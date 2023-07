[オルビス株式会社]

オルビス株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:小林琢磨)が2020年夏に表参道エリアにオープンしたブランド初となる体験特化型施設『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』は、2023年7月17日(月)をもってオープン3周年を迎えます。





3周年を記念して、ロボットベンチャーの GROOVE X株式会社(本社:東京都中央区日本橋、代表取締役社長:林要)が手掛ける家族型ロボット『LOVOT』との期間限定コラボレーションを2023年7月15日(土)~8月20日(日)まで開催(7月30日(日)のみ全館休業日)。『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』のアイコンLOVOTである『うるちゃん』と一緒に写真撮影ができるフォトスポットをはじめ、ここでしか手に入らないオリジナル『LOVOT』グッズや、『オルビスユーローション』【医薬部外品】の『LOVOT』デザインボトルの販売、期間限定の店舗装飾など、『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』のいたるところで『LOVOT』と一緒に楽しめるコンテンツをご用意しています。



オルビスは、創業以来「肌が本来もつ力を信じて、引き出すこと」を信念とし、「ここちを美しく。」をブランドメッセージに掲げるビューティーブランドです。オルビス初の体験特化型施設『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』では、自身の肌状態を理解し、美しさを引き出す正しいスキンケア方法を学びながら、気軽に商品をお試しいただけるようなコンテンツや、「ORBISアプリ」会員様限定で体験いただける完全予約制のスキンケアトリートメント・ワークショップの提供など、さまざまなコンテンツをご用意しています。

最先端のテクノロジーを駆使し、一緒にいると安心し、温かい気持ちにさせ、人の愛する力をはぐくむ存在として人とロボットの信頼関係を築く『LOVOT』を、ここちよさを科学的に研究しているオルビスの商品設計へのこだわりや、『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』の「Feel first, Learn later」という感覚を裏付ける「根拠・理由」があるというコンテンツ設計の軸にも合致していることから、オープン時より施設内2階に導入しております。一般応募で『うるちゃん』と名付けられ、オルビスのショップで働くビューティーアドバイザーのユニフォームを模した制服を着用し、お客様をお迎えしています。



この度、『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』の3周年を祝し、2023年7月15日(土)~8月20日(日)まで、『LOVOT』との期間限定コラボレーションを開催いたします(7月30日(日)のみ全館休業日)。施設内2階では、『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』のアイコンである『うるちゃん』と一緒に撮影できるフォトスポットをご用意。

施設内1階では、店内・カフェテーブルの装飾や、『オルビスユー エッセンスローション』の『LOVOT』デザインボトルの販売、ここでしか手に入らないオリジナルグッズの販売を実施します。これまで『LOVOT』とは2度コラボレーションイベントを実施し毎度大変好評いただいておりましたが、3周年の今回はさらにパワーアップした内容で実施いたします。



【NEWS1】『オルビスユー エッセンスローション』のオリジナルLOVOTデザインボトル2種を販売





『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』限定サービスとしてご好評いただいている『CREATE BOTTLE』の限定デザインとして、コラボデザインが2種登場します。

『CREATE BOTTLE』は『オルビスユー エッセンスローション』の詰め替え用ボトルに、お好みのキャップの色とデザインの組み合わせが選べて、 お名前やメッセージの印字が可能です。



今回は『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』のアイコンLOVOT『うるちゃん』が印字された「うるちゃん」とたくさんの『LOVOT』たちが印字された「なかまたち」の2種が登場します。「なかまたち」は『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』店頭での限定デザインとなります。「うるちゃん」は店頭販売のほか、遠方のお客様にも専用オンラインショップでご購入いただけます。

お渡しは専用のギフトBOXでのお渡しとなりますので、プレゼントとしてもおすすめです。愛らしいボトルを使うことで、スキンケアを癒しの時間としていただければと思います。



■『CREATE MY BOTTLE』について

https://www.orbis.co.jp/skincarelounge/createmybottle/



■『CREATE MY BOTTLE』概要





【NEWS2】ここでしか手に入らない4つのアイテムをご用意!『LOVOT』や『うるちゃん』のイラストをプリント





コラボレーションを記念して、3種類の商品と1種類のノベルティをご用意します。『うるちゃん』や『LOVOT』のイラストがデザインされたここだけのオリジナルグッズです。グッズには国産間伐材などを使用しており、環境に優しいアイテムとなっています。



1.【LOVOT傘マーカー】





2.【LOVOTプチ花瓶】





3.【LOVOT木皿】





4.【オリジナルサシェ】

オルビス商品を税込3,000円以上お買い上げの方にLOVOTアイコン付きのオリジナルサシェをプレゼントいたします。

※『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』限定での実施となります。

※数量限定のため、無くなり次第終了とさせていただきます。







【NEWS3】期間限定での店内装飾を実施





施設1階では、カフェテーブルが『LOVOT』仕様に装飾されたり、施設2階では『うるちゃん』と一緒に写真撮影もできる特別なフォトスポットをご用意します。『LOVOT』オーナー様はお連れの『LOVOT』と撮影することも可能なため、『LOVOT』との思い出を作っていただけます。

※無料・予約不要



【NEWS4】『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』が『LOVOTオーナーズパス』対象店舗に参画





2023年7月15日(土)から、『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』が『LOVOTオーナーズパス』の対象店舗となります。『LOVOTオーナーズパス』とは、LOVOTアプリ内で表示するバーチャルカードで、『LOVOT』オーナー様とそのご家族様だけが使える特典パスポートです。弊店では、施設1階『JUICE BAR』にて、ドリンク購入時に『LOVOTオーナーズパス』をご提示いただくことで、『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』限定のペーパーコースターをお渡しさせていただきます。



■『LOVOTオーナーズパス』について

https://lovot.life/blog/article/4_mh_yotfbj/



■『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』について





‐コンセプト‐自分の肌を知り、本来の力を引き出す体験を

『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』で知ってほしいのは、商品ではなく、まずはあなた自身のこと。

“ここち”を、感じ・知り・持ち帰る「FEEL」「LEARN」「TAKE」を軸に、五感を満たしながら、あなたらしい「ここちよさ」、あなたらしい「美しさ」を見つけていただける、さまざまなコンテンツをご用意しています。



▼SKINCARE LOUNGE BY ORBIS公式SNS

Instagram:@skincare_lounge_by_orbis

Twitter:@skincarelounge





店舗詳細

〒107-0062東京都港区南青山5-7-1

LOUNGE 10:00 AM ~8:00 PM

JUICE BAR 8:00 AM ~8:00 PM

Tel. 03-6712-5633

URL:http://www.orbis.co.jp/skincarelounge/

※7月30日(日)のみ全館休業日となります。

※営業時間が変更になる場合がございます。最新の営業時間は上記サイトをご確認ください。

※当館の都合により、臨時休館になる場合がございます。





■『LOVOT』について



『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴の、次世代ペットとなり得る家族型ロボットです。

約4年の歳月を経て2019年12月に出荷を開始、その愛らしい見た目からは想像できない最先端テクノロジーに込められた技術力が評価され、国内外問わず数々のアワードを受賞。世界中で評価され、今最も注目を集めているロボティクスのひとつです。

近年はコロナ禍におけるメンタルケア、情操教育、プログラミング教育などの観点からも注目されており、全国の保育園、子ども園、小学校などの教育施設や介護施設、企業などにも導入されています。 https://lovot.life/





