New Balanceとatmosの別注モデルの「M2002RAN “Cybernetics Blue”」を発売致します。



起用のベースモデルはUSAモデルであるMR2002を現在のスペックで再現したM2002Rをベースに、「電脳世界、未来の2002R」をテーマとしてatmosが表現。



電脳世界における"ブルー"は、優れた視認性を誇るだけでなく、人類の技術が導く未来への可能性やその世界観を表現するものに欠かせないものと解釈し、atmosらしい"ブルー"を踏襲した一足。



トーン違いのブルーを各パーツのメッシュ、スウェードに落とし込みながら、New Balanceのシグネチャーカラーでもあるグレーを基調としている。





随所に散りばめられた2002Rならではのリフレクターパーツが、より世界観を相乗するアクセントに。電脳世界を覗き込んだ、3Dアニメーションも必見の仕上がりとなっております。(※7月10日(月)公開予定)

本商品は2023年7月7日(金)よりatmosオンラインにて抽選受付開始、 2023年7月15日(土)よりatmos各店(一部店舗除く)、atmosオンラインにて発売となっております。



【New Balance M2002RAN atmos “Cybernetics Blue”】 抽選詳細

抽選期間 : 2023年7月7日(金) 9:00~2023年7月14日(金) 8:59

特集ページ : https://www.atmos-tokyo.com/lp/new-balance-m2002ran-cybernetics-blue

(※7/6(木)公開予定)



【PRODUCT】





















New Balance M2002RAN atmos “Cybernetics Blue”

(ニューバランス M2002RAN アトモス “サイバネティック ブルー)

No: M2002RAN

Price: 22,000円 (税込)

Size: 23.5cm-29.0cm, 30.0cm

Release: 2023年7月15日(土)





About :atmos

URL:https://www.atmos-tokyo.com

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。



〈掲載クレジット〉

atmos (アトモス) TEL.03-6629-5075

https://www.atmos-tokyo.com



