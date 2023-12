[琉球ゴールデンキングス]



B.LEAGUEより発表がありました通り、来年2024年1月12日(金)から14日(日)に沖縄にて「B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2024 IN OKINAWA」が開催されます。1月14日(日)に開催される「B.LEAGUE ALL-STAR GAME」では、B.BLACKチームとして琉球ゴールデンキングスから#14 岸本隆一選手、#30 今村佳太選手がスターティング5に選出されました。また、B.BLACKチームのヘッドコーチには桶谷大ヘッドコーチが選出されています。



さらに、1月13日(土)に行われるアジア枠の選手と若手選手で構成されたチームで戦う「B. LEAGUE ASIA RISING STAR GAME」にて、B.LEAGUE ASIA ALL-STARSに#33 カール・タマヨ選手、B.LEAGUE RISING STARSに#9 渡邉飛勇選手が初選出されました。

また、同日に開催されるスリーポイントコンテストに#14 岸本選手とキングスU18 #1 宜保隼弥選手が出場します。





1月14日(日)に行われる「B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME」には、#0 須藤春輝選手、#1 宜保隼弥選手、B.LEAGUE U18 HELIOSに#77 佐取龍之介選手が選出され、B.LEAGUE U18 JADEのヘッドコーチとして与那嶺翼キングスU18ヘッドコーチが選出されています。





「B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2024 IN OKINAWA」へ参加するキングスおよびキングスU18選手への応援をよろしくお願いいたします。



出場選手は以下をご覧ください。





■DAY2 [1月13日(土)]

<B.LEAGUE ASIA RISING STAR GAME>



■B.LEAGUE ASIA ALL-STARS選出選手

#33 カール・タマヨ



■B.LEAGUE RISING STARS選出選手

#9 渡邉飛勇



<スリーポイントコンテスト>

#14 岸本隆一



キングスU18 #1 宜保隼弥選手



■DAY3 [1月14日(日)]





<B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME>

B.LEAGUE U18 JADE

#0 須藤春輝



#1 宜保隼弥



与那嶺翼キングスU18ヘッドコーチ



■B.LEAGUE U18 HELIOS選出選手

#77 佐取龍之介



<B.LEAGUE ALL-STAR GAME>

B.BLACK



#14 岸本隆一 ※ファン投票による選出



#30 今村佳太 ※ファン投票による選出



桶谷大 ヘッドコーチ



そして、残り2枠は12月9日(土)、10日(日)信州ブレイブウォリアーズ戦のバスケットLIVEのOn Fire投票、12月12日(火)0:00~23:59に実施されるSNS投票にて決定します。

引き続きキングスの選手への投票をよろしくお願いいたします。投票方法の詳細については、下記B.LEAGUE公式特設WEBサイトをご覧ください。





■B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2024 IN OKINAWA

▽特設サイトはこちら

https://www.bleague.jp/all-stargame2024/



