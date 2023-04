[ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社]

~アリエルになった気分が楽しめるインテリア雑貨やぬいぐるみなど幅広いラインナップ~



ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区)は、ディズニー映画『リトル・マーメイド』をモチーフにした雑貨やぬいぐるみなどの新作アイテムをディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアshopDisney(ショップディズニー)にて5月2日(火)より順次発売します。販売店舗などの詳細は商品ページよりご確認ください。





▶ 特集ページ:http://shopDisney.jp/the-little-mermaid/2023/



■『リトル・マーメイド』のアリエルが暮らす海の中をイメージしたインテリア雑貨などが新登場!



ディズニーストアから、ディズニー映画『リトル・マーメイド』にフィーチャーしたコレクションが新登場。今回は、アリエルが暮らす海の中をイメージした、落ち着いた色味とデザインのインテリア雑貨などを中心に多数ご用意しました。



ラインナップは、アクセサリーケースやミラーなどの雑貨をはじめ、LEDライト、プロジェクター、ぬいぐるみなど、お家でのリラックスタイムを『リトル・マーメイド』の世界観とともにお楽しみいただけるアイテムが幅広く揃っています。そのほかにも、アリエルをイメージしたルピシアのフレーバードティーセットやクッキー缶などがラインナップし、ギフトとしても手に取っていただきやすいコレクションとなっています。



[画像掲載商品(上)]

ハンドミラー 3,630円/ アクセサリーケース 6,050円/

ぬいぐるみ 3,300円/ アクセサリースタンド 4,400円



[画像掲載商品(下)]

LEDライトアップメモ 3,300円/ クリップ付きLEDガーランド 3,300円



[商品一部抜粋]





■『リトル・マーメイド』に登場するキャラクター全8種類のツムツムやパステルカラーのぬいぐるみシリーズも新登場

大人気シリーズ「TSUM TSUM(ツムツム)」からは、『リトル・マーメイド』のキャラクターをモチーフにしたぬいぐるみが新登場。水しぶきや泡に見立てたキラキラのパーツが散りばめられた豪華なデザインの全8種類が仲間入りします。

また、コロンとしたフォルムがキュートなぬいぐるみシリーズも新登場。『リトル・マーメイド』のキャラクターたちをモチーフにしたパステルカラーとキラキラのパーツがポイントのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンがラインナップします。いつもとは異なるキャラクターの表情にぜひご注目ください。



[画像掲載商品]

01)ツムツム ぬいぐるみ 各1,320円

02)ぬいぐるみ 各4,400円



■置くだけでも気分が上がるコスメ雑貨



『リトル・マーメイド』の世界観にインスパイアされたコスメ雑貨も登場します。貝がらをモチーフにしたホワイトとゴールドカラーが上品なポーチ、コットンボックス、メイクブラシスタンドなど、毎日使用する際はもちろん、お部屋に置くだけでも気分があがるデザインのアイテムです。



[画像掲載商品]

コットンボックス 3,960円/ メイクブラシスタンド 4,290円/

メイクブラシセット(ポーチ付き) 3,630円







ディズニー映画最新作『リトル・マーメイド』

あの「美女と野獣」「アラジン」を超える、待望の実写映画化!



6月9日(金)劇場公開

アリエルの歌声が、世界中に魔法をかける



『リトル・マーメイド』公式サイトURL:https://www.disney.co.jp/movie/littlemermaid



(C) 2023 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.





※ 画像をご使用の場合は、コピーライト (C) Disney を必ずご記載ください.

※ ディズニーストア店舗の詳細は、店舗情報ページ(https://www.disney.co.jp/store/storeinfo.html)よりご確認ください。

※ 記載価格はすべて税込みです。

※ 品切れの際はご了承ください。

※ 商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。

※ 一部店舗で取り扱いがない場合があります。



