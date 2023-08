[SBテクノロジー]

~M-SOLUTIONS株式会社の「Smart at reception」が無人受付のセキュリティ対策を強化~



SBテクノロジー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長 CEO:阿多 親市)の子会社で、M-SOLUTIONS株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:植草 学、以下:当社)は、当社の提供するiPadを使用した受付サービス「Smart at reception」にMicrosoft Teamsによるビデオ通話機能を2023年8月21日(月)より提供開始いたします。



今回の機能追加は、当社が提供する「Smart at reception」での受付対応において、Microsoft Teamsを介したビデオ通話を可能にしたものです。ビデオ通話により、来訪者の顔を確認することができ、セキュリティ強化に繋がることはもちろん、旅館やホテル、飲食業など、対人対応が好ましかった店舗や業種の皆様にもご利用していただきやすくなりました。







■新機能追加の背景

新型コロナウィルス感染症が流行し、オフィスへの来訪者が少なくなってきた結果、無人受付サービスは多くの企業で導入されました。

そして現在、新型コロナウィルス感染症は5類感染症に移行し、人々の往来は感染症流行前の状態に戻ってきています。

コロナ禍では来訪者が少なく、無人受付サービスでは気にする機会があまり無かった「顔の確認」が、来訪者の増加により「音声やメッセージのみの受付では、本人確認をする手段がなく、セキュリティに不安がある」と訴えるお客様が増えてきました。

その不安を解消するために、当社の提供するiPadを使用した受付サービス「Smart at reception」にMicrosoft Teamsビデオ通話機能を追加しました。



セキュリティの強化や、有人受付から無人受付への変更による受付対応の質の低下を軽減することが可能となります。またMicrosoft TeamsはWindowsやmacOSなど利用端末を問わず使用することができるため、導入企業の状況に合わせて臨機応変に対応することが可能です。

将来的には店舗で遠隔接客に利用したりするなど、無人受付サービスの新たな可能性もご提案します。



■「Smart at reception」について

Smart at receptionは、iPadを使用した受付サービスです。

クラウドPBXなどの様々な電話サービスに対応しており、 Microsoft Teams、Slack、Chatwork、LINE WORKS、Google Chatなどのコミュニケーションツールとの連携も豊富です。

今回の機能追加でMicrosoft Teams・FaceTimeによるビデオ通話機能が追加されました。

受付時には、来訪があった担当者へ向けたテキスト通知(チャットツールやメールでの通知)に加えて、音声のみの通話も可能なため、利用企業の状況に合わせた柔軟な連絡・通知方法が設定できます。

今後もビデオ通話アプリを含め、様々なサービスとの連携を予定しています。



国内最大級のIT製品・SaaSレビューサイトITreviewにおいて、最高位の「Leader」を受賞するなど、ユーザー評価でも4.0以上の高い評価を得ています。



<ご利用の流れ>



<機能・料金(税別)>



※別途、各種連携サービスの利用料金がかかります。

※利用料金はプランによって異なります、詳しくは下記webサイトをご覧ください。

https://smartat.jp/reception/



■サービスについてのお問い合わせは

M-SOLUTIONS株式会社 営業部(馬渡、岸田)

TEL: 03-6892-3166 / Email: msol_sales@m-sol.co.jp



■M-SOLUTIONS株式会社について

「情報革命で人々を幸せに 新たな価値を創造する」の経営理念の元、ソフトウェア開発・SI事業・プロダクト事業を展開。

SI事業ではサイボウズ株式会社の提供する「kintone」のカスタマイズ・構築や、地方自治体のDX支援を実施。

プロダクト事業としては受付サービス「Smart at reception」やkintoneプラグインを提供。

コーポレイトサイト:https://m-sol.co.jp/

サービスサイト:https://smartat.jp/



