[株式会社TSIホールディングス]



TSIホールディングスグループの株式会社スタージョイナス(所在地:静岡県静岡市、代表取締役社長:松下一英)が東京・代官山と福岡・大名に店舗を持つ、ウィメンズオンリーのスニーカー・アパレルセレクトショップForget-me-nots(フォーゲットミーノッツ)から、バスケットボール界のスーパースター、マイケル・ジョーダン氏の偉大な歴史に基づきながら同氏の直接監修の下に展開されるアパレルとアクセサリーのプレミアムブランド「JORDAN(ジョーダン)」とのコラボレーションスニーカーを、2023年9月27日(水)に発売いたします。





ブランドとして初となるコラボレーションスニーカーは、<JORDAN>の幻のモデルとも称されていたAir Shipに、女性らしさを兼ね備えた特別な一足となります。



1984年に初めて登場したAir Shipは、キャリアをスタートさせたばかりのマイケル・ジョーダンが着用していたシューズです。

当時NBAでデビューしたジョーダンは、自らの潜在能力が偉大な才能として発揮されるまでの過程で、自らが出る杭になるという強い意思と自信を持って着用していました。

だからこそAir Shipは、まだ明らかになっていない自分の才能を証明するために、これからの一歩を踏み出す勇気とチャンスを与えるような背中を押すパワーを併せ持ちます。



<Forget-me-nots>は2021年東京にオープンし、アクティブでクリエイティブな自立した女性のためのセレクトショップです。

「Street is beautiful, Sneaker is elegant」というコンセプトを持ち、ストリートカルチャーとスニーカーの歴史が持つ不屈の精神を、現代の女性のためにファッションを通して提案しています。

ショップ名は、どんな環境でも強く咲き誇るワイルドフラワーである忘れな草の英名。一人ひとりそれぞれの美しさを持ち、自らの足で自立した女性の姿を、ワイルドフラワーの姿に投影しています。



これまでに<Forget-me-nots>では、Lee Izumida氏を招いたSpecial Afternoon Partyの開催、多摩美術大学生産デザイン科テキスタイルデザイン専攻の生徒によるインスタレーションの展示と、Air Shipのストーリーを多くの方に伝えてきました。

他の誰でもなく自らの力を信じて一歩を踏み出す女性をファッションの力で後押ししたいという<Forget-me-nots>の想いが、Air Shipの持つメンタリティと共鳴し、今回のコラボレーションが実現しました。





<Forget-me-nots>が手掛けたAir Shipのテーマは「蕾」。咲き誇る前の姿である蕾の美しさを投影しデザインされた一足です。



これから自身の才能を開花させようとする、大胆不敵で溢れ出る強い自信と意志。でもまだどこか危うさも残り、未完成である姿。これらを表現するために、シンプルなボディの中でも、ボディパーツのアウトラインにだけ不完全さを残しているのが他のスニーカーにはない唯一無二の特徴になります。







アウトソールにも、ありのままの姿の強さと、蕾の姿の儚さを表現するためのスケルトン素材が使われています。スウッシュは、コンクリートの割れ目からも芽吹く力強いワイルドフラワーの姿から着想を得て、コンクリートのザラつきをグレースエードで表現しました。ボディ全体のレザーは、蕾の瑞々しさと初初しさを表現するため柔らかい艶のあるソフトレザーを使用し、シュータンとヒール部分のNIKEロゴは、忘れな草の蕾そのものの色である青紫で刺繍されています。



またスニーカーの内面である履き口のライニングには、これから花咲く忘れな草の花の色である光沢のあるブルーが顔を覗かせています。そして外からは見えないインソールには、これから自らが開花させたいと願い何度も想像している満開の忘れな草の姿がプリントされています。



今回、Forget-me-nots × Jordan Air Shipのローンチを祝し、ポップアップショップ「FROM BUD TO FLOWER」を代官山本店にて、2023年9月16日(土)-10月1日(日)の期間中限定でオープンいたします。











ポップアップショップ「FROM BUD TO FLOWER」では、まさにコンクリートの割れ目からも芽吹く力強いワイルドフラワーの姿そのものをイメージした空間がForget-me-nots代官山本店全体に出現します。店内は今回のためだけに制作されたAir Ship仕様の什器が空間を彩り、Air Shipが幻のフットウエアと言えるストーリーや、この度ローンチされるForget-me-nots × Jordan Air Shipのドキュメンタリーも一堂に会することに。



また、ここでしか手に入らないノベルティの配布や、Air Shipの持つストーリーを感じ、 これから花が咲く未来の自分へメッセージを送ることができるブースを用意しました。







さらにAir ShipのStoryに共鳴し、Forget-me-notsでも取り扱いのある<Cycle by myob(サイクルバイエムワイオービー)>デザイナーCOMI氏による「BOTANICAL DYE WORKSHOP」を開催。

植物の葉や花を直接布地の上に配置し、蒸して形や色を写し取る染色方法を用いたボタニカルダイを体験できます。

そしてポップアップショップをはじめ、Forget-me-notsの装花を手掛ける<edenworks(エデンワークス>主宰フラワーアーティスト篠崎恵美氏による、装花制作の過程で散ってしまった花びらなど、本来棄てられてしまう花を集め、それらの素材にドリッピングという絵画技法を使用したアート制作を体験できるワークショップ「FLOWER DRIPPING WORKSHOP」も開催いたします。



▶BOTANICAL DYE WORKSHOP- 詳細はこちら

https://forgetmenots.jp/blogs/feature/botanical-dye-workshop-featuring-cycle-by-myob-comi



▶FLOWER DRIPPING WORKSHOP- 詳細はこちら

https://forgetmenots.jp/blogs/feature/flower-dripping-workshop-featuring-edenworks-megumi-shinozaki



このコラボレーションモデルに込められたメッセージが、少しでも多くの方の未来への一歩のサポートとなることを願う<JORDAN>と<Forget-me-nots>より準備いたしましたので、ぜひお気に入りのJORDANを履いて代官山店のPOP UPをお楽しみください。







【Forget-me-nots x JORDAN Air Ship POPUP STORE】

FROM BUD TO FLOWER



日程|2023年9月16日(土)-10月1日(日)

時間|11:00-20:00

*9月17日(日)、9月24日(日)はワークショップの開催により14:00-20:00とさせていただきます。

住所|〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町20-13 佐久間ビル1F Forget-me-nots 代官山本店

東急東横線「代官山駅」から徒歩5分













【Forget-me-nots x JORDAN Air Ship】

BOTANICAL DYE WORKSHOP



日程|2023年9月17日(日)

会場|Forget-me-nots代官山本店

時間|11:00-13:30

住所|〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町20-13 佐久間ビル1F Forget-me-nots 代官山本店

参加人数|12名限定

参加費|無料









【Forget-me-nots x JORDAN Air Ship】

FLOWER DRIPPING WORKSHOP



日程|2023年9月24日(日)

会場|Forget-me-nots代官山本店

時間|11:00-12:30

住所|〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町20-13 佐久間ビル1F Forget-me-nots 代官山本店

参加人数|12名限定

参加費|無料









ショップコンセプトは”Street is beautiful, Sneaker is elegant”。

スニーカーとストリートスタイルはクリエイティブに、アクティブに働く現代女性の大切なワードローブであると捉え、そんなクリエイティブで自立した女性たちに、美しさと強さを兼ね揃えた新しいスニーカースタイル、

ストリートスタイルを提案していきます。

ショップ名の”Forget-me-nots”は、「忘れな草」の英名。

女性は誰しもがそれぞれの美しさを持った花であり、自立した女性は、

どんな時もどんな道でも強く美しく立っています。

「忘れな草」は野生の花、ストリートに咲く”wild flower”。

野生の美しさと強さ、それぞれが個性的に輝く姿を花に投影しました。



オフィシャルOnline Store https://forgetmenots.jp/

オフィシャルInstagram https://www.instagram.com/forgetmenots_official/



SHOP INFORMATION

■Forget-me-nots代官山本店

〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町20-13 佐久間ビル1F Forget-me-nots代官山本店

代官山ストアInstagram https://www.instagram.com/forgetmenots_daikanyama/



■Forget-me-nots福岡店

福岡県福岡市中央区大名1丁目14番23号 大名入江ビル 1F

福岡ストアInstagram https://www.instagram.com/forgetmenots_fukuoka/



‐お問い合わせ‐

担当:ハン ティンティン / Tintin FAN

Mail:tintin_fan@star-j.com

Tel:080-2428-1430



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/14-18:16)