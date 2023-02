[The Orchard Japan]

(株)次世代オーディショングランプリ受賞!



羊文学、Creepy Nutsを擁する(株)次世代が初めて開催したオーディション ”GoToオーディション” にて1,000組を超える応募者のなかでグランプリを獲得!

2023年2月9日の夜、Cody・Lee (李)/YONA YONA WEEKENDERSに加え大抜擢された<スペースシャワー列伝第153巻 ~咲音福寿の宴~>にて、全く無名ながら轟音のサウンド、明滅する照明と共に他のバンドに一切引けを取らない圧倒的な疾走感を有した堂々のパフォーマンスを披露し、そのステージ上でVo/Gt坂井より4月に発売が予定されている1stフル・アルバムのリリースが発表された。昨年末発表された、Morikazu(Dr.)脱退という悲しいニュースを経て、心機一転3人体制となり待望の1stフル・アルバムが遂に完成した模様だ。

1st EP『Catchall』(キャッチオール)を経て、洋邦問わずさまざまな音楽からの影響を吸収したより純度を増したオルタナティヴなサウンド、どこか懐かしさを感じさせながらも強烈な新しさと個性が炸裂するポップネス、さらに本作では突然のメンバー脱退という悲劇から、敢えてマイナスをプラスに変えていくかのような強い決意を感じさせるポジティヴなメッセージに満ち溢れたエモーショナルな作品となっている。

先行配信の「Hesitate」をはじめ既にライヴでもお馴染みの、2本の炸裂するギター、ドライヴするベースがせめぎ合いながら紡ぎだす、圧倒歴な疾走感と抒情性を有したグッドメロディによるまさに新生Apesのキラーチューンとでも言うべき新曲が満載だ。

Morikazu(Dr.)在籍時の最後のレコーディングセッションから生まれた音源に加え、サポートドラムとして、österreich(オストライヒ)、崎山蒼志、あっこゴリラ等のサポートでも知られるGOTO(DALLJUB STEP CLUB、礼賛など)、ベース・テックとして数々のセッションで知られるLÄ-PPISCHのtatsu、エンジニアには前作同様、女王蜂等を手掛ける塚田耕司が参加しメンバーを好サポートし、これまでのApesのサウンドから更にネクスト・レベルな素晴らしい作品に仕上がっている。

さらに、初回購入者特典には限定デザインのポストカードが付き、本作品購入者限定のアウトストアLIVEも開催が決定。アウトストアLIVEについては、対象店舗にてCDをご購入の方に先着で入場券が配布される。また、アルバム発売を記念して、2月11日(土)から前作1st EP 『Catchall』の旧譜キャンペーンも開始される。詳しくはHPやSNSをチェックしてほしい。

そして、東名阪のリリースツアーを開催することも発表された。5月27日(土) LIVE HOUSE Pangea(大阪・心斎橋)・5月29日(月)CLUB UPSET(愛知・名古屋)、ファイナルは6月2日(金)Spotify O-Crest(東京・渋谷)を予定している。現在オフィシャルサイトにてチケット先行受付中だ。

3人体制でいよいよ始動しはじめた2023年最重要インディー・バンド、新生Apesの1stにして最高傑作『PUR』。ブレイク必至なApesの動向から一瞬たりとも目が離せない!



■Apes 1st full album『PUR』

発売日:2023年4月12日 リリース

初回購入者特典:ポストカード(限定デザイン)内容・詳細は後日発表。



■Apes『PUR』リリース記念アウトストアLIVE

会場:新宿Marble

日程:2023年5月13日(土)

OPEN 13:00 / START 13:30

※ワンドリンク制

※参加券をお持ちでも場内が人員に達し次第、入場をお断りさせていただく場合もございます。予めご了承ください。

〈対象店舗〉

タワーレコード:渋谷店・池袋店・八王子店・川崎店・新宿店・浦和店・町田店・横浜ビブレ店

HMV:HMV BOOKS SHIBUYA

ヴィレッジヴァンガード:渋谷本店・下北沢・高円寺



■1st full album "PUR" Release Tour "PURE"

▽2023年5月27日(土) LIVE HOUSE Pangea(大阪・心斎橋)

OPEN 17:30 / START 18:00

▽2023年5月29日(月) CLUB UPSET(愛知・名古屋)

OPEN 18:30 / START 19:00

▽2023年6月2日(金) Spotify O-Crest(東京・渋谷) ※ツアーファイナル

OPEN 18:30 / START 19:00



◎チケット

前売りチケット3,500円 ※ドリンク代別/全席スタンディング



オフィシャルサイト先行受付中

2023年2月9日(木)22:00~2023年2月14日(火)23:59

URL:https://eplus.jp/apes/

※全日程ゲストあり/詳細は後日発表。



■Apes Digital single「Hesitate」(ヘジテイト)



配信リンク:https://orcd.co/apes_hesitate





■Apes「Hesitate」(Official Music Video)



director:Yusuke Arai

camera:Koutaro Sakane



■Apes旧譜キャンペーン

開始時期: 2/11(土)開店時~特典なくなり次第終了

特典: メンバーデザインステッカー1種

対象CD:『Catchall』

[対象店舗]

・タワーレコード 渋谷店、新宿店、名古屋パルコ店、名古屋近鉄パッセ店、梅田NU茶屋町店、あべのHOOP店

・ヴィレッジヴァンガード 渋谷本店、下北沢、高円寺

※店舗によっては特典が付かない店舗もあります。直接店舗にご確認くださいませ。無くなり次第終了。



■Apes 1st EP『Catchall』(キャッチウォール)



配信リンク:https://orcd.co/apescatchall



■LIVE INFO

・2/22(水) UK PROJECT pre. ONE ON ONE at新代田FEVER

w/ルサンチマン, Conton Candy, peanut batters, Hwyl

・3/3(金) "GUITAR vol.3" at下北沢近道

・3/4(土) 見放題東京 2023

・3/5(日) " CLAPPERBOARD -Enjoy the weekend!- vol.11 " at WWW

w/THE KEBABS, SEVENTEEN AGAiN

・3/15(水) NEW LINK! at下北沢6会場

・3/21(火祝) haruberrylive CIRCUIT 2023

・3/26(日) サウンドクリエーターpre. "ツキアイタイ2023" atなんばHatch

・3/27(月) "Grasshopper" supported by チケットぴあ at下北沢CLUB Que

w/Khaki, THEティバ

・4/14(金) "Friday Night Fever" at Spotify O-Crest

w/The Songbards, SAKANAMON, Panorama Panama Town



<Apes>プロフィール

東京発・平均年齢23歳。

”I’m lonely but I’m not alone.”を掲げる現在進行形のインディー・ロックバンド。

バンド名は進化し続けるという意味合いで類人猿の意味のApesから命名。

当初は坂井玲音(Vo/Gt)を中心に3ピース編成のバンドであったがメンバー脱退、サポート編成を経て2023年より坂井玲音(Vo/Gt)・アラユ(Gt)・村尾ケイト(Ba)の3人となり、現在はサポートドラムを入れて4ピースでライブを行なっている。

2021年、(株)次世代が開催した初のオーディション”GoToオーディション”で1,000組を超える応募者のなかでグランプリを獲得し、各所で話題を呼ぶ。

2022年、待望の1st EP『Catchall』(キャッチオール)を、バンド自身で発足した主宰レーベルWakusei diskより3月23日にデジタル・リリース!同タイミングにフジテレビ【Love music】にて、番組スタッフがメジャーデビュー前のイチオシしたいアーティストを先取りで紹介するコーナー「Come music」で取り上げられ、各地のイベント、サーキットフェス・イベンター企画等に多数出演中。

NIRVANAからNOT WONK、Arctic MonkeysやDYGL、カネコアヤノまで、洋邦問わずさまざまな音楽からの影響を吸収したオルタナティヴなサウンド、どこか懐かしさを感じさせながらも強烈な新しさと個性が炸裂するポップネス、そしてそこに坂井玲音(Vo/Gt)の書く、うっすらと漂う閉鎖感の中の感情が綴られた歌詞を載せ、メロディとともに爆音でブーストしていくその静かに熱を帯びていくパフォーマンスは、まさに現代を生きる若者による等身大のロックを体現している。

2023年1月18日、坂井玲音(Vo/Gt)・アラユ(Gt)・村尾ケイト(Ba)の3人体制となって初の音源となる『Hesitate』をデジタルリリース。4月12日(水)に1st full album『PUR』をリリース予定。



Apes:

Vo/Gt 坂井玲音

Gt. アラユ

Ba. 村尾ケイト



Web Site https://apes-band.jimdofree.com/

Twitter https://twitter.com/apes_band

Instagram https://www.instagram.com/apes_band/

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC36GUluFLQxcxIwLa2yK4Mg



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/11-15:46)