adidasから夏にぴったりなPOPな新作サンダルが誕生!6月10日(土)販売スタート。

adidasのアイコニックであるスタンスミスのアイデンティティを引き継いだクリーンなアッパーとヒールキャップのディテール、そこに厚みのあるプロポーションと滑らかな感触が現代的な仕上がりに。













【商品名】ADIFOM STAN MULE W



【品番】IE4626, IE7050, IE7052



【価格】 ¥13,200(税込)



【サイズ展開】22.5cm,23.5cm,24.5cm,25.5cm







ストラップやシューレースは無く、脱ぎ履きがスムーズに滑り込みやすい履き口の大きさですが、履いている間はずっと快適に足にフィットする優秀な仕様。これからの季節はフェスやBBQなど夏のレジャーにもとってもおすすめな1足です!

素材にはプラスチック廃棄物をなくす取り組みの一環として、天然の再生可能なサトウキビを使用しサスティナブルになっているのもポイントです。



国内ではadidas storeとatmos pink、atmosだけでの展開というexclusiveモデルです!





今回のヴィジュアルには、アイドルグループの「METAMUSE μ」を起用。DOLLYないつもの雰囲気とは異なったスポーティーガールなスタイルのメンバーにもご注目!



ABOUT atmos pink / SHOP URL : https://www.atmos-pink.com/

東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信し続けるショップatmosより、新たな業態となる女性の為のスポーツミックススタイルを提案するコンセプトショップ。 <Pinks, Go ahead : レディーたち、前に進もうよ。毎日をポジティブに大好きな自分のために。体を動かそうよ。音楽を楽しもうよ。アートなことしようよ。ファッションを楽しもうよ。新しいこと発見しよう!>をコンセプトに、スニーカーカルチャーをファッションにPinksの日常を表現します。ナショナルブランドのスニーカーはもちろん、スポーツファッションをデイリーに着こなせるようオリジナルアパレルを展開し、スニーカーと合わせたスポーツミックススタイルを提案します。





adidas Originals / URL : https://shop.adidas.jp/originals/

「adidas Originals (アディダス オリジナルス)」について adidas Originalsは、adidasの豊かなスポーツの伝統にインスピレーションを受け、2001年に設立されたストリートスポーツウェアブランドです。adidasの歴史を継承しながら、スポーツにおける信念や創造性を、現代のユースカルチャーに反映したプロダクトを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。

1972年に初めて使用されたアイコニックなトレフォイルロゴをシンボルマークに、クリエイティブ な人々に支持されているアディダス オリジナルスは、ストリートカルチャーに向けたスポーツウェアブランドのパイオニアとして道を切り開き続けます。







ABOUT METAMUSE μ (メタミューズ ミュー)> URL : https://metamuse.tokyo/

大森靖子がプロデューサー兼メンバーとして参加する「ZOC」が、コンセプトを新たに「METAMUSE」へ改名。「METAMUSE μ」は歌手の大森、舞踊家の雅雀り子を除く、藍染カレン・西井万理那・巫まろ・鎮目のどかによる少人数編成版の別働ユニットとなる。2022年夏に開催されたTOKYO IDOL FESTIVALでお披露目となり、その後は初の全国ワンマンツアーを決行。2023年も夏から本格始動し、フェスへの出演やツアーの開催を予定している。





