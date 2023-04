[株式会社セキド]

撮影に使った自撮り棒を写真や映像から自動で削除、カメラが飛んでいるような映像を手軽に撮影できる Insta360 ONE RS 1インチ360度版などが対象の「Insta360 GWセール」



株式会社セキド(本社:東京都港区、代表取締役:大下貴之)では、2023年4月25日(火)より、周囲全ての映像を超高精細に撮影できる360度アクションカメラ「Insta360 ONE RS(インスタサンロクマル ワンアールエス)1インチ 360度版」やプロ向け360度カメラ「Insta360 Pro 2(プロ ツー)」、各種対象アクセサリーが最大10%OFFとなる「Insta360 GWセール」を開催いたします。ドイツの名門カメラメーカー「ライカ」との共同開発で実現したプロレベルの6K動画が、簡単操作で撮影できる究極のクリエイティブ・ツールで、GWの旅行やレジャー、イベント、何気ない日常まで、そのすべてを記録して思い出を共有してみませんか?













Insta360 GWセール 概要



直前に迫ったGWやその後の旅行やレジャー、アウトドアなど、家族や友人との待ちに待った楽しい時間。周囲全てを美しい映像で記録に残して、楽しい思い出をみんなで共有する360度カメラ「Insta360 ONE RS 1インチ 360度版」が5%OFF、思い通りの撮影に欠かせない一部のInsta360アクセサリーや、6個のカメラで圧倒的高精細な8K 360度映像を撮影するプロ向けモデル「Insta360 Pro 2」が10%OFFとなる期間限定のキャンペーンです。







開催期間: 2023年 4月 25日(火)~ 5月 9日(火)



対象製品: Insta360 ONE RS 1インチ 360度版、Insta360 Pro 2、対象のInsta360アクセサリー



キャンペーン詳細:

[楽天市場] https://item.rakuten.co.jp/sekido/c/0000000244/

[Yahoo!ショッピング] https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/insta360a5.html

[セキドオンラインストア] https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2857532







Insta360 GWセール 主な対象製品



● Insta360 ONE RS 1インチ 360度版

デュアル1インチセンサーを搭載した、ライカとの共同開発による初の360度カメラです。 1インチ360度レンズによって低照度撮影性能が劇的に向上し、360度画質をさらに高いレベルに引き上げます。 1インチ 360度版には新しい縦型バッテリーベースとカメラを保護するマウントブラケットが付属します。







・Insta360 ONE RS 1インチ 360度版

+ microSDカード[64GB]

税込 116,160円[5,940円OFF]

セキドオンラインストアなら会員登録でさらに1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=170639712



Insta360 ONE RS 1インチ 360度版に高速/大容量の microSDカードがセットになったお得なオリジナルセットです!



[SDカードなしはこちら]

・Insta360 ONE RS 1インチ 360度版

112,860円[5,940円OFF]会員登録でさらに1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=169988218





・Insta360 ONE RS 1インチ 360度版

セルフィーセット

税込 120,210円[5,940円OFF]

セキドオンラインストアなら会員登録でさらに1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=170641776



Insta360 ONE RS 1インチ 360度版に専用の見えない自撮り棒と高速/大容量の microSDカードを付けた特別セットです!見えない自撮り棒を使えば、自動処理で360度ショットの写真や映像から自撮り棒を消し、まるでカメラが飛んでいるような撮影効果が得られます。





● Insta360 Pro 2

6つのカメラを統合して8K・3D/2D・360度動画が撮影可能で、高品質手ブレ補正やHDR、120Mbpsの高ビットレート、リアルタイムモニタリング、外部マイク対応、動画編集ソフトでの編集性など、映像制作のプロのための360度カメラです。











・Insta360 Pro 2 通常版

税込 648,000円[71,999円OFF]

セキドオンラインストアなら会員登録でさらに1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=140795213









・Insta360 Pro2 プレミアムセット

税込 695,836円[77,315円OFF]

セキドオンラインストアなら会員登録でさらに1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=162740675



Insta360 Pro 2 通常版に、撮影に欠かせない高速/大容量の microSDカード 6枚や予備バッテリーや充電ステーションなどを合わせたセットです。圧倒的高精細な8K 360度映像を思うままに撮影するためにおすすめです。





● Insta360アクセサリー

Insta360製品に対応する各種アクセサリーから、Insta360を代表する見えない自撮り棒やInsta360 X3用潜水ケース、予備バッテリーなど対象製品が10%OFFとなります。





・Insta360 114cm 見えない自撮り棒

税込 4,050円[3,682円OFF]

セキドオンラインストアなら会員登録でさらに1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=171758970







・Insta360 超長い(3m)自撮り棒(新)

税込 11,880円[1,320円OFF]

セキドオンラインストアなら会員登録でさらに1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=158063522









・Insta360 X3 潜水ケース

税込 11,251円[1,250円OFF]

セキドオンラインストアなら会員登録でさらに1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=170306235





● Insta360 GWセール 詳細/一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2857532





【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、現在は東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県博多市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、次世代農業関連技術・製品の研究・開発を進めています。

また、これまで1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ21,000名以上のお客様にご参加頂いております。



【セキドオンラインストア】

https://sekido-rc.com/



【DJI認定ストア 東京虎ノ門】

https://sekidocorp.com/toranomon/



【DJI認定ストア 福岡博多】

https://sekidocorp.com/hakata/



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/25-19:46)