
代表者：取締役頭取 杖村 修司
U R L ：http://www.hokkokubank.co.jp
■ユニフォームパートナー(左袖)
名 称：米沢電気工事株式会社
所在地：石川県金沢市進和町32
代表者：代表取締役社長 上田 学
U R L ：http://www.yonezawa.co.jp/
■ユニフォームパートナー(右鎖骨)
名 称：株式会社サンキュー
所在地：石川県野々市市野代2-11
代表者：代表取締役社長 道法 一雅
U R L ：http://www.100mv.com/
■ユニフォームパートナー(1stユニフォーム左鎖骨)
名 称：中森かいてき薬局グループ
所在地：金沢市間明町2-10 かいてきビル４階
代表者：代表取締役社長 中森 寛典
U R L ：http://www.kaiteki-01.jp/company/
■ユニフォームサプライヤー
名 称：株式会社エスエスケイ
所在地：大阪市中央区上本町西1-2-19
代表者：代表取締役社長 佐々木 恭一
U R L ：https://www.ssksports.com/hummel/
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/20-16:46）
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