[株式会社ポジティブドリームパーソンズ]

フラワー×ファッション×フォト ブランドの世界観をリアルに体感できるイベントを開催



全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ (本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:宮下 慶輔、以下PDP)が運営する男性をターゲットにしたフラワーブランド 「サンジョルディフラワーズ ザ・デコレーター(以下SJF)」は、2003年9月に恵比寿にオープンし、今年でブランド設立20 周年を迎えます。

それまでの花屋の枠を超え、「大人の男性をメインターゲット」「モダンでバーのようなオープンキッチンスタイルの店内」「シーンを創るためのフラワーボックス」「黒ジャケットスタイルのデコレーター」「大型ガラス花器や什器などを用いたダイナミックな空間装飾」など、これまでにない価値をご提案し、次世代のフラワーシーンを創造してきました。

多くのお客様との出会いのなかで、花の可能性を広げていくことができました。その感謝と新たな挑戦を行うため、20周年記念プロジェクトを発足させます。「HANA SEKAI(ハナ セカイ)」をコンセプトに、アーティストや企業とのコラボレーション、空間装飾、イベントなど様々な企画を開催していきます。









20周年コンセプト「HANA SEKAI」







花であなたの世界を変えてみたい



結ばれる思いがたくさんある世界は

きっと幸せであふれている



私たちデコレーターは

花の力に魅せられ、思いを託し、

ひたすらに、まだ見ぬ世界を、

花で創ってゆく



彩りある花で繋げられた世界は

どんなに美しいのだろう



これまで私たちは花を通じて大切な節目に立ち合い、思いが結ばれる瞬間を数多く彩ってきました。そこでいつも感じていたことは、花のもつパワーの偉大さと花に接した人々の笑顔です。それは、ここ数年で起こった価値観の変化でも、変わらないものと信じています。

あらためて、20周年という記念すべき年に、SJFらしく花がもたらす力で身近な誰かに彩りを与え、その連鎖で世界を変えていきたい。そんな思いを込め、コンセプトを“HANA SEKAI”としました。新たな花の力を探し、そのパワーで世界を包み込んでいく。乾いた世界に、潤いと彩りをもたらしていきます。



SAINT JORDI FLOWERS THE DECORATOR 20th EXHIBITION / COLOR TRANSFORM





アニバーサリーイヤー企画の第一弾として、9月29日(金)、白金台に構える同社レストラン「ザ テンダーハウス」にて記念イベントを開催。「COLOR TRANSFORM」をテーマに、訪れるゲストの方々を“美しい花”と見立て、空間演出を行います。ドレスコードであるブラックに身を包んだゲストを、デコレーターがひとりひとりに合わせて花で飾り付けさせていただき、コーディネートを彩ります。会場3Fに設けたダイナミックでスタイリッシュな花空間のフォトブースをお楽しみください。

また、メインフロアの2Fではブッフェや食べられる花屋「エディブルフラワー研究所」とのコラボレーションドリンクなどをご用意。ザ テンダーハウスダイニングのカラフルで新感覚のフードや種類豊富なドリンクをご堪能いただきながら、フラワーライブパフォーマンスやDJによるミュージックなど、五感でブランドの世界観を楽しめるイベントとなっています。







ゲスト



・フォトグラファー

小林真梨子

1993年生まれ、東京都出身。

日本大学芸術学部写真学科卒業。

フォトグラファーだけでなくキャスティングなど多岐に渡り、活動中。

http://paidanmariko.com/











・DJ

中川友里

DJ、モデル、キャスティング&PRとしてマルチに活動中。

2019年にはバチェラー3に出演し注目を集め、インフルエンサーとしても活躍中。

https://www.instagram.com/darayunya/







・FOOD

エディブルフラワー研究所 / 食べられる花屋

SNS総フォロワー数4.2万人の食べられる花屋をコンセプトにしたクリエイター集団。100%農薬不使用の「食べられる花」を販売しており、国内の様々なクリエイター集団とコラボレーション企画を打ち出し。

VOGUE、ELLEなどメディアからの引き合いも多く、今回20thイベントではバラの氷を提供予定。

https://eflab.jp/



<イベント詳細>

タイトル: SAINT JORDI FLOWERS THE DECORATOR 20th EXHIBITION / COLOR TRANSFORM

開催日時: 2023.9.29 (FRY) 19:00 OPEN / 21:00 CLOSE

会場: THE Tender HOUSE(ザ テンダーハウス)

〒108-0071 東京都港区白金台4-19-16

入場料: ¥4,400税込(フードブッフェ+フリードリンク付き)

ドレスコード: オールブラック

概要: ブランドの世界観を体感できるインスタレーション型のイベント

特設サイトURL:https://www.saintjordiflowers.com/20th-anniversary/colortransform/



SAINT JORDI FLOWERS THE DECORATOR (サンジョルディフラワーズ ザ・デコレーター)について







SJFは、「思いを結ぶフラワーギフト」をコンセプトに、花を通して大切な人へ気持ちを伝えるフラワーサービスを提供するブランドです。“大人の男性”をメインターゲットに東京・恵比寿からスタートしました。

花をただ売るのではなく、花を商品の一部として捉え、その独創性、装飾技術、提案力、サービスへの全てを商品であると考えています。

それらを集結させ、お客様の思いを大切な方へ、適したスタイルで伝えること。それこそが、わたしたちの役割であり使命であると考えています。時流を捉えるセンス・豊富な知識・経験を兼ね備えたデコレーターと呼ばれるプロフェッショナルが、お客様のご希望にあわせて日常からパーティシーンに至るまで、花のあるシーンを華やかに仕立てます。













店舗一覧

■恵比寿本店 東京都渋谷区恵比寿南 1-16-12 ABC MAMIES PARKHILLS 1F/TEL 03-5720-6331

■葉山店 神奈川県逗子市逗子1-7-2 エル・カミーノ1F/TEL 046-854-4005

■大阪店 大阪府大阪市中央区大阪城 3-1(JO-TERRACE OSAKA内)/TEL 06-6941-7757

■神戸店 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-5 神戸ハーバーランドホテルクラウンパレス神戸 6F/TEL 078-367-1633

■広島店 広島県広島市西区観音新町4-14-11 CASAFELIZ内/TEL 082-503-3256

■福岡店 10月中旬移転オープン予定

■長崎店 長崎県長崎市福田本町1892 長崎サンセットマリーナ ザ ヴィラズ 1F /TEL 095-865-2211





・運営会社概要

■代表取締役社長:宮下 慶輔

■本社所在地: 東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F

■従業員数:996名(2023年6月1日現在)

■事業内容:ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業

■WEBサイト:https://www.positive.co.jp/

■公式アカウント:Facebook( https://www.facebook.com/PositiveDreamPersons )/Twitter(@pdp_kandou)

Youtube( https://www.youtube.com/positivedreampersons )/Instagram(positivedreampersons_inc)



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/04-18:16)