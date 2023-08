[株式会社GENDA GiGO Entertainment]

開催期間:2023年8月19日(土)~ 9月18日(月・祝)



コラボ開催と同日から、株式会社ブシロードのグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ

(本社:東京都中野区、代表取締役社長:成田耕祐)主催のポップアップイベントをブシロードクリエイティブストア in GiGOで開催、オリジナルグッズの販売を行います。







株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下当社)は GiGOグループのお店におきまして、TVアニメ『【推しの子】』とのコラボキャンペーンを2023年8月19日(土)より開催致します。

コラボ開催と同日から、株式会社ブシロードのグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ

(本社:東京都中野区、代表取締役社長:成田耕祐)主催のポップアップイベントをブシロードクリエイティブストア in GiGOで開催、オリジナルグッズの販売を行います。





【TVアニメ『【推しの子】』×GiGO Dress Up Blooming実施概要】



■期間:2023年8月19日(土)~

■実施対象店舗:全国のGiGOグループのお店

■実施内容

・本キャンペーン用描き下ろしイラストを使用した当社店舗限定クレーンゲーム用景品が登場いたします。

・対象景品を展開するクレーンゲームで700円ご利用毎にオリジナルグッズがランダムで1つもらえます。

・GiGOのたい焼き秋葉原でコラボたい焼き「【推しの子】焼き」の販売を行います。

・全国11か所の当社店舗でオリジナルグッズが付いてくるノベルティ付きドリンクの販売を行います。

・スタンディ掲出・グッズ販売などのポップアップストアを全国で開催致します。

・キャンペーン開催を記念して、オリジナルグッズが当たるフォロー&リツイートキャンペーンを開催致します。





【クレーンゲーム用限定景品】



2023年8月19日(土)展開開始

描き下ろしイラストを使用した当社店舗でしか手に入らないクレーンゲーム用景品が登場します。

▼【推しの子】 BIGクッション(全4種)





▼【推しの子】イラストアクリルボード ラメ入り(全4種)









▼【推しの子】 アクリルスタンド ラメ入り(全8種)





※数に限りがございます。なくなり次第、終了となります。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。景品の入荷時期、在庫状況については店舗に直接お問い合わせください。





【プライズキャンペーン】







■実施期間:2023年8月19日(土)~2023年9月18日(月・祝)

対象のクレーンゲームへ700円ご利用毎に、ミニ色紙をランダムで1枚差し上げます。(全4種)







【GiGO ONLINE CRANE】

GiGO ONLINE CRANEでもキャンペーンにご参加いただけます。

詳しくは下記のGiGO ONLINE CRANE公式HPよりご確認ください。

公式HP⇒https://gigo-cranegame.com/ja



≪プライズキャンペーンに関する注意事項≫

・数に限りがございます。なくなり次第、終了となります。

・ミニ色紙の絵柄はランダムにつきお選びいただけません。

・画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

・キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。





【コラボたい焼き】



GiGOのたい焼き秋葉原でオリジナルコースターがランダムで1枚付いてくる「【推しの子】焼き」を販売いたします。









■販売期間:2023年8月19日(土) ~ 2023年9月18日(祝・月)

■販売店舗:GiGOのたい焼き秋葉原

■営業時間:11:00 ~ 20:00 ※予告なく変更となる場合があります。

■価格:500円(税込)

■フレーバー:プレミアムクリーム/いちごクリーム





※詳細は公式HPおよび店舗公式Twitterをご確認ください。

※販売数には限りがございます。なくなり次第、終了となります。

※コラボたい焼きの絵柄と、コースターの絵柄はランダムにつきお選びいただけません。





【ノベルティ付きドリンク】



ご購入1点につき、オリジナルコースターがランダムで1枚ついてくるドリンクを販売いたします。





■販売期間:2023年8月19日(土) ~ 2023年9月18日(祝・月)

■販売店舗

GiGO コラボカフェスタンド札幌ノルベサ、GiGO コラボカフェスタンド仙台、GiGO 池袋 1号館、GiGO 秋葉原2号館、GiGO 金山、GiGO コラボカフェスタンドマーケットスクエアささしま、GiGO 難波アビオン、GiGO コラボカフェなんば千日前、GiGO コラボカフェスタンド岡山、GiGO 広島本通、GiGO コラボカフェスタンド福岡天神 【 全11店舗 】

■営業時間

各店舗の営業時間に準じます。 詳細はHPをご参照ください。

■価格

500円(税込)



※詳細は公式HPおよび店舗公式Twitterをご確認ください。

※販売数には限りがございます。なくなり次第、終了となります。

※コラボたい焼き・ノベルティ付きドリンクのコースターは共通絵柄です

※コースターの絵柄はランダムにつきお選びいただけません。





【ポップアップイベント開催】



オリジナルグッズを販売するポップアップイベントを開催致します。

詳細:https://bushiroad-creative.com/events/oshinoko-gigo2023



■開催期間:期間:2023年8月19日(土)~9月3日(日)

■開催場所:GiGO 秋葉原5号館5階 イベントスペースAkib@ko

全国のブシロードクリエイティブストア7か所

■購入特典:期間中、【推しの子】関連のグッズを1会計につき2,200円(税込)ご購入毎に

【特典イラストカード(全8種)】をランダムで 1 枚プレゼント!

※特典イラストカードは無くなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。

※今後の社会情勢により、営業日・時間が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。





【開催記念リツイートキャンペーン】



キャンペーン開催を記念したフォロー&リツイートキャンペーンを実施いたします。

Twitterアカウント(https://twitter.com/GENDA_GiGO )をフォローの上で、該当のツイートをリツイートされたお客さまの中から抽選で3名様に「イラストアクリルボードフルセット(全4種)」をプレゼントいたします。



■応募期間

2023年8月9日(水)~2023年8月20日(日)



■著作権表記

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会

(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.



・GiGOグループのお店情報サイト⇒https://tempo.gendagigo.jp

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/09-19:46)