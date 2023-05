[スマートニュース株式会社]

赤・黄・緑・青の4タイプの衣装での美しいスタイル、そして、愛犬との愛くるしい姿を披露。撮り下ろしの初出し映像は、5月15日(月)11:00より公開



待ちに待ったTWICE ワールドツアーの日本公演、「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE'」が5月13日(土)・14日(日)に大阪で、5月20日(土)・21日(日)に東京で開催されます。これにあわせて、ニュースアプリ「SmartNews」を運営するスマートニュース株式会社は、TWICEメンバーのMOMOさんが出演するWEB限定の新CMを5月15日(月)11:00に公開しました。MOMOさんの魅力がつまった新CMの他に、ビハインドシーンをおさめたメイキングムービー(Behind The Scene)、MOMOさんのインタビュー特別映像の撮り下ろしの初出し映像3点を、スペシャルサイトでご覧いただけます。





スペシャルサイト:https://twicemomo-webcm01.smartnews-present.jp









グローバルで活躍するTWICE MOMOさんとSmartNewsがコラボレーション







ニュースアプリ「SmartNews」は、2022年3月にTWICEの公式情報や関連する最新ニュースを集約してお届けする専用チャンネル「TWICEチャンネル」を開設。以来、ユーザーやファンの皆さんにお楽しみいただける、さまざまなTWICEとのプレミアム企画を展開してきました。TWICEチャンネル開設から1周年を迎えたこの度、SmartNewsは、他のアーティストから名前があがるほどのエネルギッシュなダンスに、何度も聴きたくなる歌声など、世界中から愛され続けるTWICE MOMOさんとコラボレーション。MOMOさんの多彩な魅力を表現する、WEB限定の新CMを制作するにいたりました。グローバルで活躍するMOMOさんやTWICEの今、そしてこれからの活躍を、SmartNewsのTWICEチャンネルを通じて世界中のファンに届けたい、そして、エンターテインメントの良質なニュースから生まれる発見や感動を、より多くの方に体験していただきたい。SmartNewsのこんな想いを込めた新CMをぜひご覧ください。









新CM概要







新CMでMOMOさんは、SmartNewsのアプリカラーである赤・黄・緑・青の4つのテーマにあわせた衣装を着用。イメージの異なる4タイプのヘアメイクで、オリジナルの振り付けによるクールなダンスや、2匹の愛犬(ブーとドビー)とたわむれる微笑ましい一面を披露しています。新CMの他、ビハインドシーンをおさめたメイキングムービー(Behind The Scene)やオフショット、MOMOさんのインタビュー映像は、スペシャルサイトでご覧いただけます。





・新CMタイトル:TWICE MOMO × SmartNews

・公開日:5月15日(月)11:00~ ※期間限定公開

・スペシャルサイト:https://twicemomo-webcm01.smartnews-present.jp

・コンテンツ:WEB限定の新CM本編、メイキングムービー(Behind The Scene)、インタビュー映像









愛犬2匹と微笑ましい雰囲気で撮影スタート&オリジナルの振り付けをその場で習得







メイキングエピソード(Behind The Scene)

撮影の冒頭では、企業CM初登場となる愛犬2匹(ブーとドビー)とともに登場したMOMOさん。黄色でリンクした愛犬とのコーディネートで、カメラスタンバイ中に駆け寄ってきた愛犬とハイタッチするなど、終始微笑ましい様子で撮影が進みました。続いて、青色、赤色の順にヘアメイク&衣装チェンジし、真紅のドレスに、後ろで一つにまとめたヘアスタイルで登場したMOMOさん。美しすぎるスタイルでカメラに目線を送ってくれました。

最後に緑色のトップス&ミニボトム姿で登場したMOMOさん。今回のムービーのために作られたオリジナルの振り付けを、当日その場で覚え、本番では、完璧なパフォーマンスを披露していました。MOMOさんの4パターンの異なる衣装、異なるヘアメイクは、新CMにあわせ、メイキングムービー(Behind The Scene)でもお楽しみいただけます。









“ TWICEのメンバーは全員すっぴんでも美しい!”MOMOさんが語る「美しすぎる」ニュース&MOMOさん的ニュースBEST3とは? MOMOさん インタビュー







Q:撮影を終えていかがでしたか?

今日は、愛犬のブーとドビーも一緒に撮影をしに来たので、すごく撮影現場が明るくて、楽しい撮影になりました。早く出来上がりを見たいです。



Q:MOMOさんにとって、今回の撮影のキーワードでもある「美しすぎる」「仲良し」「かっこよすぎる」ニュースは何ですか?



「美しすぎる」:

私が言うのも何なんですが、TWICEメンバーは全員、すっぴんでも肌が美しいです。



「仲良し」:

TWICEはずっと仲良しなんですけれど、最近は、コンサートのリハーサルのときに、ジョンヨンちゃんが「これすごいおいしいんだよね」とラテを買ってきてくれたりとかしました。リハーサルなどもメンバーに支えてもらいながらやっています。



「かっこよすぎる」:

TWICEの今回のワールドツアーは本当にかっこいいと思うので、ぜひ期待していただきたいです。



Q:ニュースの反響の大きさを感じる瞬間はどんな時ですか?

ニュースが出たら、家族から送られてくるので、それを見て知ります。特に日本で出ているようなニュースは、私が拝見することはなかったりするので、家族から聞いて「あぁ、これニュースになってるんだ」って思っています。



Q:MOMOさんの人生を振り返って、印象に残っている「私のニュースBEST3」を教えてください。



BEST1:

TWICEではじめて大賞を受賞したときです。名だたる方々がいる中で、私たちTWICEがはじめて大賞をいただけたときには本当に驚いて、メンバーもみんな泣いたりもして、とても感動的な瞬間だったので、今でもすごく覚えています。



BEST2:

TWICEになったことです。



BEST3:

日本から韓国に来たことですね。韓国に来て、住み始めたことは本当にビッグニュースです。



Q:これまでのTWICEの曲で「一番好きな振り付け」をあげるとしたらなんですか?

「Feel Special」(2019年)という曲があるんですけれど、その曲は、9人でパフォーマンスするとすごくかっこいい振り付けになっているので、一番好きです。



Q:今回のワールドツアーのMOMOさん的、見どころを教えてください。

今までTWICEで見せたことがない姿を、たくさん見せられるコンサートになっています。ぜひ皆さんに見ていただきたいなと思います。









「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN」について







公演を目前に控えた「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN」は、2023年4月16日の韓国・ソウルを皮切りに、日本、オーストラリア、アメリカ、カナダとグローバルにライブ公演が開催されている、TWICEにとって5度目となるワールドツアーです。5月13日(土)、14日(日)に大阪・ヤンマースタジアム長居、5月20日(土)、21日(日)に東京・味の素スタジアムにて計4日間開催され、TWICEとして初の日本でのスタジアムライブとなります。









TWICEについて







韓国で2015年デビュー。日本では2017年デビューで今年6月に6周年を迎える。2022年に開催された「TWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPAN」では、応募総数70万人超、合計15万人を動員した東京ドーム公演が、メディア各所で報道され絶大な人気を証明し、多くのファンを魅了。今年は、3月にアメリカ・ビルボード主催の『Billboard Women In Music 2023』で韓国発ガールズグループとしては、TWICEが初めての受賞となる「Breakthrough Artist」部門を受賞。最近では、世界有数の音楽チャートで、韓国発女性アーティストとしてアメリカ史上最高の記録を打ち立て、世界中のファンを魅了しながらグローバルアーティストとしての活躍の幅を広げている。









SmartNews「TWICEチャンネル」について







ニュースアプリ「SmartNews」内にある、TWICEに関連する公式情報や最新ニュースを集約してお届けする、SmartNewsのTWICE専門チャンネル。2022年3月に開設。以来、チャンネル内で、ライブチケットが抽選で当たったり、オリジナルアクリルブロックやサイン入りメンバーチェキのプレゼントなど、ここだけで楽しめる、プレミアム企画を開催しています。









SmartNewsについて https://www.smartnews.com/ja/







3,000媒体による圧倒的情報量と、1,000を超える多彩なジャンルのニュースを無料でお届けする、情報量No.1※のニュースアプリです。世の中で「いま」起きていることから、趣味にまつわることまで、良質で身近な情報を毎日お届けしています。その他にも、近くの飲食店やコンビニですぐに使えるクーポンや、2億回以上使用されるお天気機能「雨雲レーダー」など、生活に役立つサービスもご提供。すべての機能や情報を完全無料にて、アプリ上でまとめてチェックいただけます。

※ICT総研 2021年モバイルニュースアプリ市場動向調査より「掲載媒体数3,000媒体」









