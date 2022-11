[コクヨ株式会社]

サステナブル経営へのシフトに向け、事業や社員の挑戦を後押し



コクヨ株式会社(本社:大阪市/社長:黒田 英邦)は、12月10日(土)~11(日)に、株式会社スマイルズ(本社:東京都目黒区/社長:遠山 正道)が運営するニューサイクルコモンズ「PASS THE BATON」が主催する「PASS THE BATON MARKET Vol.10」を、みんなのワーク&ライフ開放区「THE CAMPUS」にて共催し、販売ブースの出展とワークショップを実施します。







今回、コクヨの出展エリアでは、季節限定商品やエコフレンドリー素材を採用したアイテム等が並びます。また、「捨てない社会」の実現に向けて活動を広げていきたいという想いを込めて、活動趣旨に共感頂いた社外パートナーと一緒にユニークな訳あり品や取り組みをご紹介する企画もトライアルします。ワークショップでは、オフィス家具の製造過程で発生してしまう端材を文具アイテムへアップサイクルします。

コクヨは、昨年2月に発表した長期ビジョンを起点とし、サステナブル経営へシフトしていきます。「THE CAMPUS」での「PASS THE BATON MARKET」の定期開催を通じ、サステナビリティ観点での商品の展開や取組みの実験など、サステナビリティに自分ごととして向き合う社員や事業の挑戦を後押しする場としての確立を目指します。



「PASS THE BATON MARKET Vol.10」開催概要

■日時:2022年12月10日(土)~11(日) 11:00~19:00(最終日は18時終了)

※最終入場は終了時間30分前まで/雨天決行

■場所:コクヨ東京品川オフィス THE CAMPUS(屋内・屋外スペース)

■住所:東京都港区港南1-8-35

■入場料:300円(小学生以下無料)

※入場料を含め、場内はオールキャッシュレス決済

■参加方法:事前申し込み制(以下URL参照)

■URL: https://www.pass-the-baton.com/news/16005/

■ワークショップの事前申込み: https://www.pass-the-baton.com/news/16007/

※ワークショップ申込者特典:当日、列に並ぶことなくご入場いただけます。



・コクヨの出展内容について

創造性を刺激するコクヨ製品を、新しいテーマや切り口でお届けするマーケットのようなショップ「THE CAMPUS SHOP」をイベントのコンセプトに合わせたスペシャルバージョンでお届けします。



【販売ブース】

季節限定商品のダイアリーをイベント特別価格で販売します。他にも紙とペンの組み合わせに拘りエコフレンドリーな素材を使用したブランド「PERPANEP(ペルパネプ)」シリーズ、ノートの製造過程で発生する原紙ロールを提案します。また、「捨てない社会」の実現に向け、活動趣旨に共感いただいた社外パートナーと一緒にユニークな訳あり品や取り組みをご紹介する企画もトライアルします。今回は、山田紙筒株式会社(本社:大阪府藤井寺市/社長:山田 裕弘)をお迎えし、紙筒容器の「訳あり」品をホリデーシーズンに合わせてご提案します。



(左)ジブン手帳

商品HP:https://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/jibun_techo/

(右)キャンパスダイアリー

商品HP:https://kokuyo.jp/pr/campusdiary2023/





PERPANEP(ぺルパネプ)

商品HP:https://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/perpanep/







山田紙筒株式会社HP:http://www.yamada-shikan.co.jp/



【ワークショップ】

「家具の余り布で文具をつくろう!」

コクヨの家具を作る工場では様々な理由で余ってしまう布があります。今回は発色のきれいなビニールレザーの布を活用して文具を作ります。B5サイズの布を余さず使いきれる型紙で、ペンケース、クリップカバー、消しゴムスリーブ、コードホルダーの4つのアイテムを仕立てます。





・「PASS THE BATON MARKET」について

「PASS THE BATON MARKET」は、株式会社スマイルズが運営するニューサイクルコモンズ「PASS THE BATON」による新しい取り組みとして2019年からスタートしたイベント。「RELIGHT THE STOCK, RELIGH THE CULTURE, RELIGHT THE LOCAL.」をテーマに、企業やブランドの倉庫に眠っていた規格外品やデッドストックアイテム、また伝統工芸などの文化に光を当てる一風変わった蚤の市です。



・みんなのワーク&ライフ開放区「THE CAMPUS」について



「THE CAMPUS」は、コクヨが「NEXT EXPERIENCE」(=長期的視点で社会課題解決に取り組んでいくこと)の活動を通じて、未来につながる価値を探求するため、様々な専門性や経験を持つ人々と全館通して実験・実践する場所として設立されました。

THE CAMPUS Webサイト:https://the-campus.net



