マイメロディとクロミがハロウィーン衣装で今年もパークにやってきた! 毎年大人気『ミニオン・モンスターズ・グリーティング』や『トリック・オア・トリート!』も!期間限定プログラム続々スタート!



ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2023年9月7日(木)よりハロウィーン・イベントを順次開催します。本日午前より、パーク史上初となる DJ ポケモンたちのショーをはじめ、パークの仲間たちと超熱狂できる昼のハロウィーン『ハハハ! ハロウィーン・パーティ』を明日のオープンに先駆け、報道陣に先行公開しました。

なお、本日夜にはパーク史上最多のゾンビたちの恐怖に大絶叫する『ハロウィーン・ホラー・ナイト』を報道陣に先行公開、そのニュースを本日午後10時頃に配信予定です。併せてご確認いただきたくよろしくお願いいたします。







本日午前10時30分頃、日本初となるDJポケモンたちによるハロウィーン・パーティ『ポケモン・ジャンピン・ハロウィーン・パーティ』を初公開。ポケモンたちがグラマシーパークの特設ステージに登場し、特別招待ゲストの皆さまとともに報道陣に向けた撮影会を行いました。“ド派手”な音楽が鳴り響く中、シルバーに光るクールなパーカーできめたパークオリジナルコスチュームの「DJ ピカチュウ」と、ポケモン史上初登場の「DJ ゲンガー」、パーティで大暴れする「ムウマ」「ジュペッタ」「ミミッキュ」のゴーストタイプのポケモンたちが、エンターテイナーたちと一緒にステージに登場し、会場からは拍手と歓声が巻き起こりました。「DJ ピカチュウ」「DJ ゲンガー」のダンスにノリノリのDJミュージック、そして、巨大スクリーンを使った“ド派手”な演出で会場のボルテージは一気に急上昇!ゲストの皆さまはポケモンたちと一緒に、思いっきりジャンプしたり踊ったりと全身で夢中になって大熱狂!大空の下、子どもも大人も誰もが笑顔で超元気になれるハロウィーン・パーティをテンション高く満喫しました。





■大好きなポケモンたちと超接近!『ポケモン・チャージアップ! ハロウィーン・グリーティング』









ハリウッド・エリアのストリートでは『ポケモン・チャージアップ! ハロウィーン・グリーティング』を報道陣に向けて初公開しました。クールな「DJピカチュウ」「DJゲンガー」に加え、「ムウマ」「ジュペッタ」「ミミッキュ」が軽快なビートとともに目の前に登場すると、子どもも大人も大喜び!大好きなポケモンたちと一緒にポーズを決めたり写真を撮ったりと今だけここだけのグリーティングを満喫しました。

グリーティングを楽しんだ後には、『ポケモン・ジャンピン・ハロウィーン・パーティ』をさらに楽しめるよう、DJピカチュウたちとお揃いのスペシャルなリストバンドが参加ゲストにプレゼントされ、子どもも大人も“超元気”になって、はじける笑顔でポケモンたちとの特別なひと時を楽しみました。



■体験したゲストのコメント

「楽しかった!ダンスもジャンプも上手にできた!」(4才男の子/栃木県在住)

「たくさんのポケモンが出てきて、初めてポケモンと一緒に踊ってジャンプして楽しかった!ピカチュウとミミッキュが大好き。会えてうれしかった。」(8歳女の子/栃木県在住)

「ジャンプするのが楽しかった!いろんなポケモンが近くにいて嬉しくてワクワクした。ダンスは簡単だったし、ピカチュウのポーズも上手にできた。DJピカチュウもDJゲンガーも服がキラキラしてかわいかった。」(5才男の子/東京都在住)

「子どもも大人も楽しめるから、親子の絆が深まりますね!大好きなポケモンと一緒に、みんなで踊ってジャンプできて、子どもはとにかく楽しそうだったし、大人も楽しすぎてストレス発散できました。あんなにたくさんのポケモンに会えるなんて予想してなくて、出てきた瞬間、思わず「キャー!」と叫んでしまいました。ノリノリで盛り上がる音楽もとてもよかったです。」(20代お母さん/東京都在住)



■新コスチュームで今年も最高にキュート!『マイメロディ&クロミのハッピー・ハロウィーン・グリーティング』



とってもキュートなマイメロディとクールなクロミ、昨年大人気を集めた二人が、今年もハロウィーン期間限定でパークに登場!ケーキやキャンディなどカラフルなスウィーツをイメージし、さらにかわいく一新したパーク限定のハロウィーンコスチュームを身にまとった二人がダンスをしながらストリートに登場すると、“甘辛”で可愛すぎる魅力にゲストから歓声があがりました。目の前で“おもてなし”をしてくれる二人と触れ合ったり、一緒に写真を撮ったりと、ハロウィーンだけのハッピータイムを子どもも大人も笑顔になって楽しみました。





また、今しか会えない特別なコスチュームを身にまとったミニオンたちが登場する「ミニオン・モンスターズ・グリーティング」や、ハロウィーン仮装の「ユニバーサル・ワンダーランド」の仲間たちが登場する「ユニバーサル・ワンダーランド・ハロウィーン・ダンス・ア・ロング」も開催。さらに、「トリック・オア・トリート!」と声をかければキャンディがもらえる、小さなお子様とクルーの心温まる交流「トリック・オア・トリート!」も催され、一足早くハロウィーンを楽しむゲストの笑顔がみられました。



■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルが完全所有しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。





