総勢24名規模で活動する次世代ボーイズグループ、VOYZ BOY。年末、2022年12月23日(金)に豊洲PITで開催される「VOYZ BOY AWARD 2022」をニコニコ生放送、やっぱニコメンCHにて独占生中継することが決定!

また、2023年1月には本公演を公式生放送にてプレミアム会員限定でアンコール上映も行われる。

ぜひ、当日ライブ会場に行けない方もコメントでワイワイお話ししながら、いっしょに楽しみましょう!





【放送概要】

「VOYZ BOY AWARD 2022」【やっぱニコメンCH会員限定 無料】ニコ生独占生中継

放送日時:2022年12月23日(金)19時から生中継開始



▼番組視聴ページ

https://live.nicovideo.jp/watch/lv339553159



▼番組ガイド

L本番組は、やっぱニコメンCH会員限定放送です。

ご視聴希望の方は、予め会員登録をお願いいたします。

※タイムシフトによる見逃し配信のみもご視聴が可能です。



L番組タイムシフト

タイムシフトは番組終了後14日間、タイムシフト視聴期間中は見放題です。



【アーティストプロフィール】

総勢24名で活動しているVOYZ BOY。現在は赤名⻯之輔がリーダーを務めるTHE YELLOW by VOYZ BOY、福井巴也がリーダーを務めるTHE PINK by VOYZ BOYの2チーム体制で活動している。



THE YELLOW by VOYZ BOYには赤名竜之輔、雨宮大晟、新井宝、井上明空音、鴻池泰至、小松ゆう、富園力也、中川将平、新 美直己、英芳樹、広原司、渡邉嘉寿人の12名。

THE PINK by VOYZ BOYには福井巴也、石沢瑠架、石橋弘毅、一ノ瀬茉騎、伊月大和、稲葉匠、木村大河、桜井 一、鈴木拓磨、立澤鎮也、田中智大、最上暘大の12名が所属。



【「VOYZ BOY AWARD 2022」ライブツアー】

2022年12月23日(金)

「VOYZ BOY AWARD 2022」

会場:豊洲PIT

(〒135-0061 東京都江東区豊洲6丁目1−23)

開場:18:00 開演:19:00

出演:VOYZ BOY



▼e+

https://eplus.jp/voyzboy/



▼ぴあ

https://w.pia.jp/t/voyzboy22/



▼ローソン

https://l-tike.com/search/?lcd=70610



2022年12月28日(水)

「VOYZ BOY AWARD 2022 in OSAKA」

会場:梅田クラブクアトロ

(〒530-0051 大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田10F)

2.5次元舞台・ミュージカル・俳優ジャンルの月額チャンネル制ポータルサイト

「やっぱニコメンCH」



会員になると、後日掲載される動画にて、番組を後から何度でもご視聴が可能です★

ぜひ、この機会にご登録をお願いいたします!

俳優が出演する、情報バラエティー「噂のニコメン情報局」のレギュラー放送第1回目からすべての回を見逃し配信中!

舞台『魔法使いの約束』の他、舞台の過去作品や事前特番なども放送中!



やっぱ二コメンCHはこちら

https://site.nicovideo.jp/25nicomen/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/18-11:46)