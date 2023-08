[株式会社GENDA GiGO Entertainment]

2023年8月5日(土)~20日(日)開催







株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮一浩 以下当社)が運営する全国251店のアミューズメント施設ブランド「GiGO」において、この夏お得にゲームを楽しんでいただくために、「GiGOグループのお店」「GiGOアプリ」「GiGO ONLINE CRANE」にて、2023年8月5日(土)~2023年8月20日(日)の期間で「GO!GiGO」キャンペーンを開催します。



キャンペーンURL

https://tempo.gendagigo.jp/cp23/GOGiGO/





「GO!GiGO 最大全額還元」



実施期間

2023年8月5日(土) ~2023年 8月12日(土)

※当選者への還元は2023年8月20日(日)~31日(木)予定

参加方法

期間中に「GiGOアプリ」や「GiGO ONLINE CRANE」で課金プレイすると抽選に参加できます。

期間終了後、期間中のご利用金額に応じて当選ユーザー様に最大で全額※還元を行います。

※「GiGOアプリ」は最大10万円相当のサービス券で、また、「GiGO ONLINE CRANE」は最大10万円相当の無償SPでそれぞれ還元します。



GiGOアプリ対象店舗はこちら

https://tempo.gendagigo.jp/cts/2023-08-GOGiGO-CP/







「GO!GiGO 特別セール」



実施期間:2023年8月13日(日) ~2023年 8月20日(日)

以下の内容で、セール販売を行います。



GiGOアプリ 回数券

販売価格:5,000円 チケット枚数:回数券50枚+サービス券5枚

※機種指定と購入回数制限:全機種1回まで

GiGOアプリ初となる、シンカターミナル対応の全機種で利用可能な回数券を限定販売します。







GiGO ONLINE CRANE SPチャージ

プラットフォーム販売価格:付与SPとSP単価

Web「5,000円」:有償4170SP+無償1580SP=5,750SP 購入回数制限3回まで

iOS・Android 「5,000円」:有償4,170SP+無償830SP=5,000SP 購入回数制限3回まで









「GO!GiGO 期間中ずっとお店で遊べるプレイチケット配布」



実施期間:2023年8月5日(土) ~ 2023年8月20日(日)以下の内容で、無料で遊べるチケットを配布します。



「GiGOアプリ」を入れておくだけで、期間中毎日100円分を無料で遊べる!

「GiGOアプリ」にて1日1枚クレーンゲームで使えるサービス券を配布します。(配布当日のみ利用可能、翌日には失効)

「GiGOグループのお店(※サービス対象機種があるお店)」でサービスが受けられます。





GiGO ONLINE CRANEで景品発送すると、お店で使えるチケットを同封!

期間中の景品発送が対象となり、発送1箱につき1枚を同梱します。

サービスチケットは「GiGOグループのお店」に持参すると、クレーンゲームのクレジットサービスを受けることができます。









リツイートキャンペーン開催!



期間中、GiGOグループのお店 公式Twitter(X)アカウントhttps://twitter.com/GENDA_GiGOをフォローの上で、該当のツイートをリツイートされたお客さまの中から抽選で下記景品をプレゼントします。





【1等】「GiGO ONLINE CRANE」で使える10,000SP(5名様)

【2等】Amazonギフトカード5,000円分(10名様)



開催期間

2023年8月5日(土)~2023年8月20日(日)まで

リツイートキャンペーン応募規約:https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html





GiGOの意味







Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。



GiGOグループのお店情報サイト:https://tempo.gendagigo.jp/

GiGOグループのお店公式Twitter:https://twitter.com/GENDA_GiGO





「GiGOアプリ」概要



「GiGOアプリ」は、2019年7月にサービスを開始し、累計ダウンロード数約50万件(2023年8月現在)のGiGOグループのお店公式アプリです。スマホに入れておくだけで毎月1枚もれなくサービス券がもらえるほか、誕生月や季節のイベントなどでもサービス券を獲得できます。またアプリに連携したICカードを対象店舗の決済端末にタッチしてログインすることで、ゲームプレイに応じて“ケイケンチ”が加算され会員グレードが上昇。グレードに応じて、サービス券など素敵なプレゼントがもらえます。

●サービス名:GiGOアプリ

●アプリアイコン





公式サイト:https://gigoapp.gendagigo.jp/

アプリDL:https://app.adjust.com/y88tqxs



