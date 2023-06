[株式会社ニット]

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都港区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年にフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

このたび6月6日(火)に、一般社団法人グローバル人事塾主催「第184回グローバル人事塾【生産性を極限まで高めるためのテキコミュ力!】」に、HELP YOU広報・小澤美佳が講師として登壇しました。創業当初より、フルリモートでの事業運営を行う当社で培ってきた、"テキストコミュニケーション"のノウハウを、ビジネスパーソンの方々へお伝えいたしました。当日の様子をお届けします。







セミナーについて





▼開催概要



◆開催日時:6月6日18時30分~20時30分

◆開催場所:みらいワークスセミナールーム(東京都港区虎ノ門4-1―13 Prime Terrace KAMIYACHO 2階)



▼開催趣旨

HELP YOU広報として活動する小澤美佳は、前職のリクルート時代はリクナビ副編集長、大学での講演、採用、評価、育成、組織風土醸成など数多くのHR業務に従事。その後、中米ベリーズで観光業の立ち上げを行い、2023年5月には、株式会社令和PRの創業を行いました。現在HELP YOU広報として、メディアアプローチ、SNSでの発信などをとおして、新しい働き方を提唱するオピニオンリーダーとして活躍しています。

このたびの勉強会では、HELP YOUでのフルリモートによる事業経験で培ってきた、テキストコミュニケーションのノウハウをわかりやすくお伝えしました。日々、多くのビジネスパーソンが課題にしている"コミュニケーション"に着目し、その中でも今回は、"テキストコミュニケーション"をテーマにじっくり学んでいただける時間を提供しました。



▼コンテンツ

○チャットコミュニケーションのコザワ流の極意

○1対1や不特定多数への発信 における場面ごとのルール

○体温が伝わる言葉のつかいかた

○チャットGPTの裏技&ハック

○SNS&最新ITツールの使いかたの具体事例

○仕事の99%をオンラインツールでこなす秘訣

○テキコミュ力を身につける



当日の様子





テキストコミュニケーション力が仕事の成果にも影響する時代



メールだけではなく、ビジネスでチャットツールを活用する企業が増えています。テキストコミュニケーション力があることで、円滑なコミュニケーションが生まれ、仕事の成果にも影響する時代です。



ウォーミングアップ「今の働き方のスタイルは?」



ウォーミングアップとして、今はどのようなスタイルで働いている方が多いのか質問していきました。

リモートワークで働いている方もいれば、基本出社という方もいました。コロナがピークアウトし、出社スタイルに戻ったという声も聞かれました。働き方が多様化してきたことで、テキストコミュニケーションがより重要な時代になりました。



ウォーミングアップ「メンバーのやる気を上げる方法をディスカッション」



次に、自分の周りのメンバーのやる気を上げるために、どんなことが大事であるか、ディスカッションを行いました。テキストコミュニケーションで、自分の気持ちを言葉で伝えることは難しく、スキルが必要です。





講師から、どんなテキストメッセージをしてあげれば、メンバーのやる気を出せるのか、例文を出して説明していきました。その際に提示した文章は実は、ChatGPTを活用して生成した文章であることも伝え、楽しみながら学んでいきました。



テキストに、体温を乗せられるか?が大事



テキストコミュニケーションにおいて大事なことは、「テキストに体温を乗せられるか?」が重要です。言葉は、「鋭く冷たい刃」にもなれば、「包み込むあたたかい衣」にもなります。



創業当初より、フルリモートでの事業運営を行っている当社で培ったテキストコミュニケーションノウハウの77個のルールをまとめた書籍を販売しています。円滑なコミュニケーションで仕事の成果を上げたい方は、ぜひお手に取ってご覧いただけますと幸いです。



参考:「チャットやメールだと言葉足らずで誤解を招く」リモートワーク時代の悩みを解決する書籍を全国書店で発売開始!









「チャットやメールだと言葉足らずで誤解を招く」リモートワーク時代の悩みを解決する書籍を全国書店で発売開始!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000490.000059127.html









講師紹介







株式会社ニット広報・株式会社令和PR代表 / 小澤美佳

2008年に(株)リクルートへ入社。中途採用領域の代理店営業、営業マネージャーを経て、リクナビ副編集長として数多くの大学で、キャリア・就職支援の講演を実施。採用、評価、育成、組織風土醸成など幅広くHR業務に従事。2018年、中米ベリーズへ移住し、現地で観光業の会社を起業。2019年、(株)ニットに入社し、営業・人事を経験後、広報部署の立ち上げ。2021年はテレワーク先駆者百選の総務大臣賞やTOKYOテレワークアワードなど数々の受賞を実現。立ち上げ2年でメディア露出数1004件にのぼる。Twitter(@mica823)のフォロワー数は3.9万人。HRや広報ノウハウを発信中!





グローバル人事塾







グローバル化社会で学びあう、経営層・人事勉強会人材採用・人材育成に関わる経営者・人事、HR分野に興味がある方向けの月2回~3回ペースの日本最大級の経営層・人事責任者向け勉強会です。現在は30名の理事会・運営メンバーでボランティアのみで構成されています。東京を中心に、横浜・大阪・名古屋・福岡・京都、海外でも、勉強会を実施されています。【過去参加数:1万名以上 会員企業:約200社】



▼創立者 / 樫村周磨

ゼスト株式会社代表取締役、一般社団法人グローバル人事塾代表理事、一般社団法人デジタル・イノベーション理事、IU情報経営イノベーション専門職大学客員教授、人事の未来共同代表、東京都人材戦略事業ディレクター

https://www.facebook.com/ZEST.SK



オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。



HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/



<会社概要>

会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都港区芝5丁目29番20号 クロスオフィス三田501号室

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。

URL :https://knit-inc.com/











<本件に関するお問い合わせ>

株式会社ニット

広報担当:小澤/中野

電話番号:050-5212-5574

メールアドレス:pr@knit-inc.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/30-15:16)