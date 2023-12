[株式会社ディ・テクノ]

株式会社ディ・テクノ(本社:東京都中央区 代表取締役社長:市原高明)は2023年12月23日より、「君のことが大大大大大好きな100人の彼女WEBくじ『Welcome to 恋太郎ファミリー』」の販売を開始いたしました。







店頭&オンラインくじサービスの『WEBくじ』にて、描き下ろしイラストを使用した

「君のことが大大大大大好きな100人の彼女WEBくじ『Welcome to 恋太郎ファミリー』」が開催されます。





「WEBくじ出張所」として店舗販売も実施していますので、店舗とオンラインのお好きな方でご購入いただけます。





120cmサイズのBIGバスタオルや、アクリルスタンドなど可愛い描き下ろしイラストを楽しめるグッズや、ラゲッジタグやステッカーなど身に付けられるグッズなど、豪華賞品がラインナップされています。



■賞品ラインナップ

[A賞]BIGバスタオル(全1種)



[B賞]A3ビジュアルパネル(全7種)



[C賞]アクリルスタンド(全6種)



[D賞]ラゲッジタグ (全6種)



[E賞]アクリルブロックコレクション(全6種)



[F賞]クリアファイルセット(全6種)



[G賞]缶バッジ・ステッカーセット(全6種)



[オンライン限定購入特典]1度の注文で5枚購入ごとに

もれなくポストカードをランダムで1つプレゼント(全12種類)



[オンライン限定ラストWIN賞]

特大タペストリー(全6種類)



[店頭限定ラストWIN賞]

B1タペストリー(全1種類)



[モアチャン!] くじ購入枚数がそのまま応募数に。くじを購入されたお客様の中から抽選で10名様に「アクリルパネル」をプレゼント。

店頭で購入された方はくじ半券のシリアルコードを使って応募いただけます。(全1種類)



<全賞品画像>



※画像はイメージとなり、実物とは異なる場合があります。



■サービス詳細

・サービス名

君のことが大大大大大好きな100人の彼女WEBくじ『Welcome to 恋太郎ファミリー』





・サービスサイトURL

https://web-kuji.jp/





・『WEBくじ出張所』販売店舗リスト

https://web-kuji.jp/lotteries/hyakkano/sale_stores





・WEBくじ公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/web_kuji





・販売価格

くじ1枚:750円(税込)

オンライン商品送料:770円(税込) ※送料は1回目の注文のみ発生します。2回目以降の注文は送料無料です。





・販売期間

2023/12/23(土) 12:00 ~ 2024/2/14(水) 16:59 まで

※販売期間は変更となる場合があります。

※店頭販売は店舗の事情によりお取扱いが中止になる場合や発売時期が異なる場合がございます。店頭分はなくなり次第終了となります。





・サイト内お支払い方法

クレジットカード・Vプリカ・キャリア決済・PayPay(ペイペイ)





・オンライン販売商品発送時期

2024年4月上旬~中旬





<著作権表記>

(C)中村力斗・野澤ゆき子/集英社・君のことが大大大大大好きな製作委員会



