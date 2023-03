[パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社]

伝票処理の自動化に失敗したあなたに伝えたい。OCRとRPAの組み合わせで、バックオフィスのDXに再トライしてみませんか?



パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2023年4月12日(水)に『バックオフィスのDX』にフォーカスしたオンラインセミナーを開催します。



テレワークが新しいスタンダードとなり、はや数年。



コロナ禍においてテレワーク推進のためにRPAを導入したものの、

月末月初は伝票処理のために経理等のバックオフィスが夜遅くまで残業している・・・

という事はないでしょうか。



受注伝票の読み取りをOCRで自動化しようとしたものの、

取引先ごとに異なる帳票フォーマットを別々に定義するのが大変で

自動化をあきらめた企業も多くあると聞きます。



そんな「一度はバックオフィスのDXをあきらめた」方にこそオススメしたい、

AIによる自動認識を搭載したOCRとRPAの組み合わせをご紹介します。



もちろん「これから業務の自動化にチャレンジしたい!」という方にも役に立つ内容をお届けします。











>>詳細・お申込み

https://event.is-c.panasonic.co.jp/public/seminar/view/7137











<内容>

11:00~11:15【セッション1】

ベテラン社員でもできるDX。ノーコードで素早く業務を自動化できる、RPA導入のコツ

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社



業務のDXを推進するための特効薬として期待されるRPA。

でも、実際に導入した割に自動化が進んでいない、ということはないでしょうか?



情シス1年目でも、プログラミングの苦手なベテラン社員でも。



お客さまへの導入支援実績豊富なSEが、効果的なRPA導入のコツについて語ります。



11:15~11:35【セッション2】

AIの力で定時に帰れる!?受注処理業務効率化を実現するAI-OCRのご紹介

パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社



さまざまな注文書・請求書を事前設定なしで自動認識。

30年を超えるOCR事業で培った技術と最新のAI技術の融合で、帳票の明細行まで高精度に取得するパナソニックの「WisOCR for 注文書・請求書」をご紹介します。



11:35~11:40【セッション3】

「WisOCR for 注文書・請求書」&「ロボオペレータ」 連携デモ

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社



「WisOCR for 注文書・請求書」と「ロボオペレータ」を組み合わせ、実際に受注伝票の読み取りを自動化する処理を

デモにてご覧いただけます。



※講師、内容は変更となる場合があります。

※定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。

※同業者様のお申し込みはお断りします。予めご了承ください。



