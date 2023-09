[株式会社ポジティブドリームパーソンズ]

お子さまが楽しめる体験付きランチイベント、DJ音楽と料理を楽しむ大人向けディナーイベントを開催



全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:宮下 慶輔)が運営する、福岡・中洲川端のレストラン「GRANADA SUITE on À TABLE(グラナダスィート オン ア ターブル)」(以下OT)にて、一日限りのハロウィンブッフェイベント「9TH ANNIVERSARY on A TABLE Halloween」を2023年10月29日(日)に開催いたします。エンターテイメント性溢れるハロウィン料理と、この日のためにご用意した特別コンテンツをお楽しみください。







■公式ホームページはこちら:https://onatable.granadasuite.com/



OTは、鮮度にこだわった九州産和牛や旬野菜を使用し、炭火で豪快に焼き上げたアメリカ料理がベースのダイニングです。九州各地の塩や世界各国のスパイスでアクセントを効かせ、地産食材の旨味を丸ごとご堪能いただけます。

今年は2014年10月3日のオープンから2023年で9周年を迎えることから、日頃のご愛顧に感謝を込めて、お子さまと一緒に、大人同士でもお楽しみいただける1日限りのアニバーサリーイベント「9TH ANNIVERSARY on A TABLE Halloween」を開催。OTらしい迫力満点のジューシーな肉料理を食べ放題に加え、今回は“ハロウィン”をテーマに、この日のために考案されたハロウィン料理をご提供いたします。

「9TH ANNIVERSARY on A TABLE Halloween」概要





店内中央のブッフェ台には、地元九州から取り寄せた厳選肉をダイナミックに調理した美食が全20品並び、旬の秋野菜と一緒にお召し上がりいただけます。本イベントは、ランチ・ディナー全4部制での開催で、昼夜で異なるコンテンツメニューを満喫いただけます。ランチタイムには、お子さまにもお楽しみいただける手作りキャンドル等のワークショップ体験コンテンツ、ディナータイムには、OTの開放的な空間に響きわたる大人向けのDJ音楽をご用意いたしました。ご家族で、お友達同士で、大切な方と一緒に、1年に1度のスペシャルイベントをお楽しみください。



【旨味がぎゅっと詰まったジューシーな肉料理】

肉料理を思う存分ご堪能いただける特別メニューをご用意。ディナー限定、目の前で作りあげる大迫力のライブハンバーガー「ヘブンズ・バーガー」など、肉好きには堪らないダイナミックな料理をお楽しみいただけます。

【ハロウィンを味わう特別料理】

一押しメニューは、お野菜たっぷりで仕立てた「オバケかぼちゃのグラタン」と、ランチ限定自分好みのオリジナルパフェが作れる「ハロウィン・パフェ」。大人の“子どもゴコロ”をくすぐるポップな料理をご堪能ください。























【ブッフェ料理一例】

・おばけカボチャのグラタン~お野菜たっぷりのグラタン仕立て~

・ハロウィンブラックカレー

・宮崎きなこ豚のグリル 不思議の森に見立てたレッドツリーを添えて

・オレンジ&ブラック~ガーリックシュリンプと竹炭のマッシュポテト~ etc全20品

ランチイベント概要





ランチタイムの1部・2部では、お子さまにもお楽しみいただけるワークショップを複数開催。ハロウィン限定ニューヨーク・ピッツァやフライドチキン&パンプキンフリット等、ランチ限定の特別料理もご堪能いただけます。





















※写真はイメージです

【コンテンツ例】

<ランチ>

・フォトブース

・ワークショップ(手作りパフェ/手作りキャンドル/手作りマスク)



■日 程:2023年10月29日(日)

<ランチ>第1部11:00~13:00/第2部13:30~15:30

■金 額: <1部・2部>お一人様4,000円(税込) ※1ドリンク付き(アルコールあり/なし)

フリードリンク付き5,500円(税込)

中高生1,500円(税込) 小学生1,000円(税込) 小学生未満無料

■ご予約はこちら: https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014007601/3654/325605

■備 考

※メニューは仕入れにより変更する場合がございます

※お席は2時間制です

ディナーイベント概要





ディナータイムの3部・4部では、特別な一夜を彩るDJ音楽をご用意。開放感溢れる空間で、料理と音楽を一度に味わえる大人のための「ハロウィンナイト」をお楽しみいただけます。赤身肉を炭焼きした「プライムビーフのチャコールグリル」や、「糸島豚のスペアリブ レッドチリスパイス」等、大迫力の肉料理をディナー限定でご提供いたします。























【コンテンツ例】

<ディナー>

・フォトブース

・DJプレイ(洋楽、HIPHOP、R&B等)

出演アーティスト DJ SAITA

福岡市出身。1994年、大分市の【STUDIO ROOTS】の専属DJとしてキャリアスタート。

幅広く一貫性のある選曲がDJのスタイル。『誰が目立つわけでなく、そこに居る人達全てが対等であること』

『素敵な音楽を共有できる自由な空間づくり』がDJの際のモットー。



■日 程:2023年10月29日(日)

<ディナー>第1部17:00~19:00/第2部19:30~21:30

■金 額: <3部・4部>お一人様5,500円(税サ込) ※1ドリンク付き(アルコールあり/なし)

フリードリンク付き7,000円(税サ込)

中高生2,000円(税サ込) 小学生1,500円(税サ込) 小学生未満無料

■ご予約はこちら: https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014007601/3654/325606

■備 考

※メニューは仕入れにより変更する場合がございます

※お席は2時間制です

店舗概要









運営会社概要





■社名:株式会社ポジティブドリームパーソンズ

■設立: 1997年7月1日

■ファウンダー:杉元 崇将

■代表取締役社長:宮下 慶輔

■本社所在地: 東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F

■従業員数:996名(2023年6月1日現在)

■事業内容:ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業

■WEBサイト:https://www.positive.co.jp/

■公式アカウント:Facebook( https://www.facebook.com/PositiveDreamPersons )

Twitter( https://twitter.com/pdp_kandou )

YouTube( https://www.youtube.com/positivedreampersons )

Instagram( https://www.instagram.com/positivedreampersons_inc/ )



【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ポジティブドリームパーソンズ 広報担当 [須藤・小瀬村]

TEL/03-5720-7880 FAX/03-5704-8671 Email/ pr_team@positive.co.jp



