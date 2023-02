[The Orchard Japan]

欧米メディアも絶賛!



新進気鋭のスウェーデンのポップスター、シャイ・マーティンが5月19日にリリースする最新アルバム『late night thoughts』の詳細を発表。アルバムと同名のトラック「late night thoughts」と、そのリリックビデオも同時に公表した。







ーー夢のようなニュー・シングル…シャイ・マーティンにもう夢中ーー

by The Sun



ーーLess Is Moreアプローチを体現する真の才能ーー

by Complex UK



ーー胸を締め付けるエモい歌詞を、彼女は壮大なポップソングで包みあげるーー

by Paper



これまでにザ・チェインスモーカーズやエリー・ゴールディングに楽曲を提供してきた彼女の昨年10月にリリースされた先行シングル「wish I didn’t know you」を、各メディアが絶賛。Clashマガジンは「天才…こんなに美しい彼女の声は聴いたことがない」と評し、イギリスのBBC Radio 1はFuture Popのプログラム中で紹介。ストリーミングサイトのSpotifyやApple Musicでは、New Music Friday 、Fresh & Chill、New Music Dailyといったプレイリストに加えられた。



新たに公表されたニュー・シングル「late night thoughts」についてシャイは、こう語る。



「どのジャンルに当てはまるのか、何に突き動かされたのかはわかりません。突然降って湧いた曲でした。これまでに作った私の曲とは違っていて、私自身にとっても興味深い楽曲です」



ジャンルに囚われないアプローチは、ニュー・アルバム全体にも当てはまる。Fanny Hultman[ファニー・ハルトマン](カイゴ、エリー・ゴールディング他)とKerstin Ljungstrom[シェスティン・ユングストロム](アグネス、パープル・ディスコ・マシーン他)の2人がプロデューサーとして起用され、シャイは周囲の期待から自身を隔離しようと努めた。



「ある種のリセットの必要性を感じていました」と彼女は語る。



「自分のために作ることが大切でした。気づかぬうちに気が散らされて、影響を受けてしまうから。知らず知らずのうちに途方に暮れていたようでした」



アルバム『late nights thoughts』は、これまで以上にシャイが大胆に、感情を包み隠さずに表現した、勇敢で美しい作品となった。扱われているテーマには、メンタルヘルスとその回復、幸福感の探求などが含まれ、『late nights thoughts』には、彼女が常に人々に聞いてほしいと望んでいたシャイの声が詰まっている。アルバム制作のプロセスについて、彼女はこう説明する。



「ルールは定めず、私が感情を込められる曲であること。自宅の寝室で録音したような生々しいサウンドのアルバムにしたいと考えました。曲を書く時点から、仕事という感覚ではなく、安らぎに包まれていました。最終的には、そのようなサウンドの曲にしたかったのです」



アルバム『late nights thoughts』が提示するのは、ポップ・ワールドで創造される最高の傑作。ファンにとっては新しい領域だが、シャイにとっても新たな門出。彼女の人生の新しい章の始まりと言える。



シャイいわく「私の昔の曲を振り返ってみると、まるで若い頃の自分を見ているように感じます。というのが、私のいまの現状です。創造面で新しい段階に入っていると思います。様々な経験から学んだ最も重要な教訓は、とにかく楽しむこと。自分の好きなことが出来る、この状況を楽しみたいと思います」。



シャイは、ソングライターとして輝かしい経歴を持っており、これまでにザ・チェインスモーカーズ、エリー・ゴールディング、ジェス・グリン、アストリッド・S他、多数のアーティストに楽曲を提供。それらの累計ストリーミング数は、Spotifyだけでも30億回を超えている。またシャイは、音楽業界における女性の更なる躍進を願って祝福するマックス・マーティン主宰の“Equalizer Project”のメンバーでもあり、ビービー・レクサによる“Women In Harmony”イベントにも参加している。



シャイ・マーティンの最新シングル「late night thoughts」は現在配信中。同名アルバム『late night thoughts』は5月19日にリリースされる。



【リリース情報】

▼最新シングル

「late night thoughts」

配信中

配信リンク:https://shymartin.orcd.co/lnts







▼ニュー・アルバム

『late night thoughts』

2023年5月19日リリース

配信リンク:https://shymartin.orcd.co/latenightthoughts



<収録曲>

1. wish I didn’t know you

2. late night thoughts

3. glued to the floor

4. grow old together

5. wait it out

6. don’t let me forget you love me

7. got me thinking



【shy martin Information】

Instagram:https://www.instagram.com/shy.martin/?hl=en

You Tube:https://www.youtube.com/channel/UC0YlaLsWPehIZ1foxrjthRg

Spotify:https://open.spotify.com/artist/7eCmccnRwPmRnWPw61x6jM?si=5Cng3WeDTz-vsrxMvM399w

Facebook:https://www.facebook.com/ShyMartinMusic/

TikTok:https://www.tiktok.com/@shy.martin

Apple Music:https://music.apple.com/us/artist/shy-martin/1061879773



