[株式会社A3]

株式会社A3は、プロプロ株式会社に所属する女性VTuberによるコラボカフェの開催、および新作グッズの販売を実施いたします。







大人気のプロプロメンバーが注文を取ってくれる!?

VTuberプロダクション「プロプロ」×「eeo Cafe」のコラボカフェが、12月2日から期間限定で開催されます!



「プロプロプロダクション」「プロプロゲーマーズ」「めるれっと」をイメージしたフードメニューや、プロメンをイメージした可愛いドリンクメニューが登場です♪



さらに、カフェ衣装を着たGraffArt(グラフアート)&美麗な公式ビジュアルの新作グッズも販売されます(通販サイト「eeo Store」にて事後通販の予定あり)。

プロメンの出演スケジュールなど、コラボカフェ情報をどうぞお見逃しなく!



【コラボカフェ開催情報】

■開催期間:12月2日(土)~12月14日(木)

■席予約:11月21日(火)よりご予約スタート

■開催場所:eeo Cafe(旧:GraffArt CAFE)

※予約などの詳細は店舗公式HP(https://eeo.today/graffartcafe/)にてご確認ください。

■通販:後日、通販サイト「eeo Store」にて事後通販される予定



可愛くデフォルメされたGraffArt&美麗な公式ビジュアル新商品が多数登場!



甘ノ星ちろる、紫槻セナ、海月ゆる、憩居ももあ、火乃鳥めら、猫宮ふゆ、華月みくる、恋乃夜まい、白瀬あおい、咲夜あずさ、猟奇ちゃき(※)のカフェ衣装はファン必見です♪



(※)11月16日(木)に卒業された「猟奇ちゃき」様については、コラボドリンクのお取り扱いはありませんが、各種グッズの販売および特典の配布は行われます。



【らくがき風デザインGraffArtグッズ】

缶バッジBOX1(全5種)★

缶バッジBOX2(全6種)★

アクリルぷちスタンド BOX1(全5種)★

アクリルぷちスタンド BOX2(全6種)★

アクリルコースタースタンド(全3種)

キャラクリアケース(全1種)

プレミアムポストカードホルダー(全1種)



【公式ビジュアルのグッズ】

アクリルキーホルダーBOX1(全5種)★

アクリルキーホルダーBOX2(全6種)★

キャラアクリルフィギュア(全3種)



★マークのついたものはブラインド商品となり、単品またはコンプリートBOXで購入できます。



各種ブラインド商品には2種類の「BOX」が用意されており、いずれも次のようにメンバーが分けられています。

■BOX1…甘ノ星ちろる、紫槻セナ、恋乃夜まい、白瀬あおい、猟奇ちゃき

■BOX2…海月ゆる、憩居ももあ、火乃鳥めら、猫宮ふゆ、華月みくる、咲夜あずさ



GraffArt新商品は飾れる&使える5アイテム27種!“カフェ衣装×デフォルメ”がとっても可愛い♪

■缶バッジ&アクリルぷちスタンド(各11種/ブラインド商品)



らくがき風デザイン“GraffArt”では、カフェ衣装を着たキュートなプロメンがファンをおもてなし!

色鮮やかな5.7cmの缶バッジ、“ちょこんと感”が愛しい約7cmのアクリルぷちスタンド。どちらもデフォルメされた可愛いお顔、そして“らしさ”溢れるポーズをじっくり鑑賞できる癒されアイテムです♪



■アクリルコースタースタンド(全3種)



グループのロゴアクスタと一緒にアクリルぷちスタンドを飾れる、アクリルコースタースタンドもラインナップ!「プロプロプロダクション」「プロプロゲーマーズ」「めるれっと」のグループごとに揃えれば、オシャレ感もテンションも爆上がり間違いなしです♪



■キャラクリアケース&プレミアムポストカードホルダー(各1種)





硬質クリアケースでしっかりした作りのキャラクリアケース、そして大容量30ポケット付きのポストカードホルダーは、どちらも紙類の収納に役立つアイテム。今回の特典ポストカードもばっちり入ります!

使って&眺めて、にっこり笑顔の彼女たちと一緒にハッピーな毎日を過ごしましょう!!



公式ビジュアル新商品は2アイテム14種がラインナップ!

■アクリルキーホルダー(全11種/ブラインド商品)





約6.5cmの大きめアクリルキーホルダーは、VTuberにちなみ“配信画面”をイメージしたデザイン。カバンにつければ、仕事中など配信が見られないときにも推しVTuber の美麗なお顔を眺めることができます!



■キャラアクリルフィギュア(全3種)



飾りやすくも存在感のある縦横最大15cmのキャラアクリルフィギュアは、「プロプロプロダクション」「プロプロゲーマーズ」「めるれっと」のグループごとの全3種がラインナップ。

お菓子の妖精・甘ノ星ちろるにはファンマークのキャンディが描かれているなど、彼女たちの特徴に合わせたデザインにもご注目ください♪



プロメンが注文を取ってくれる!? eeo Cafe(店舗)限定のコラボメニュー&ドリンクも要チェック!



12月2日(土)~12月14日(木)の期間中、開催店舗「eeo Cafe」では限定コラボメニュー&コラボドリンクが登場。しかも今回は、「プロプロメンバーがコラボメニューの注文を取ってくれる」というスペシャルな企画も実施されます!



出演スケジュールは、下記画像をチェック↓

※追加や変更などは、店舗公式SNS(https://twitter.com/eeo_Cafe)で告知される予定です。







「プロプロプロダクション」「プロプロゲーマーズ」「めるれっと」をイメージしたフードメニュー、そしてプロメンをイメージしたドリンクメニューは、見た目も可愛くてどれも美味しそう! メニュー注文特典も用意されているので、ぜひこの機会にご賞味ください!!



ペーパーランチョンマットにポストカード…購入特典も一緒にGET!

■コラボカフェメニューの注文特典



店舗にてコラボドリンク&コラボフードを注文すると、GraffArtイラストを使用した11種のポストカードや3種のランチョンマットがもらえる大チャンス! ポストカードはチームごとで集めると、ロゴが出来上がる仕様です!!(プレゼント条件は上記画像をチェック)



■新作グッズの購入特典



「プロプロ」新商品のみを1会計2,200円(税込)お買い上げごとに、公式ビジュアル&GraffArtイラストを使用したポストカード(全4種)をランダムで1枚プレゼント。コラボカフェメニュー特典のポストカードとは異なるデザインになっています!



12月2日~14日まで開催されるVTuberプロダクション「プロプロ」のコラボカフェは、今年の締めくくりにふさわしい最高の推し活イベントになるはず!

大好きなVTuberの新作グッズ&特典をお手元に、今年一番の思い出を作りましょう!!



◆プロプロ株式会社について

所属タレントそれぞれの特性を活かしたVTuberグループの運営が行われている事務所。

「メンヘラは魅力的である。」という考えのもと活動する女性VTuberグループ「プロプロプロダクション」をはじめ、「プロプロゲーマーズ」「めるれっと」「Actors To Live!」の4つのグループが活動中です(2023年11月現在)。

公式サイト:https://www.propro-production.com/



(C) 2020-2023 Propro Inc.



◆「プロプロ」関連商品がeeo Store(通販)にて絶賛発売中!

通販商品ページ:https://eeo.today/store/101/title/3756?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt551

※今回のコラボカフェ新作グッズについても、事後通販開始後に上記URLから購入できます。



【会社概要】

社名:株式会社A3(エースリー)

設立:2012年9月27日

所在地:東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者:代表取締役 小澤隆史

HP:https://athree3.com/

お問い合わせ先:https://athree3.com/contact/



事業内容

・JoyCreation事業

・MomentumBase事業



各公式サイトURL

eeo Store:https://eeo.today/store/101/

eeo Media:https://eeo.today/media/

eeo Stage:https://eeo.today/stage/

MomentumBase:https://athree3.com/momentumbase/



【Joy Creation Platform eeoについて】

楽しむわたしを、好きになる



eeoは一人一人の価値観に合った「楽しむ機会」を提供し、

豊かなライフスタイルの実現を目的にしたプラットフォームです。

私たちは情報が多様化した世の中だからこそ、

「ほかの誰かが良いと思うものではなく、自分が良いと感じたものを大切にしたい」

と考えています。

eeoを通して、自分らしさを見つけたり、増やしていくことにより、

人生を楽しみ豊かにするお手伝いができたら。

そんな願いを込めて、eeoは楽しむ機会を提供し続けます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/30-19:16)