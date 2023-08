[株式会社イオンファンタジー]

~9月3日(日)田中理恵さんらが参加するオープニングイベントを開催~



株式会社イオンファンタジー(本社:千葉県千葉市、代表取締役社長:藤原徳也、以下、当社)は、体操元日本代表選手の田中理恵さんら“田中3きょうだい”を育てた田中メソッドを取り入れる「田中体操クラブ」(代表:田中和仁 所在地:神奈川県横浜市戸塚区)と提携した体操教室『田中体操クラブSupported by AEON Fantasy』イオン茅ヶ崎中央校を9月5日(火)にオープンいたします。

オープンに先駆けて9月3日(日)にイオン茅ヶ崎中央店1階催事場にて田中和仁さん・田中理恵さん・田中佑典さんら“田中3きょうだい”と「田中体操クラブ」コーチ陣が参加するオープニングイベントを開催いたします。







オープニングイベント概要





開催場所:イオン茅ヶ崎中央店1階催事場〈イオンバイク前〉(神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎3-5-16)

開催日:2023年9月3日(日)

開催時間:11:30~12:30

主な出演者:田中和仁さん(田中体操クラブ代表)、田中理恵さん、田中佑典さん、山本翔一さん、山室光史さん、『田中体操クラブSupported by AEON Fantasy』イオン茅ヶ崎中央校および田中体操クラブ戸塚校コーチ

実施内容:『田中体操クラブSupported by AEON Fantasy』イオン茅ヶ崎中央校および、田中体操クラブ戸塚校 コーチ陣によるデモンストレーション

(1)田中体操クラブ代表による挨拶

(2)デモンストレーション

1.田中和仁、山本翔一、山室光史、佐藤巧、柿森凜による跳び箱チャレンジ!何段まで挑戦できるか?

2.田中和仁・田中理恵・田中佑典・山本翔一・山室光史らによる体操対決

3.田中和仁・田中佑典・山本翔一・山室光史らによるアクロバット対決





『田中体操クラブ 』イオン茅ヶ崎中央校メインコーチ





山本 翔一(やまもと しょういち)コーチ

競技歴30年。体操競技現役最年長(全日本クラス)選手として、2023年6月まで活躍し、様々な年代で国際大会に出場。2011年のユニバーシアード大会に日本代表として出場し、団体優勝に貢献。個人総合でも銀メダル獲得。



■主な戦績

・ナショナル強化指定選手

・ユニバーシアード大会 (団体優勝/個人総合2位/「ゆか」3位)

・アジア体操選手権大会 (団体優勝)

・2012ロンドンオリンピックテストイベント (種目別「平行棒」3位)

・FIG ワールドチャレンジカップポルトガル国際 (種目別「床」3位)

・全日本シニア選手権大会個人総合優勝



山室 光史(やまむろ こうじ)コーチ

体操競技をテレビで見たことをきっかけに小学2年生で体操を始め、34歳まで現役選手として活動。2012年ロンドンオリンピック・2016年リオデジャネイロオリンピックに出場し、団体金メダルを獲得。平行棒では「ヤマムロ」という技を持つ。力技と跳躍技を得意とし、「和製ヘラクレス」とファンから呼ばれていた。



■主な戦績

・ナショナル強化指定選手

・世界選手権日本代表(個人総合銅メダル/「つり輪」銅メダル/団体銀メダル)

・ロンドンオリンピック(団体銀メダル)

・リオデジャネイロオリンピック(団体金メダル)



※田中和仁さん、田中理恵さん、田中佑典さんは『田中体操クラブSupported by AEON Fantasy』イオン茅ヶ崎中央校の常駐コーチではございません。



■『田中体操クラブSupported by AEON Fantasy』イオン茅ヶ崎中央校について



田中体操クラブイオン茅ケ崎中央校内装



オーブン日:2023年9月5日(火)

対象年齢:2歳~15歳

所在地:神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎3-5-16 イオン茅ケ崎中央3階

施設総面積:約27坪

HP:https://tanaka.club/classroom/chigasaki/





■田中体操クラブ

田中体操クラブは、体操元日本代表選手をコーチに迎え、子ども一人ひとりと真摯に向き合い、満足度の高いレッスンを通じて『本物』を体験して欲しいという願いから作られた体操クラブです。

授業以外にも体操競技観戦や書初め大会など多様なアクティビティを取り入れ、子どもたちの視野を一緒に広げる活動も積極的に行っています。

代表:田中 和仁

設立:2021年11月





■株式会社イオンファンタジー

「モーリーファンタジー」をはじめ、日本・中国・アセアン諸国の9ヵ国でアミューズメント施設・プレイグラウンドなど1,113店舗(2023年7月末現在)を運営。

社名:株式会社イオンファンタジー

設立:1997年2月14日

資本金:18億6百万円(2023年2月期)

事業内容:ショッピングセンター内「アミューズメント施設」及び「プレイグラウンド」の運営

公式WEBサイト:https://www.fantasy.co.jp/



※画像はイメージです。

※イベント内容等は予告なく変更される場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/30-19:16)