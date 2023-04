[スマートニュース株式会社]

『ライブチケット』や『ここでしか手に入らない限定アクリルブロック』が当たる、プレミアム企画を4月24日よりSmartNews「TWICEチャンネル」でスタート!



情報量No.1のニュースアプリ「SmartNews」を運営するスマートニュース株式会社は、K-POPガールズグループ「TWICE」の日本での初のスタジアムライブ「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN」に向けて、ファンの皆様と一緒に盛り上がるプレミアム企画を2023年4月24日(月)よりSmartNews TWICEチャンネル内で開催します。









【スペシャルサイト】https://twice-5thworldtour-0424-01.smartnews-present.jp/



「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN」は、2023年4月15日の韓国・ソウル公演をスタートとして、日本、オーストラリア、アメリカ、カナダとグローバルに開催されている、TWICEにとって5度目となるワールドツアーです。5月13日(土)、14日(日)に大阪・ヤンマースタジアム長居、5月20日(土)、21日(日)に東京・味の素スタジアムにて計4日間開催され、TWICE初の日本でのスタジアムライブとなります。



SmartNewsではこれまで、TWICEの公式情報や関連する最新ニュースを集約してお届けする専用チャンネル「TWICEチャンネル」の開設をはじめとして、アーティストとファンの皆様との絆を深める企画をお送りしてきました。そして、今回のTWICEワールドツアー日本公演もファンの皆様と一緒に盛り上がるべく、プレミアム企画の開催に至りました。



期間中、TWICEチャンネルにて毎日抽選を開催します。4月24日(月)から5月2日(火)まで大阪・ヤンマースタジアム長居公演、5月4日(木・祝)から5月12日(金)まで東京・味の素スタジアム公演の『スタジアムチケット』の抽選を行い、合計20名様へプレゼントします。また、ライブチケット当選者の中から追加抽選で、各会場5名様に『終演後のお見送り会参加券』をプレゼントします。さらに、日本公演開催中の4日間には、SmartNewsでしか手に入らない『TWICEビジュアルアクリルブロック』を毎日5名様、合計20名様へ抽選プレゼントします。









キャンペーン概要







1:「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN」

大阪・ヤンマースタジアム長居公演(5/13・5/14)チケット



【抽選期間】4月24日(月)11:00~5月2日(火)23:59(毎日抽選)

【当選人数】合計10名



※当選者の中から追加抽選で5名様に、『終演後のお見送り会参加券』をプレゼントします。

※ライブチケットはソロチケットとなります。



2:「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN」

東京・味の素スタジアム公演(5/20・5/21)チケット



【抽選期間】5月4日(木・祝)11:00~5月12日(金)23:59(毎日抽選)

【当選人数】合計10名



※当選者の中から追加抽選で5名様に、『終演後のお見送り会参加券』をプレゼントします。

※ライブチケットはソロチケットとなります。



3:TWICEビジュアルアクリルブロック







日本公演の4日間、SmartNewsでしか手に入らない

『TWICEビジュアルアクリルブロック』を抽選でプレゼントします。



【抽選期間】5月13日(土)11:00~5月14日(日)23:59

5月20日(土)11:00~5月21日(日)23:59

【当選人数】合計20名様(毎日5名様)

※画像はイメージです。





<プレゼント抽選への参加方法>







STEP1:SmartNewsアプリをダウンロード

STEP2:SmartNewsアプリ内で「TWICE」と検索して「TWICEチャンネル」タブを追加

STEP3:TWICEチャンネルから抽選に参加

※参加後すぐに当選結果が確認できます。

※画像はイメージです。









TWICEについて







韓国で2015年デビュー。日本では2017年デビューで今年6月に6周年を迎える。2022年に開催された「TWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPAN」では、応募総数70万人超、合計15万人を動員した東京ドーム公演が、メディア各所で報道され絶大な人気を証明し、多くのファンを魅了。今年は、3月にアメリカ・ビルボード主催の『Billboard Women In Music 2023』で韓国発ガールズグループとしては、TWICEが初めての受賞となる「Breakthrough Artist」部門を受賞。最近では、世界有数の音楽チャートで、韓国発女性アーティストとしてアメリカ史上最高の記録を打ち立て、世界中のファンを魅了しながらグローバルアーティストとしての活躍の幅を広げている。









SmartNewsについて https://www.smartnews.com/ja/







3,000媒体による圧倒的情報量と、1,000を超える多彩なジャンルのニュースを無料でお届けする、情報量No.1※のニュースアプリです。世の中で「いま」起きていることから、趣味にまつわることまで、良質で身近な情報を毎日お届けしています。その他にも、近くの飲食店やコンビニですぐに使えるクーポンや、2億回以上使用されるお天気機能「雨雲レーダー」など、生活に役立つサービスもご提供。すべての機能や情報を完全無料にて、アプリ上でまとめてチェックいただけます。

※:ICT総研 2021年モバイルニュースアプリ市場動向調査より「掲載媒体数3,000媒体」









スマートニュース株式会社について http://about.smartnews.com/







スマートニュース株式会社は、「世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける」をミッションに掲げ、2012年6月15日に設立されました。日本と米国でニュースアプリ「SmartNews(スマートニュース)」を運用しています。世界中の膨大な情報を日夜解析し続けるアルゴリズムと、スマートデバイスに最適化された快適なインターフェースを通じて、世界中から集めた良質な情報を一人でも多くの人々に届けていきたいと考えています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/24-13:46)