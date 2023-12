[東急リゾーツ&ステイ株式会社]





マウントジーンズ那須(栃木県那須町、総支配人 中平 貴弘)は、2023 年 12 月 23 日(土)、24 日(日)に 「クリスマス in マウントジーンズ那須」を開催することをお知らせいたします。



- 「クリスマス in マウントジーンズ那須」について



「クリスマス in マウントジーンズ那須」では、期間中の 2 日間、全身サンタのコスプレで滑走いただけるお客様を対象に、リフトに無料でご乗車いただけるクリスマスイベントを行います。また、サンタコスプレ姿で一斉にコースを滑り降りる「サンタ一斉滑走」を、12 月 23 日(土)10:30 より予定しております。23 日当日には、那須町のご当地キャラ『きゅーびー』も来場いたします。



サンタ一斉滑走 概要

日 程: 2023 年 12 月 23 日(土)

コ ー ス : リヴァーランズロード(初級コース)

集合時間: 10:00

集合場所: 現地集合

滑走開始: 10:30~(予定) 2 本滑走予定

※営業状況やゲレンデ、天候の状況により、予告なくイベントを中止する場合がございます。予めご了承ください。イベント順延の際は改めてご案内いたします。

※メディアの方は、10:00 を目安にマウントジーンズ那須事務所へお声かけください。ゲレンデへご案内いたします。





サンタ一斉滑走の様子

那須町のご当地キャラ『きゅーびー』



- ありがとうジーンズキャンペーンについて



マウントジーンズ那須は、今シーズンをもちまして当施設を閉場することといたしました。今シーズンの営業は 2024 年 3 月 10 日(日)までを予定しておりますが、シーズン中ご来場のお客様に「ありがとうジーンズ、 ハンターで会いましょうキャンペーン」を実施し、当社が運営する同エリアのスキー場「ハンターマウンテン塩原」にて、来期 2024-25 スノーシーズンにご利用いただけるお得なクーポン券をお渡しいたします。またインスタグラムでは、「30 年間ありがとうございました!マウントジーンズ那須フォトコンテスト」を開催いたします。



「ありがとうジーンズ、ハンターで会いましょう」キャンペーン

・対 象: 2023-2024 スノーシーズン中、マウントジーンズにてリフト券ご購入のお客様

・ご優待: 2024-2025 スノーシーズン中、ハンターマウンテン塩原にてリフト 1 日券を定価購入の際にご利用可能な「1,000 円引きクーポン券」を進呈

※2023-24 シーズン、マウントジーンズリフト 1 日券 1 枚ご購入につきクーポン券 1 枚となります



「30 年間ありがとうございました!マウントジーンズ那須フォトコンテスト」

・対 象: Instagram にて思い出の写真にコメントを入れ「#ジーンズの思い出」をつけて投稿された方

・賞 品: 2024-2025 ハンターマウンテン塩原ペアリフト 1 日券やホテルハーヴェストペア宿泊券など

※昔の画像も投稿可能です











なお、同エリアで東急リゾーツ&ステイが運営する「ハンターマウンテン塩原」は、来年度以降も変わらず営業してまいります。今後もご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。



- 施設概要



マウントジーンズ那須

営業期間: 2023 年 12 月 23 日(土)~ 2024 年 3 月 10 日(日)予定

所 在 地 : 栃木県那須郡那須町大島 966

交 通: 那須高原スマート IC から車で 20 分 / 東北自動車道那須 IC から車で 30 分

公式WEB: https://www.mtjeans.com/



