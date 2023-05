[学校法人 日本教育財団]

医療の資格と就職を保証する専門学校 首都医校は、ピップ株式会社が製造販売する「ピップエレキバン」シリーズが運営する、育児疲れに悩むママやパパを応援しサポートすることを目的とした整体*つきキッズパーク「ホグシーランド Presented by ピップエレキバン」(有明有明ガーデン モール4階:キッズ有明ガーデン内)において、5月1日(月)~5月7日(日)の期間、本学の教官と学生が施術を行いました。*本リリース内に記載されている整体は手技療法となります。







開園初日の5月1日(月)は、有明ガーデンモール2階中央吹抜広場にて、報道関係への発表会が実施されました。発表会には、本学教官が登壇し、考案した育児疲れが和らぐセルフケアのレクチャーなどをタレントに行いました。



当日の発表会の様子はこちら(ピップ株式会社リリースより)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000324.000034803.html





発表会終了後には、モール4階キッズ有明ガーデンにて、ホグシーランド Presented by ピップエレキバンの体験取材があり、首都医校の学生は育児で疲れやすい箇所へのもみほぐしの体験を報道関係の方にも行いました。





今回のために、柔道整復学科の教官の伊藤智昭先生・後藤優気先生が監修、オリジナルのもみほぐしを6種類考案しました。「ホグシーランド Presented by ピップエレキバン」で受けられるもみほぐし以外にも、自宅で1人でもできるセルフケアの開発を行いました。「ホグシーランド Presented by ピップエレキバン」では、学生は日頃の授業や実習経験を活かし、来場したママ・パパの育児疲れ解消をしていきました。

当日の様子や学生のインタビューの動画は、後日首都医校のHPで紹介します。

