天城東急リゾート(静岡県伊豆市、統括総支配人:竹内 健二、以下 天城高原)は、米国の国際的なアワード「w3 Awards 2023」において、天城高原の魅力を訴求したブランドムービーがゴールド(金賞)を受賞したことをお知らせいたします。







受賞概要





w3 Awards 2023 Gold Winner

作品名: Amagi Tokyu Resort Brand video

動画時間: 1 分 42 秒

動画データ: https://www.youtube.com/watch?v=AEVKmllK-BA

受賞カテゴリ: Branded Entertainment-Promotional & Branding for Video

制作会社: グレートワークス株式会社

制作スタッフ:

Executive Producer/Creative Director 山下紘雅、Planner 森山知世、Art Director 星子卓也、

Videographer 長井崇行、Creative Advisor 加治枝里子





w3 Awards概要





2023年で18回目を迎える「w3 Awards」は、ウェブサイト、ビデオ、マーケティング、プログラムなどのウェブ分野において、卓越した創造性をもつ作品に対して贈られる国際的なアワードで、毎年全世界から5,000以上の作品がエントリーされます。その内、ゴールド賞を受賞できるのは10%未満です。

w3 Awardsオフィシャルサイト https://www.w3award.com/



動画内で天城東急リゾートのコンセプト「Tap the Nature, Activate Me.」を表現





日本百名山に名を連ねる天城山を有し、ブナの原生林が広がる伊豆半島の屋根に位置する天城東急リゾートでは、「Tap the Nature, Activate Me.」をコンセプトに、五感で自然に触れてもらえるような体験を提案しています。伊豆半島で最も星空に近い立地を生かした星空観賞や、針葉樹に囲まれた深い森を歩く「もりさんぽ」、子供から大人まで楽しめるアクティビティの「あまぎスカイアドベンチャー」など、全身で自然に触れ合い、楽しむことができます。

今回の動画では、世界中の人へ天城東急リゾートの世界感を届けられるよう、音声や説明は入れずBGMと自然音のみで構成をしています。ドローンで撮影した空撮映像やタイムラプスによる星空の映像を使用し、天城高原の豊かな自然と魅力をダイナミックに表現する事を意識し制作しています。

年間を通じて雨や霧が多い天城高原特有の天候を逆手に取った考え方で、「天城東急リゾート」が“豊かな時間と体験を通じて、眠っていた五感を呼び覚ます場所”であることを訴求しています。

今回の受賞を足がかりとして、これからもリゾート全体でブランドコンセプトを体現するべく、さらなる魅力づけや体験コンテンツの拡充に取り組んでまいります。







天城東急リゾート https://amagikogen.co.jp/





「天城東急リゾート」は 1960 年代の別荘地分譲から始まり、宿泊施設やゴルフコースの開業を経て、東急不動産グループとなりました。 1991 年には東急ハーヴェストクラブ天城高原が開業し、伊豆半島でもっとも高い場所にある高原リゾートとして発展を続けてきました。約1,000 haの広大な敷地で、ホテル、ゴルフ場、そして約2,000 区画の別荘・ヴィラを運営しています。大自然に包まれた天城高原は、伊豆のリゾート文化を牽引する別荘地として、その歴史を紡いできました。

そんな天城高原の魅力を再発見し、別荘・ホテル・ゴルフ場が一体となったリゾートブランディングを推進するため、 2022 年に「Tap the Nature, Activate Me. 私を見つける高原リゾート」をブランドコンセプトとして定め、新たな魅力づけと発信をスタートいたしました。



名称:天城東急リゾート

所在地:〒 410 - 2507 静岡県伊豆市冷川 1524

交通:JR伊東駅より車で約 40 分 / 伊豆スカイライン(天城料金所)より車で約 10 分

主要施設:ホテル / ゴルフコース / 別荘管理センター / あまぎスカイアドベンチャー







