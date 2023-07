[SBテクノロジー]

~オフィス受付・工場受付など、受付業務のコストを大幅削減!~



SBテクノロジー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長 CEO:阿多 親市)の子会社で、M-SOLUTIONS株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:植草 学、以下:当社)は、提供するiPadの受付システムSmart at receptionにエプソン社のラベルプリンタ(TM-L100)機能を連携し、入館証発行ができる受付機能を2023年7月21日から提供開始いたします。



本機能は、当社が提供するSmart at receptionを用いて、受付手続きをしていただくと同時に入館証の発行ができる機能です。来訪者は会社や工場の受付手続きの際に、専用のiPadを用いて簡単に入館証を受け取ることができます。企業側は本サービスの利用により受付対応の人件費削減が可能となり、有人受付の場合においても取り次ぎ対応や入館証の発行工数の削減効果を期待できます。









■背景

2022年、個人情報の漏洩や紛失事故は過去最多を記録し、企業のセキュリティ対策の強化は年々求められており、セキュリティ対策として入退館の記録と管理の需要も高まっています。

その加速するセキュリティーニーズに応えるため、当社が提供するSmart at receptionを用いた入館証の発行ができる受付機能の提供開始に至りました。また、新型コロナウィルス感染症が5類に移行したことによって、複数人での来訪の機会も増えています。本サービスでは来訪予約等に関係なく、複数人に入館証を発行することが可能です。



■機能

Smart at receptionは、iPadの設置のみで電話やチャットなど、企業の運用ルールに合わせた方法で受付対応が完結するサービスです。7月21日より「入館証の発行」機能を追加し、下記の機能が加わります。



◆来訪予約の有無にかかわらず、来訪者全員の入館証の発行・入退館履歴を記録が可能

入館者の増減があってもiPad上で簡単に操作可能なため、来訪予約の有無に関わらず入館証を発行できます。

「予約をしていた担当が体調不良になったから」「上司が突然同席できることになったから」など、

急な出席者や欠席者が出た場合にも入館証の発行が可能です。また、予約済みの複数人の入館証発行が

できるサービスは他にもありますが、来訪予約無しの入館証発行が可能なのが当社サービスの大きな特徴です。



◆来訪者が受付システムから担当者に連絡後、入館証を自動で発行

来訪者はiPadで担当者に連絡後、会社名や氏名を入力すると、入館証が自動で発行されます。

また、事前に用意されたQRコードをかざすだけで入館証の発行も可能です。



◆発行した入館証のQRコードを使用し、退館処理が可能

退館時には入館証のQRコードをiPadで読み込むだけで簡単に退館処理ができます。



◆入退館履歴はクラウド上で時間・場所を問わずいつでも確認

入館証に記載されている来訪者情報に受付日時、受付番号が紐づいています。

クラウド上の管理サイトに受付番号を記録することで、誰が何時に入館し、退館したのかをいつでも

確認することができます。



◆シールタイプのワンタイム入館証を発行可能なため、紛失された場合の悪用リスクを軽減

シールタイプの入館証印刷も選択可能なため、衣服に貼ることができ、ネックホルダーに入館証を入れる

などの手間を省くことが可能です。また、入館証はワンタイム限定の発行であるため、万が一紛失した場合でも、

入館証の悪用リスクを軽減することができます。



M-SOLUTIONSは、今後も時代の変化に合わせて使いやすいツールの提供を目指します。





■価格(税抜価格)

サービス初期費用 300,000円

サービス利用料(月額) 20,000円~

入館証印刷オプション(月額) +5,000円/iPadの台数毎

※別途エプソン社のラベルプリンタ(TM-L100)をご購入いただく必要がございます。



■Smart at reception についてはこちら

https://smartat.jp/reception/



本リリースに関し、エプソン販売株式会社 RP営業部様より以下のコメントをいただいております。



この度Smart at receptionとの連携が実現し、大変嬉しく思っております。

弊社のレシートプリンターは、これまでは店舗様(小売店様・飲食店様)でご利用いただく機会の多い商品でした。

今回の連携では、台紙無しラベル対応プリンター TM-L100を採用いただいたことで、会社や工場などの、多くの受付シーンでも環境に配慮した形(台紙ゴミが発生しない)でご活用いただけるようになり、ご利用シーンが大きく広がりました。

今後もさらなるパートナーシップ構築に勤しみ、お客様に最適なソリューションをご提供いたします。





■サービスについてのお問い合わせは

M-SOLUTIONS株式会社 プロダクト営業部(岸田、馬渡)

TEL: 03-6892-3166 / Email: msol_sales@m-sol.co.jp



