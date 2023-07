[株式会社 アスク]

株式会社 アスク (本社:東京都千代田区) は本日、アスク M&E 事業部 (アスク・エムイー) が取り扱う製品の魅力を伝える『アスク・エムイー アンバサダー』の 2023 年度就任メンバーを発表いたしました。

アスク・エムイーは同社の取り扱いソリューションあるいは製品・サービスを使用されている方で、将来に渡っても熱心なファンとなり、高い知見を持って情報発信をしてくださる方を『アンバサダー』として認定し、アスク・エムイーの一員として活動いただく取り組みを行っています。この度、多数のご応募をいただいた中から厳正なる選考を行い、6名の方に 2023 年度アンバサダーとしてご参加いただくことが決まりました。

また、2023 年度 アンバサダーの就任に合わせ、公式サイトも開設いたしました。アンバサダーのメンバー紹介ページや活動報告、本企画についての詳細をご覧いただけます。







アスク・エムイーは同社の取り扱いソリューションあるいは製品・サービスを使用されている方で、将来に渡っても熱心なファンとなり、高い知見を持って情報発信をしてくださる方を『アンバサダー』として認定し、アスク・エムイーの一員として活動いただく取り組みを行っています。

本企画は多岐にわたる同社取り扱い製品をアンバサダーの方に検証いただき、直接ソリューション開発へのフィードバックやアドバイスを伺うことで、より映像制作・配信の現場で役立つ技術や製品の開発を促進していくことを目的としています。



今年 4 月に新規アンバサダーを募集したところ、皆様から数多くのご応募をいただきました。厳正に選考を進めさせていただき、2023 年度アンバサダーに就任する 6 名の方を認定いたしました。

また、2023 年度 アンバサダーの就任に合わせて、公式サイトを開設いたしました。アンバサダーのメンバー紹介ページや活動報告、本企画についての詳細をご覧いただけます。



新たなアンバサダーの皆様と共に、さまざまな現場のお客様へとアスク・エムイーの製品やサービスを再発見していただければ幸いです。アスク・エムイーは、これからもお客様一人一人のニーズに応え、より良い製品とサービスを提供するために積極的な情報発信を続けて参ります。



▽ 公式サイトはこちら ▽

https://ask-amb.me/



▽ 2023年度 アスク・エムイー アンバサダー ▽ ※あいうえお順





神成株式会社 AVC事業部 部長
泉 悠斗 氏

泉 悠斗 氏















株式会社 共同テレビジョン 制作技術部 マネジメントグループ
小西 正利 氏

小西 正利 氏















合同会社ジーン 代表

株式会社ミライヒ 取締役

近藤 将人 氏













フリーランス テクニカルオペレーター

中村 コウヘイ 氏















BACKSPACE Productions Inc. 取締役
比嘉 了 氏

比嘉 了 氏















スターズプロダクション株式会社 代表取締役
藤島 真 氏

藤島 真 氏











⚫︎ 2023年度 就任期間 : 2023年4月1日~2024年3月31日

⚫︎ アスク・エムイー アンバサダー 公式サイト : https://ask-amb.me/

⚫︎ 2023年度 アンバサダー募集プレスリリース : https://www.ask-media.jp/news/181-ask/1737-recruit-ambassadors-2023.html



