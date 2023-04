[株式会社セキド]

5.1K Hasselbladカメラと4K/60fps対応の2つの望遠カメラを搭載し、シームレスなズーム撮影が可能になった小型空撮ドローンのフラッグシップ



日本初のDJI正規販売代理店である株式会社セキド(本社:東京都港区、代表取締役:大下貴之)では、2023年4月25日(火)に発表されたフラッグシップ級の撮像性能を誇る3眼カメラドローン「DJI MAVIC 3 PRO(ディージェイアイ マビック スリー プロ)」の先行予約を開始いたしました。Mavic 3 Pro と Mavic 3 Pro CINE(シネ)の2機種からなる Mavic 3 Proシリーズでは、5.1K Hasselbladカメラと3倍/7倍の2種の望遠カメラを持つ3眼カメラシステムによる、シームレスなズーム撮影など今までにない新たな空撮が可能になり、創造性を発揮しながら撮影することができます。

また、Mavic 3シリーズや DJI Mini 3 Pro に対応し、ドローン視点による没入感と専用コントローラーによる直感的な操作が楽しめる「DJI GOGGOLES 2」の先行予約を開始いたしました。













DJI Mavic 3 Pro - その瞳に、新たなインスピレーションを



DJI Mavic 3シリーズに、イメージング性能をさらに進化した Mavic 3 Pro が新登場。Mavic 3 Pro は、3種類のセンサーと焦点距離に対応したレンズからなる3眼カメラシステムを搭載し、カメラドローンの新たなスタンダードを確立します。







Hasselbladカメラと2種類の望遠カメラにより、今までにない新たな空撮を可能にし、壮大な景色、メッセージ性のある映像、映画のような印象的な映像を、より自由に創造性を発揮しながら撮影することができます。









Mavic 3 Pro の特徴



[イメージング システム]フラッグシップ級の撮像性能を誇る3眼カメラ





1台のカメラドローンに3種類のレンズを掛け合わせることにより、想像力は無限に膨らみます。より豊かな映像表現が可能な3眼カメラシステムは、幅広いシナリオに対応できる優れた機能性により、創造性あふれるビジョンを完全に表現します。ディスプレイをタップするだけで焦点距離を切り替えでき、シーンに合わせて異なる構図で撮影できます。











Hasselbladカメラで、細部まで驚くほど鮮明に

Mavic 3 Pro の 4/3型CMOS Hasselbladカメラは、最大12.8ストップのネイティブ ダイナミックレンジに対応し、12-bit RAW写真を撮影でき、驚くほど鮮明なディテールを再現します。ハッセルブラッド ナチュラルカラー ソリューション(HNCS)は、人間の目で知覚した色合いを正確に再現できるため、面倒な後編集や複雑なカラープリセットを使用せずに、印象的な映像を撮影できます。







プロ向けの動画スペック

10-bit Dlog-Mカラーモードに新たに対応し、最大10億色を記録、夜明けや夕暮れ時などのハイコントラストな撮影でも、細部まで繊細に捉えた自然なカラーグラデーションを再現し、色彩豊かに表現します。また、Dlog-Mモードにより、カラーグレーディングがしやすくなり、画質や鮮明度を下げることなく、効率的なポストプロダクションが可能です。

Mavic 3 Pro Cine は、プロクリエイター向けに幅広い撮影オプションを提供し、3種類のカメラは全て Apple ProRes 422 HQ/Apple ProRes 422/Apple ProRes 422 LTでの撮影に対応します。1TB SSDが内蔵され、10Gbps 高速データ転送ケーブルが付属するので、よりプロフェッショナルな映像制作が可能になります。





70 mm中望遠カメラで、ダイナミックな構図が可能に

追加された中望遠カメラは、幅広いテーマやシーンで活躍します。圧縮効果が働き、被写界深度が浅くなり、被写体を際立たせることで、被写体に向かって引き込まれるような視覚効果を作り上げ、独特な奥行き感を持った映像を制作できます。直感を信じて、印象的な映像を撮影して、光と影のギミックを味わいましょう。





166 mm望遠カメラで、迫力も最大限に

アップグレードした望遠カメラは、高解像度になり、絞り値もf/3.4まで向上しています。光学7倍ズームでの4K/60fps動画撮影や12MP写真撮影が可能です。ハイブリッドズームは最大28倍まで対応し、迫力あるズーム映像を細部まで鮮明に捉えます。







[飛行時間と検知性能]業界トップレベルの性能、さらに長い飛行時間





最大43分の飛行時間を実現し、バッテリー残量に気を取られることなく、安心してさらに遠くまで飛行することができます。飛行ルート計画から構図合わせまで、たった1回のフライトで全てこなします。





全方向障害物検知&APAS 5.0

安全に飛行して、安心して撮影できる機能を備えています。搭載された8つの広角ビジョンセンサーは、高性能の視覚情報計算エンジンとシームレスに連携し、全方向の障害物を正確に検知し、障害物を避けた安全な飛行ルートを計画します。





ウェイポイント飛行

ウェイポイント飛行機能がより優れた自動飛行体験を提供します。事前設定したウェイポイントをもとに、自動で飛行ルートを計画し、同じルートを正確に繰り返し飛行することができます。





[インテリジェント機能]スマートな撮影を実現し、無限に広がる創造性





フォーカストラック

Hasselbladカメラと中望遠カメラは、ActiveTrack 5.0、スポットライト、POI(ポイント オブ インタレスト)の3種類のモードで構成されたフォーカストラックに対応。様々な方向に飛行しながら、安定したトラッキング撮影を実行します。



マスターショット

タップしてマスターショットを開始すると、自動で撮影、編集、音楽を追加し、シネマティックな動画を生成します。



クイックショット

ドローニー、ロケット、サークル、ヘリックスといったクイックショット機能により、様々なカメラワークで撮影できます。







DJI Mavic 3 Pro 詳細/購入



DJI Goggles 2 - 呼び覚ませ、新感覚ビジョン







臨場感たっぷり、新感覚の飛行体験を実現するデュアルHDマイクロOLED画面。最大100Hzのフレームレートで、まるで実際に空中で操縦しているようなリアルタイム操作。飛行中のライブ映像をクリアかつ安定した状態で超低遅延伝送する、DJI O3+映像伝送。優れた携帯性と快適な装着感。DJI RC Motion 2 と併用することで実現する直感的な飛行操作。半端ない没入感と空撮の新たな可能性。このDJI Goggles 2 で、いつか見た夢を呼び覚まし、自由に飛び回ろう。











DJI Goggles 2 詳細/購入









