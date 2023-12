[株式会社アミューズ]

総合エンターテインメント企業アミューズが手掛ける音声版サブスクリプションサービス、イヤードラマ配信サイト「NUMA」で好評配信中の『八卦実綱』(読み:ハッケ サネツナ)を、初の試みとなるリスニングイベントとして2024年1月27日(土)シアターギルド 代官山にて開催いたします。



『八卦実綱』は「占いをしない」占い師・八卦実綱と、ショップ店長・風見義正によるミステリー作品。風見のもとに起こる“とある日の事件”の真相を、八卦実綱が心理分析と会話術で迫る内容となっています。占い師・八卦実綱には、舞台を中心に活躍し、テレビドラマ『ラストマン-全盲の捜査官-』でも印象深い演技で注目された名俳優・今井朋彦が、風見義正を、映画「冗談じゃないよ」の公開、ミュージカル「伝説のリトルバスケットボール団」の出演が控えている、テレビや舞台で活躍する注目の俳優・太田将熙が演じています。



このイベントでは、太田将熙と一緒に『八卦実綱』を1話から3話まで劇場専用のヘッドホンをして聴くことができ、ストーリーにどっぷりと入り込んでもらいます。



さらに、映画『アナログ』やドラマ「パリピ孔明」などの出演も記憶に新しい今井隆文がMCとなって太田将熙と作品の裏話や役作りなどのトークを展開。イベント後半では占いをテーマにした作品にちなんで、ネームリーディング占い師のマダム・ミハエルによる太田将熙の2024年の運勢などを占います。はたして2024年の太田将熙の運勢はいかに!?

また、来場者特典として太田将熙のメッセージ入りおみくじのお渡し&お見送りも実施します。



会場となる「シアターギルド 代官山」は、専用のワイヤレスヘッドホンによる独自の没入感に加え、お客様自身で個別に音響ボリュームを調整いただくことが可能な「サイレントシアター(R)(ヘッドホン劇場システム)」を採用した映画館で、イヤードラマに特化した「NUMA」作品をより臨場感溢れる形でお聴きいただけます。



チケット販売は、2023年12月26日(火)12:00より抽選受付開始。

詳しくはオフィシャルホームページをご確認ください。



イヤードラマ「NUMA」の新しい世界にご期待ください。

みなさまのご来場を心よりお待ちしております。

また、この機会にぜひ、移動中や休日の隙間時間のお供にNUMAをお楽しみください。



公演概要

NUMAリスニングイベント 太田将熙と聴く『八卦実綱』

https://numa.jp.net/Listening01/





【出演】

太田将熙

MC:今井隆文

占い師:マダム・ミハエル



【日時】

2024/01/27(土) open 13:30 / start 14:00

2024/01/27(土) open 16:30 / start 17:00

※開場は開演の30分前



【会場】

シアターギルド 代官山(https://theaterguild.co/)

【チケット料金 】

5,000円(自由席・税込・整理番号付き)



▽チケット抽選販売情報

サクチケ 抽選販売 5,000円(税込)

受付期間:2023年12月26日(火)12:00~2024年1月8日(月・祝)23:59

https://r.sakuticket.com/numa

チケットのお申込みにはA!-ID取得・サクチケ会員登録、およびサクチケアプリのダウンロードが必要です。以下URLに沿って事前のご登録をお願いいたします。

https://cdn.funity.live/sakuticket/guide/index.html

※開場時間より、電子チケット券面に書かれている整理番号順に入場していただきます。

先着順ではございませんので、あらかじめご了承ください。

入場いただいた方から自由に座席をお選びください。

会場の座席はひとり掛けや、複数人掛けのソファーなど、様々な形状の座席となっております。

複数人掛けのお席は譲り合ってお座りください。

※未就学児入場不可

※公演中止の場合を除き、チケット代の払い戻しはいたしません

※車いすでご来場の方は、車いすエリアでのご案内となります。チケットをご購入後、アミューズチアリングハウスまで5日前までにご連絡ください



【主催/企画制作】

AMUSE



【公演に関するお問合せ】

アミューズチアリングハウス(https://fc.dps.amuse.co.jp/cheering/qa/contact)



【NUMA概要】

総合エンターテインメント企業アミューズが手掛ける音声版サブスクリプションサービス、イヤードラマ配信サイト。

このNUMAとは、わかりやすい例えで言うならば「Netflix」や「Hulu」、「Amazonプライム・ビデオ」といった、映像サブスクリプションサービスの“音声版”ともいうべき配信サイトである。

NUMAでは、独自性の一つとして、他ラジオ型の音声系サービスとは一線を画し、あくまでストーリーに拘わったイヤードラマを中心とした個性的な作品を月額580円(※個別課金 1エピソード200円)で楽しめるのが特徴。

第一線で活躍する実力派俳優・制作陣による本格派ドラマがラインナップされていく。多岐に渡るジャンルのアーティスト・クリエイターが、本来の活動の領域を超えた挑戦をしていることもこのサービスでしか味わえない、NUMAの必聴ポイントである!



NUMAでは、桑田佳祐が作詞・作曲し、坂本冬美が歌唱する楽曲を歌詞の世界観に沿ってイヤードラマ化した、木村多江が主演を務める楽曲と同名の作品『ブッダのように私は死んだ』(特別編集版)や、神木隆之介が一人7役を声だけで表現するという超絶技巧が聴けるドラマ『300年後の日本昔ばなしリーマン太郎』、桜田通、兵頭功海が演じる集合住宅スリラー「親切な隣人」、映画『街の上で』の今泉力哉監督と中田青渚が再タッグを組んだ『はなのこと。』など、イヤードラマ作品の超豪華ラインナップが話題となっており、すでに多くの方が「イヤードラマ」の“沼”にハマっているようだ。



NUMA:https://numa.jp.net/

NUMAプレミアム:月額(聴き放題)580円(税込)

※詳細はNUMAサイト内の概要をご確認ください。

NUMA Official X(旧Twitter) https://twitter.com/NUMA_JPN/

NUMA Official Instagram https://www.instagram.com/numa_jpn/

NUMA Official facebook https://www.facebook.com/NUMA.JPN/

NUMA Official YouTube https://www.youtube.com/channel/UCulPVAx-yU76zkSL_Y1rXLw



