遊んでいるうちに地理、科学、人体、お金の知識が身についちゃう!



累計発行部数3500万部超の「かいけつゾロリ」シリーズから、子どもも大人も楽しめる『かいけつゾロリのあたまがよくなるボードゲームBOX』を発売しました。





ギネス世界記録にも認定された71巻分の歴史を振り返りながら進める「全巻せいはすごろく」のほか、「地理」、「科学」、「お金」、「人体」の知識が身につく、全6種のボードゲームが楽しめます。



書誌情報>>https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/2900480.html

Amazon >> https://www.amazon.co.jp/dp/4591175863/





楽しく知識を身につけられるとっても豪華なボードゲームBOX!



繰り返し楽しめる6種類のボードゲームを収録。小さい子どもでも遊べるシンプルなゲームから、頭を使ってプレイするやりごたえのあるゲームまで盛りだくさん!子どもも大人も夢中になること間違いなし!



●かいけつゾロリの全巻せいはすごろく

かいけつゾロリ35年間のぼうけんが大集合。宇宙からおちてくる隕石よりもはやくゴールできないと、全員がゲームオーバー!





●日本一周 おみやげコレクション

日本全国をまわりながら、都道府県のおみやげを集めて得点を競うゲームです。都道府県の位置や名前、特産品が学べます。





●大金もち 大さくせん

アルバイトや起業、投資やマンションの経営などを行って、たくさん金貨を集めるゲームです。お金の計算や投資の仕組みが学べます。





●おならさくれつ ばくそうラリー

おならでブーストをかけながらゴールへとむかう、カーレースのすごろく。さばくや岩山、海など、さまざまなエリアをかけぬけながら、トップをめざしましょう。





●大発明 タイムトラベル

発明家カードを集めながら、人類のくらしを大きくかえた発明の歴史をたどってゴールをめざすすごろく。科学の歴史を楽しく学べます。





●人体 大だっしゅつ

おにぎり号に乗って人間の体に入ったゾロリたち。ゾロリたちといっしょに身体のなかをめぐりながら、人体の仕組みや消化の流れが学べます。





●ゾロリたちのコマと、ゲームを盛り上げるチップつき!

ゾロリ・イシシ・ノシシのコマとサイコロが付属しているので、すぐに遊びはじめることができます。また、すべてのゲームには、ゲーム中にアイテムとして使用するチップがついています。





【セット内容】

ゲームシート3枚(両面)、サイコロ1個、コマ3個(ゾロリ、イシシ、ノシシ)、カードシート2枚、組み立て式ゾロリダイス1個、あそびかたブック1冊





かいけつゾロリシリーズとは



いたずらの王者を目指すキツネの主人公ゾロリと、その弟子で双子のイノシシ兄弟イシシとノシシが、修行の旅をしながら、行く先々で活躍する冒険ストーリー。原作本はシリーズ累計3,500万部を超えている、沢山の子供たちに読まれている、超大人気児童書シリーズです。



2022年7月に発売した71巻『かいけつゾロリ にんじゃおばけあらわる!』の巻数で、ギネス世界記録™認定がされました。ギネス世界記録™名は、『同一作者によって物語とイラストが執筆された単一児童書シリーズの最多巻数(Most volumes published for a single chapter book series written and illustrated by the same author)』



公式Twitter>>https://twitter.com/zororizz

35周年スペシャルサイト>>https://www.poplar.co.jp/zorori/35th/





書籍詳細







『かいけつゾロリのあたまがよくなるボードゲームBOX』

原作/原ゆたか

定価:3300円(10%税込)

発売日:2022年12月7日

発行:ポプラ社

