株式会社A3は、『A3!×Sanrio characters』の新作グッズを発売いたします。







「A3!×Sanrio characters」の新商品がアニメイトにて11月25日(土)より発売中! ゲーム内のカードイラストや立ち絵イラストを使用したグッズが多数登場しました。



累計ダウンロード数800万を突破した大人気イケメン役者育成ゲーム『A3!(エースリー)』。ゲームだけにとどまらず、これまでに舞台やTVアニメなどメディアミックス展開され、その度に話題を呼んできました。



そんな『A3!』とサンリオキャラクターズのゲーム内コラボイラストを使用した新商品や、店舗の特典情報などをお届けします!



【販売情報】

販売期間:11月25日(土)~

店頭販売場所:アニメイト各店

特典配布期間:11月25日(土)~12月10日(日)

※期間中であっても特典は無くなり次第終了となります。

詳細:https://sanrio-animestore-a3.jp/user_data/a3-sanrio



あの“夢の時間”が蘇る…! サンリオキャラクターズとコラボしたカードイラストや立ち絵イラストの新作グッズがズラリ



【カードイラストグッズ一覧】



・グリッター缶バッジ【BOX01】(全8種)※

・グリッター缶バッジ【BOX02】(全8種)※

・ホログラムチケット【BOX01】(全4種)※

・ホログラムチケット【BOX02】(全4種)※

・ハート形ナスカン付きアクリルキーホルダー【BOX01】(全8種)※

・ハート形ナスカン付きアクリルキーホルダー【BOX02】(全8種)※

・アクリルスタンド(全8種)

・クリアファイル(全4種)

・アクリルアートボード(全4種)



【立ち絵イラストグッズ一覧】



・グリッター缶バッジ【S&S】(全12種)※

・グリッター缶バッジ【A&W】(全12種)※

・ミニフォト【S&S】(全12種)※

・ミニフォト【A&W】(全12種)※

・アクリルスタンド(全24種)

・プレミアム アクリルジオラマプレート(全4種)

・チケットホルダー(全4種)



※マークのついたものはブラインド商品となり、単品またはそれぞれコンプリートBOXで購入できます。



ゲーム内で登場したあのイラストが、皆さんのお手元に……! 今回の「A3!×Sanrio characters」の新作グッズには、ついついコレクションしたくなるアイテムや、お部屋に飾りたくなるアイテムなどがたくさんラインナップしています!!





定番グッズの缶バッジやアクリルスタンドの他、ナスカンがハート型になったキュートなアクリルキーホルダーも。





また、今回はゲーム内のカードイラストとともに、サンリオキャラクターズをイメージした衣装を着た劇団員たちの立ち絵イラストグッズが登場しました! それぞれの全身衣装を見ることができるアクリルスタンドは、監督の皆さん必見のマストバイアイテムです♪



劇団員たちが揃ったアイテムは圧巻の華やかさ! 新作グッズの数々をどうぞお見逃しなく。



カードイラストグッズ



グリッター缶バッジ(各8種/2BOX)&ハート形ナスカン付きアクリルキーホルダー(各8種/2BOX)



大きさ約5.4cmの缶バッジはキラキラと輝くグリッター仕様! カバンにつけて、お気に入りの劇団員をアピールしましょう♪



通常のアクリルキーホルダーとはひと味違う可愛さの“ハート形ナスカン付きアクリルキーホルダー”は大きさ約6.5×4.7cm。ナスカン部分がハートの形になっているので、そのまま飾るのもおすすめです!



ホログラムチケット(各4種/2BOX)



約13.5×6cmのホログラムチケットは、特別な公演へ招待されたような気分になれる、まさにプレミアムなチケット。サンリオキャラクターズと楽しそうに一緒に写る劇団員を見るとこちらまでニコニコに!



なおグリッター缶バッジ、ハート形ナスカン付きアクリルキーホルダー、ホログラムチケットはブラインド商品となっています。BOXが2つに分かれており、ブラインドの単品とコンプリートBOXから購入方法をお選びください!



アクリルスタンド(全8種)&アクリルアートボード(全4種)



飾って楽しめるグッズとして、高さ最大18cmアクリルスタンドと、アクリルアートボードも登場。

アクリルスタンドでは、サンリオキャラクターズのカチューシャを付けたり、スイーツを食べたりする劇団員たちの姿も見ることができます!



アクリルアートボードは、カードのイラストをA5サイズ(21×14.8cm)というビッグサイズで眺められるイチオシアイテム。

各組リーダーのアクリルアートボードを眺めながらゲームをプレイすれば、これからのプレイ時間がもっと特別なものになるはずです♪



クリアファイル(全4種)



A4サイズのクリアファイルは、表は開花後、裏は開花前のSSRのイラストを一度に楽しめるアイテム! 普段使いしながら劇団員たちの笑顔に癒されるのはもちろん、お部屋に飾ってじっくりと眺めるのもおすすめです!!



立ち絵イラストの新作グッズもコレクションしたくなるアイテムばかり!





立ち絵イラストを使用した新作グッズにも、細かいラメがきらめくグリッター缶バッジがラインナップ! 透明なスマホケースや手帳に挟むのにぴったりなミニフォトも、たくさん集めてコレクションしたくなります……!!







高さ最大18cmのアクリルスタンドは、カラフルな台座に劇団員の名前も入っています。お気に入りの劇団員をお迎えするのはもちろん、複数の劇団員たちを自由に並べて楽しんでみてはいかがでしょうか?



プレミアム アクリルジオラマプレートは、約35×20cm以内(組み立て前)のプレートに背景や劇団員たちのパーツが入っており、台座にはめ込んで立体的に飾ることができる豪華なアイテムです!



チケットホルダーの大きさは約11×22cm。楽しみにしているイベントのチケットを入れて持ち運べば、もっともっとテンションが上がりそうです! こちらのアイテムも春組、夏組、秋組、冬組デザインの4種類に分かれています。



新商品発売フェアの特典はトレーディングカードとポストカード!



2023年11月25日(土)~12月10日(日)の間に『A3!』関連のキャラクターグッズを2,200円(税込)ご購入毎に、店頭では「トレーディングカード」を1枚ランダムでプレゼントいたします! 詳細は画像をチェックしてください。



「A3!×Sanrio characters」より、監督のみなさん待望の新作グッズがたくさん登場しました! 新作グッズをお手元に置いて、これからも『A3!』と『サンリオキャラクターズ』コラボを楽しんでいきましょう!!



(C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L645749 S/D・G



【会社概要】

社名:株式会社A3(エースリー)

設立:2012年9月27日

所在地:東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者:代表取締役 小澤隆史

HP:https://athree3.com/

お問い合わせ先:https://athree3.com/contact/



事業内容

・JoyCreation事業

・MomentumBase事業



各公式サイトURL

eeo Store:https://eeo.today/store/101/

eeo Media:https://eeo.today/media/

eeo Stage:https://eeo.today/stage/

MomentumBase:https://athree3.com/momentumbase/



【Joy Creation Platform eeoについて】

楽しむわたしを、好きになる



eeoは一人一人の価値観に合った「楽しむ機会」を提供し、

豊かなライフスタイルの実現を目的にしたプラットフォームです。

私たちは情報が多様化した世の中だからこそ、

「ほかの誰かが良いと思うものではなく、自分が良いと感じたものを大切にしたい」

と考えています。

eeoを通して、自分らしさを見つけたり、増やしていくことにより、

人生を楽しみ豊かにするお手伝いができたら。

そんな願いを込めて、eeoは楽しむ機会を提供し続けます。



