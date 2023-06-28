［第一法規株式会社］

地方公務員のための実務雑誌！職員が抱える執務上で起こる課題を解決します！『自治実務セミナー7月号』を発売！



法律関連出版物、各種データベースを提供する第一法規株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：田中 英弥）は、『自治実務セミナー7月号』を6月28日に発刊しました。





『自治実務セミナー』とは







昭和37年創刊の地方公務員のための実務雑誌です。

公務員としての力を養うための一流の学者の執筆による「入門講座」、日々執務する中で起こり得る問題の理論的回答を見つけ出す「実務演習」等に加え、自治体法務に関する具体的な課題解決策や他自治体の取り組み事例等、自治体職員に役立つ法務情報を毎月お届けしています。

7月号の見どころ









1986年に自治事務次官を退官後、1987年からの約7年間、歴代最多の7つの内閣で官房副長官を務めた石原信雄氏が、本年1月29日に96歳で逝去されました。

石原氏は、本誌の巻頭言にたびたび登場されるなど、本誌との関わりが大変深い方でした。そこで、本号の特集では、故石原氏を偲んで、生前の氏の功績や人となり、エピソードを氏との関わりが特に深かった方々にご登場いただき、さまざまな角度から語っていただきます。

目次





〈巻頭言〉自治・分権・分権型システム - 小早川光郎

〈特集〉

石原信雄先生を偲んで - 塩野宏／御厨貴／遠藤安彦／大石利雄／岡崎浩巳／岡本保／香山充弘／黒田武一郎／

佐藤文俊／嶋津昭／瀧野欣彌／安田充／吉田弘正

〈実務講座〉

地方公会計のこれまでの歩みと活用〈公営企業〉

〈一評〉名ばかり統一選 - 佐久間護

〈実務演習〉

１.電動キックボードと選挙運動・政治活動〈地方行政〉

２.管理監督職勤務上限年齢制と給与の取扱い〈人事行政〉

３.空家と住宅用地特例〈税務行政〉

〈政策法務のかんどころ105〉

原課をその気にさせるには 行政ドックの「北風と太陽」 - 北村喜宣

〈Hiro's Cafe 今月のホープ88〉

高知県土佐町企画推進課SDGs推進室長 尾崎康隆さん - 稲継裕昭

〈入門講座〉

政策法学演習講座83 新型コロナ時短命令違法・違憲国家賠償訴訟（グローバルダイニング訴訟）（1）

- 阿部泰隆

〈自治大生の政策立案研究 優秀論文〔第132回〕〉

本巣市の窓口業務効率化

〈法制実務研修員日誌〔第51回〕〉

立法と憲法 - 茂木健朗

〈自治体実務サポート〉

債権 自治体の債権管理 最近の質疑応答事例から（9） - 青田悟朗

〈Lesson実践講座〉

条例企画・条例指導の要点 【第１回】 - 松下啓一

〈“一”から始める行政ドック５.〉

どうやればよい？ 本格実施～一つの参考例～ - 蓮實憲太・大竹ゆきの

〈自治体法務パンドラの箱6〉

様式の謎（その３） - 中野友裕／監修：石田哲久・吉村康平

〈地方自治研究室〉

ユニークなまちづくり公共公益複合多機能施設等を訪ねて４.（下） - 出井信夫

〈歴史とロマンの名画物語23〉

マニエリスムの受胎告知 - 有地京子

〈CLAIR海外だより〈北京事務所〉〉

中国生活：デジタル技術活用の側面から - 近松茂弘

商品概要





商品名：『自治実務セミナー7月号』

編著：自治実務セミナー編集部 編

単号価格：1,100円（本体：1,000円＋税10％）

年間購読：13,200円（本体：12,000円＋税10％）

ページ数：72ページ

判型：A4変型判

【商品紹介ページはこちら】https://www.fujisan.co.jp/product/1307/

【発売元：第一法規株式会社】https://www.daiichihoki.co.jp//?utm_source=prtimes



企業プレスリリース詳細へ （2023/06/28-19:16）