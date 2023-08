[株式会社ハースト婦人画報社]

『ハーパーズ バザー』10月号は8月19日発売



働く女性をエンパワーするインターナショナルファッション誌『ハーパーズ バザー』(発行:株式会社ハースト婦人画報社 本社:東京都港区 代表取締役:ニコラ・フロケ)は、ICONS特集よりモデルのケンダル・ジェンナーをカバーに迎えた10月号を8月19日(土)に発売します。





ICONS 2023 未来をつかむ次世代の才能たち







『ハーパーズ バザー』を代表する年に一度のグローバルプロジェクト「ICONS」。今年のアイコンに選ばれたのは、本号の表紙を飾るトップモデルのケンダル・ジェンナー、グラミー賞受賞アーティストのドージャ・キャット、映画「グラディエーター」次回作への出演でも話題の俳優ポール・メスカルなど、注目すべき若きリーダー11 人。世界的ファッションフォトグラファーのマリオ・ソレンティが撮影した唯一無二のポートレートとともに、いま、世界の声を代弁する彼らが未来に向けて前進し続ける軌跡をたどります。

photograph : Mario Sorrenti

with Cartier as the exclusive fine jeweler/ジュエリー提供:Cartier



インタビュー抜粋

ーI love really hard, and I love without apology./私は真剣に恋をする。それは隠す必要もないこと。(ケンダル・ジェンナー)

ーI feel like the game that I’m playing now is a young person’s game. And I’m young, but I want to be able to do this all the time./今僕が行っている仕事はまるで若者のゲームのようだ。まだ若いけれど、この先も常に演技の仕事を続けていきたいと思っているんだ。(ポール・メスカル)



THE TOKYO A-LIST GUIDE 東京、再発見の旅へ







各ジャンルの達人たちが、骨董やアートに出会える場所、特別な時間を過ごせる順喫茶、バリエーション豊かに進化するニューオープンのホテルなど、今こそめぐりたい東京のとっておきスポットを一挙紹介します。

How to be STYLISH with TREND 秋冬のトレンド、どう着こなそう?







定例のスタイルガイドを拡大して、新たなワーキングスタイル、主役ニットと助演ニット、キラーシックなアイテムなど、トレンドをデイリーに着こなす術を紹介します。

COLLECTION Report 2023‐24年秋冬オートクチュール速報







トップメゾンのクリエイションと職人の意匠が織りなすラグジュアリーの最高峰、オートクチュール。2023年7月にパリで行われた最新コレクションから、甘美なクラフトマンシップをまとった10ブランドのショーをリポートします。

『ハーパーズ バザー』10月号





【発売日】2023年8月19日(土)

【販売価格】800円

【販売書店】ネット書店を含む全国の書店とELLE SHOP

https://elleshop.jp/web/commodity/000/334900231001/



『ハーパーズ バザー』について





1867年にニューヨークで創刊、現存するなかで最も歴史あるファッション誌『Harper’s BAZAAR(ハーパーズ バザー)』。数々の才能を輩出し、さまざまなレジェンドを生み出し続け、現在、世界30の国と地域で発行されています。そのDNAを引き継ぐ日本版では、心を豊かにするラグジュアリーなファッション、感性と知性を刺激するカルチャーやあらゆる世代の女性たちのライフスタイルに必要なエッセンスを、斬新なビジュアルと読み応えのあるテキストで発信しています。また、女性をエンパワーする企画や特集、多様性やジェンダー、サステナビリティなどの問題にフォーカスした記事をお届けし、よりよい明日のために共に考え、共にアクションを起こしてまいります。

社会を動かす女性をもっと美しく-

日本版創刊10周年となる2023年、日本を新しい時代へと導く女性たちの“精神”と“才能”を世界に伝える媒体として、さらにパワーアップしてまいります。

公式サイト:www.harpersbazaar.com/jp 公式Instagram:@haroersbazaarjapan

公式Twitter:@HarpersBazaarJP 公式Facebook:@HarpersBazaarJapan

公式Youtube:@Harper’s BAZAAR Japan



ハースト婦人画報社/ハースト・デジタル・ジャパンについて





株式会社ハースト婦人画報社は、アメリカに本社を置き、世界40か国で情報、サービス、メディア事業を展開するグローバル企業、ハーストの一員です。株式会社ハースト・デジタル・ジャパンは、デジタルビジネス拡大のため2016年に設立された株式会社ハースト婦人画報社の100%子会社です。

1905年に創刊した『婦人画報』をはじめ、『ELLE(エル)』、『25ans(ヴァンサンカン)』、『Harper’s BAZAAR(ハーパーズ バザー)』、『Esquire(エスクァイア)』などを中心に、ファッション、ライフスタイルなどに関する多数のデジタルメディアの運営と雑誌の発行を手掛けています。『ELLE SHOP(エル・ショップ)』をはじめとするEコマース事業も収益の柱に成長。近年はクライアント企業のマーケティング活動をトータルにサポートする『HEARST made (ハーストメイド)』 、データに基づくブランドマーケティング支援を行う『HEARST Data Solutions(ハースト データ ソリューションズ)』を立ち上げるなど、コンテンツ制作における知見にデジタルとデータを融合した企業活動を展開しています。またISO14001を取得しサステナビリティに配慮した経営を実践しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/19-10:16)