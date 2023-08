[株式会社ストリームメディアコーポレーション]

株式会社ストリームメディアコーポレーション(本社:東京都港区、代表取締役:金 東佑)は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、9月23日(土・祝)にジャカルタで開催される『SMTOWN LIVE 2023 : SMCU PALACE@JAKARTA with KB Bank』を生中継することを決定いたしました。





9月23日(土・祝)に、インドネシア・ジャカルタでは11年ぶりの開催となる『SMTOWN LIVE 2023 : SMCU PALACE@JAKARTA with KB Bank』をKNTVで午後8時より生中継することを緊急決定いたしました!



この『SMTOWN LIVE 2023 : SMCU PALACE@JAKARTA with KB Bank』では、SMエンターテインメント所属の豪華アーティストによる、SMTOWN LIVEならではのスペシャルでユニークなステージをお楽しみいただけます。また、9月にデビューが決まっているボーイズグループ・RIIZEの出演も決定しています。

ぜひご期待ください!



■<生中継> 『SMTOWN LIVE 2023 : SMCU PALACE@JAKARTA with KB Bank』

9月23日(土・祝)午後8時~ KNTVで生中継!

(本イベントの開始は午後8:30を予定しています)

※日本語字幕はございません。

※時間は日本時間表記です。

※放送日時は予告なく変更、または、イベント開催状況により放送中止になる場合がございます。

※ジャカルタからの生中継のため映像・音声に乱れ等が生じる場合がございます。予めご了承ください。

※最新情報はKNTV公式ホームページでご確認ください。



【KNTV】

https://kntv.jp/

1996年の開局以来、 韓流をリードし続ける韓国エンターテインメント総合チャンネル。

スカパー!(スカチャン1)、スカパー!プレミアムサービス、 ケーブルテレビ(J:COM、 イッツコム、 K-CAT、 CNCiほか)、 ひかりTVなどでご覧いただけます。

KNTV視聴方法ページ:https://kntv.jp/howto/



