[株式会社ニット]

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都品川区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年にフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

「ひとり広報」「兼任広報」の方はスキル・リソース不足にお悩みを抱えている方が多くいます。このたび、HELP YOUサービスサイトにて「『広報』サービスの活用事例」に関する資料を公開しました。プレスリリース、SNSの活用に関するアウトソーシング事例などをご紹介し、ひとり広報でスキル不足・リソース不足であっても、成果を出す手法をお伝えします。



◆資料ダウンロードはこちら:https://help-you.me/dl_publicrelations_casestudy







資料リリースの背景





中小企業などの少人数で事業を運営している場合は、下記のような問題を抱えることも少なくありません。



このようなお悩みは、会社の外の人材の活用(アウトソーシングの導入)により、解決できるかもしれません。本資料では、実際に「プレスリリースの作成」「SNSの運用」などの具体例を交えながら、外部リソースの活用方法について伝えています。ひとり広報でも外部人材の活用でよりよいPR成果を生み出す手法をお伝えするホワイトペーパーを公開いたしました。



こんな人におすすめ





・広報部がなかったが、社内唯一の広報担当となった

・前任や先輩がおらず、指導者がいない

・メディアリレーション、プレスリリース作成、イベント企画、SNS運用など多岐にわたる広報業務の知識・スキルが足りない

・担当者ひとりのため、リソースに限界がある

・広報経験のある人材を採用したいが、採用活動に時間と予算をかける余裕がない

・最適な人材が見つからない など



資料の中身について







●広報担当の課題

●あなただけのチームをつくる、HELP YOU

●HELP YOUで対応できる広報業務

●「広報業務」HELP YOUサービス活用事例

1.プレスリリース原稿作成

2.アイキャッチ用画像作成

3.自社サイトNEWS更新・メディア掲載情報投稿

4.Twitter投稿文作成

●HELP YOUご紹介



HELP YOUサービスにおける活用事例





◆株式会社トレンド・プロ様

マンガを中心とした企業のプロモーションや社内教育、採用などのサポートに注力する同社では、自社のマーケティング活動を強化するために、HELP YOUを導入しました。記事制作、Twitter運用、リサーチ、バナー制作、書籍の要約など、多岐にわたる業務を依頼し、コア業務に集中できる環境を整備。安定運用を実現してされています。

https://help-you.me/blog/interview-trendpro



オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。



HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/



<会社概要>

会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都港区芝5丁目29番20号 クロスオフィス三田501号室

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。

URL :https://knit-inc.com/













<本件に関するお問い合わせ>

株式会社ニット

広報担当:小澤/中野

電話番号:050-5212-5574

メールアドレス:pr@knit-inc.com



