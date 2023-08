[合同会社ライアットゲームズ]

DetonatioN FocusMe と Fukuoka SoftBank HAWKS gaming が4年ぶりのオフライン決勝大会で対決。会場ではファンが楽しめるコンテンツも多数用意!



Riot Games, Inc.(米国)の日本法人である合同会社ライアットゲームズ(港区六本木、社長/CEO 藤本 恭史)は、PCオンラインゲーム「リーグ・オブ・レジェンド(League of Legends)」のeスポーツ国内プロリーグ「LJL」(League of Legends Japan League、以下 LJL)[主催:合同会社ライアットゲームズ、運営:株式会社プレイブレーン]の2023年夏季シーズン決勝大会 「LJL 2023 Summer Split Finals」が8月20日(日)幕張メッセ イベントホールにて行われることをお知らせします。











DetonatioN FocusMe と Fukuoka SoftBank HAWKS gaming が決勝で対決



プレイオフを無敗で勝ち上がった レギュラーシーズン1位のDetonatioN FocusMe とプレイオフで惜しくも DetonatioN FocusMe に一度負けた Fukuoka SoftBank HAWKS gaming が再び決勝で対決します。決勝で勝利したチームは LJL 2023 Summer Splitの王者となり、韓国で開催される世界大会「World Championship(WCS)」のLJL代表としての出場権と賞金1,000万円を獲得します。



DetonatioN FocusMe 対 Fukuoka SoftBank HAWKS gaming の決勝試合(Bo5)はオープニングセレモニーを含め 8月20日(日)14:00 より実施予定です。オフライン会場での観戦に加えて、LJL公式配信プラットフォームと公式ウォッチパーティーでの無料配信にてご視聴いただけます。







人気ストリーマー出演の「STREAMER SHOWMATCH」も会場で開催



8月20日(日)幕張メッセ イベントホール会場では「LJL 2023 Summer Split Finals」をより一層盛り上げるため、リーグ・オブ・レジェンドでお馴染みの人気ストリーマー 10名による「STREAMER SHOWMATCH」も実施します。ストリーマー10名が「TEAM RAIZIN」と「TEAM TAKAYA」の2チームに分かれてサモナーズリフトで対決します。



TEAM RAIZIN

・らいじん

・象先輩

・スタンミじゃぱん

・立花はる

・なぎさっち



TEAM TAKAYA

・たかやスペシャル

・たぬき忍者

・Zerost

・ケイン・コスギ

・SHAKA



当日それぞれのチームは、リーグ・オブ・レジェンドの舞台となるルーンテラの各地域をランダムにピックし、指定された地域のチャンピオンのみをピックすることが許される特別ルールでBO1のショーマッチを戦います。さらにアリーナ型の会場を各チームのサイドに分けて、観客席の中から豪華なプレゼントが当たる抽選会も用意しておりますので是非会場で応援しながらお楽しみください!

※ LJL公式配信プラットフォームと公式ウォッチパーティーでの無料配信を予定しております。







幕張メッセ イベントホール会場より LJL公式ウォッチパーティー も実施決定



LJL 2023 Summer Split Finals の決勝戦(DetonatioN FocusMe vs Fukuoka SoftBank HAWKS gaming)を人気ストリーマーと一緒に観戦する LJL公式ウォッチパーティーを幕張メッセ イベントホール会場よりお届けします。当日は たかやスペシャル、SHAKA、らいじん の3名のストリーマーが登場します。LJLの本配信と合わせて、ストリーマーの配信チャンネルでもお楽しみください。









LJLチームのグッズ販売や会場限定のアイテムも登場



LJL 2023 Summer Split Finals の物販ブースではLJLチームのグッズの販売も予定しています。チームユニフォームやグッズなど取り揃えておりますが、商品の数に限りがございますのであらかじめご了承下さい。

※当日物販ブースでは現金の取り扱いはございません。



<取り扱いチーム>

・AXIZ

・Crest Gaming Act

・DetonatioN FocusMe

・FENNEL

・Sengoku Gaming

・Fukuoka SoftBank HAWKS gaming



【会場限定】LJL Player Collectors Card Packが登場!来場者にもれなくカードを配布

LJL 8チームの選手とコーチをフィーチャーしたトレーディングカード「LJL Player Collectors Card Pack」がLJL 2023 Summer Split Finals 会場限定で登場します。当日の来場者には全種類のカードの中から1枚必ずもらえる特典も用意。会場物販コーナーでは 「LJL Player Collectors Card Pack(10枚パック)1,000円(税込)」の販売も数量限定で行われます。







LJL 2023 Summer Split Finals 大会グッズのお知らせ



LJL 2023 Summer Split Finals の会場では、LJL公式記念グッズの物販ブースが登場。

過去10年間に渡るLJLの決勝大会の象徴的なシーンやエレメントをチケットデザインに落とし込み、シルクスクリーンで印刷したビッグシルエットのTシャツ、2 WAYトートバッグ、応援タオルなどを販売します。







Riot Store Japan 物販ブースも会場に登場



リーグ・オブ・レジェンド、TEAMFIGHT TACTICS の公式グッズを取り扱っているオンラインストア「Riot Store Japan」(https://riotstore.jp/)も当日は幕張メッセ イベントホール会場に出店します。LJLの配信インターバルでのお馴染みコーナー「ポチってeですか?」でkatsudionさんと清川麗奈さんが紹介したマウスパッド、スタチュー、ぬいぐるみ、アクセサリーなど豊富な品揃えでお待ちしております。









LJL 2023 Summer Split スポンサーブースも出展決定!



幕張メッセ イベントホールの会場ではご来場いただいた皆さまが体験できるコンテンツやキャンペーンを多数用意してお待ちしております。LJL 2023 公式スポンサーによる体験ブースでは来場者限定のキャンペーンもご用意しておりますので、是非当日はお立ち寄りください。



・G-Tune 応援チアボード 会場限定キャンペーン

LJL公式ゲーミング PCパートナー「G-Tune」(株式会社マウスコンピューター)の提供により、会場では来場者の皆様に「G-Tune 応援チアボード」を配布させていただきます。会場でチアボードを描いて会場限定アイテムがもらえるプレゼントキャンペーン(先着300名様)や、LJL公式グッズセットが抽選で当たる写真投稿キャンペーン等をご用意しております。



・Steelcase チェア「Gesture」LJL オリジナル モデルを1名様に抽選プレゼント

LJL公式サプライヤー「Steelcase」体験ブースでは LJL オリジナル Gesture(非売品モデル)が抽選で1名様に当たる写真投稿キャンペーンを実施予定。LJLの選手たちやキャスターが LJL 2023 Summer Split Finals のステージで使用している Steelcase のチェア「Gesture」をご体験いただけます。さらに、来場者限定の割引クーポンもご用意。



・VASE スキルアップカウンセリング ブース

LJL 公式パートナー「VASE」の出展ブースでは、元LJLプレイヤー Ramune、Lillebelt、Yuki の3名による「スキルアップ カウンセリング」を実施。来場者の方は、事前に配布されるカウンセリングシートにLoLに関するお悩みをご記入いただき、その場で講師より直接アドバイスを受けることが出来ます。ご体験いただいた方には限定ステッカーのノベルティーの配布もご用意しています。



LJL 2023 Summer Split Finals チケット販売中



2023年8月20日(日)に幕張メッセ イベントホールにて開催する「LJL 2023 Summer Split Finals」 の観戦チケットの一般販売(先着受付)は8月20日(日)14:00 までローソンチケットのウェブサイト、全国のローソン、ミニストップの店頭 Loppi(ロッピー)にてお買い求めいただけます。



・当日券の発売に関して

当日は会場でも当日券(6,500円)の販売窓口(11:00~17:00)をご用意をしておりますが、お支払い方法は現金のみの取扱となります。



・ご来場の際の注意点(よくある質問)

会場にご来場いただく方は、事前に以下の記事の注意事項をご確認ください。

「LJL 2023 Summer Split Finals 会場での観戦に関するFAQ」

https://lolesports.com/article/ljl-2023-summer-split-finals-faq/blt169e9a9bd86801b9



【チケット 販売情報】

チケット(全席指定):¥6,500(税込)

チケット購入:ローソンチケット https://l-tike.com/sports/ljl2023/

※チケットはローチケ販売サイト、もしくはお近くのローソン、ミニストップ店頭の「Loppi」で当日までお求めいただけます。







LJL 2023 Summer Split Finals イベント概要



開催日時:2023年8月20日(日)

開催場所:幕張メッセ イベントホール

(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

Google Map https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=35.64798554908854,140.03466725349426

開場 11:00 / 開演 12:30

※入場整列は10時からお並びいただけます



・タイムテーブル

12:30~13:30 「STREAMER SHOWMATCH」

出演:象先輩、スタンミじゃぱん、らいじん、立花はる、なぎさっち、たぬき忍者、Zerost、たかやスペシャル、ケイン・コスギ、SHAKA

MC・キャスター:タケト、清川麗奈、Recruit、Jaeger、katsudion



14:00~ 「LJL 2023 Summer Split Finals」

出場チーム:DetonatioN FocusMe、Fukuoka SoftBank HAWKS gaming

MC・キャスター:タケト、清川麗奈、eyes、Revol、Recruit、Jaeger、katsudion









League of Legends Japan League (LJL)について







『League of Legends Japan League(LJL)』は、PC オンラインゲーム「リーグ・オブ・レジェンド」の日本公式プロリーグです。2016 年の発足以来、「Spring Split」と「Summer Split」の2 スプリット制で実施され、各スプリットの優勝チームはLoL の世界大会「Mid-Season Invitational(MSI)」と「World Championship (WCS) 」へ、日本代表チームとして参加することができます。国内リーグ含め世界中のプロリーグの試合は動画配信プラットフォームなどでLIVE 放送されており、どなたでも観戦することができます。



公式サイト:https://jp.lolesports.com/

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/c/LoLeSportsJP

公式 X(旧 Twitter):https://twitter.com/Official_LJL

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/lolesports.jp/

LJL公式ストア:https://official-ljl.stores.jp/



ライアットゲームズとは







ライアットゲームズは世界でもっともプレイヤーに焦点を当てたゲームの開発、パブリッシング、プレイヤーサポートの提供を目指し、2006年に創設されました。ライアットは2009年にデビュー作となる『リーグ・オブ・レジェンド(LoL)』をリリースし、世界中で高い評価を獲得しました。本作は世界中でもっとも多くプレイされているPCゲームとなり、eスポーツの爆発的な成長の主要な牽引役となっています。

LoLが誕生から10年を迎えた今、ライアットは本作の進化を続けながらも、プレイヤーに新たなゲーム体験を提供できるよう、『チームファイト タクティクス』、『レジェンド・オブ・ルーンテラ』、『VALORANT』、『リーグ・オブ・レジェンド:ワイルドリフト』、その他にも複数のタイトルで開発を進めています。また、音楽やコミックブック、テレビなどのマルチメディアプロジェクトを通して、ルーンテラの世界の探索を続けています。さらにライアットは、パブリッシングを手掛ける系列会社Riot Forge(ライアットフォージ)を立ち上げました。Riot Forgeはサードパーティーのデベロッパーと連携し、LoLの世界を舞台にした新たなゲームの開発を行っています。Riot Forgeにとって第一作目となる『Ruined King: A League of Legends Story』は、Airship Syndicate社を開発に迎えたターン性のロールプレイングゲーム(RPG)となっています。

ブランドン・ベックとマーク・メリルによって創設され、ニコロ・ローレンCEOが率いるライアットは、カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置き、世界20以上の地域に展開されたオフィスで3000人の従業員が働いています。



ライアットゲームズ公式サイト: https://www.riotgames.com/ja

ライアットゲームズ公式 X(旧Twitter): https://twitter.com/riotgamesjapan



株式会社プレイブレーン







株式会社プレイブレーンは eスポーツの企画、ブランディング、クリエイティブ、制作プロダクション、イベント運営、プロダクト開発とマーケティングに特化した会社です。2016年の設立から今に至るまで、ゲーム業界、クリエイティブ業界、マーケティング業界など多岐のフィールドに渡ったバックグラウンドを持つメンバーから構成され、日本が世界のeスポーツシーンと肩を並べることを目標に取り組んでいます。

2019年1月よりプレイブレーンは合同会社ライアットゲームズと長期的なパートナーシップを結び、League of Legends Japan League(LJL)の運営ならびに、国際大会の日本語配信を行っています。その他「FUTAROKU」や「RIOT STORE JAPAN」、「TAIYORO」などのサービスも手掛けています。



株式会社 プレイブレーン: http://playbrain.com/



リーグ・オブ・レジェンドとは







2009年10月に米国でサービスを開始、2016年9月時点で月間アクティブプレイヤーが1億人を突破し、世界各地で大規模な大会が行われている人気オンラインゲーム。マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ(通称MOBA)と呼ばれる5人対5人の対戦型PCゲームで、プレイヤーが操作する「チャンピオン」と呼ばれるキャラクターで相手本陣の攻略を競う。RTS(リアルタイムストラテジー)のテンポと迫力にRPG要素を加え、スピード感のある展開が特徴で、その競技性の高さから、eSportsの代名詞として世界中でプロリーグが開催されている。世界で最も人気なトーナメントの一つである「World Championship」の2020年の決勝戦では、1分あたりのオンライン平均視聴者数(AMA)が2,180万人に上り、eスポーツ界の最高記録を更新しました。多彩なキャラクターや作りこまれた世界観、映像や音楽、などゲーム以外のコンテンツも魅力で、コスプレやファンアートをはじめとした熱狂的なコミュニティ活動も各地で行われている。



リーグ・オブ・レジェンド公式サイト: http://jp.leagueoflegends.com/

リーグ・オブ・レジェンド公式 X(旧Twitter): https://twitter.com/loljpofficial



