1990年代にNIKE JAPANが成熟したストリートシーンに向けてライフスタイル軸のアパレルとフットウエアを世界に先駆けて画策。それが通称”CO.JP"と言われるコンセプトジャパンプロジェクトになります。この”CO.JP”の使命は新しいプロダクトをプロデュースすることではなく、既存のモデルにストーリーを上乗せすることを目的として、DUNKを皮切りに数々の名作モデルを輩出していくことになります。去る2021年、”CO.JP"から生み出された名作のベストを決めるキャンペーンが「ナイキ」の専用アプリSNKRSで”CO.JPトーナメント”として開催され話題を呼びました。その熱狂を帯びる形で今年満を持してトーナメントでノミネートされたモデルの素材やカラーを新たにマッシュアップした"HEAD 2 HEAD PACK”が登場いたします。



ラインナップされるのは、日本のスニーカーシーンに欠かせないAIR MAX 1とDUNKの2モデル。



AIR MAX 1は、アイコニックなカレッジカラーをまとい、DUNKは、80年代のアウトドアコレクションから配色をサンプリング。



オーバーレイやスウッシュにはスネークやクロコダイルなどアニマル柄のレザーを用いてプレミアムなルックスを表現。





“プレミアム”は2000年代の”CO.JP”のテーマであり、スニーカーにラグジュアリーな要素加えた日本発のプロダクトの地位を築いたキーワードでした。そんな現在のスニーカーカルチャーの礎にもなった”CO.JP“。その歴史を詰め込んだ珠玉のW AIR MAX 1 PRMとNIKE DUNK LOW PRMが6月9日(金)から発売いたします。展開は、atmos 各店(一部店舗除く)、atmos オンライン。



【NIKE “HEAD 2 HEAD PACK“】抽選詳細

受付期間 : 2023年6月3日(土) 9:00~2023年6月8日(木) 8:59

特集ページ : https://www.atmos-tokyo.com/lp/nike-cojp-lp







【PRODUCT】







NIKE DUNK LOW PRM

(ナイキ ダンク ロウ PRM)

No: FJ5434-120

Price: 15,400円 (税込)

Size: 25.5-29.0,30.0cm

Release: 2023年6月9日(金) 発売予定











W AIR MAX 1 PRM

(W エア マックス 1 PRM)

No: FJ5479-410

Price: 19,250円 (税込)

Size: 23.0-29.0,30.0cm

Release: 2023年6月9日(金) 発売予定







About atmos

URL https://www.atmos-tokyo.com

SHOP名である”atmos(アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。



