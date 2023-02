[The Orchard Japan]

各種配信チャートで1位を席巻し、今熱い注目を集めている“小説を音楽にするユニット”YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍し、シンガーソングライターとしても活動する幾田りら。2023年3月8日(水)にリリースする1st ALBUM『Sketch』のジャケット絵柄及び新A写が公開された。全楽曲自身で作詞作曲をし、自らをさらけ出した作品を詰め込んだ本作のジャケットは、素の自分という意味合いも込めて自身の顔をジャケットに落とし込んでいる。







そんな彼女が、2023年3月8日(水)にリリースする1st ALBUM『Sketch』のジャケット絵柄及び新A写が公開!収録されているシングル曲全てのジャケットをデザインしている村上智香がアートディレクションを行い、カメラマンは大野隼男が担当した。全楽曲自身で作詞作曲をし、自らをさらけ出した作品を詰め込んだ本作のジャケットは、素の自分という意味合いも込めて自身の顔をジャケットに落とし込んでいる。



CD収録曲や店舗別特典絵柄など詳細も解禁!KISSME主催「会ったことあるのに、はじめまして」プロジェクト書き下ろしソング「ヒカリ」、東京海上日動あんしん生命「あんしん就業不能保障保険」CMソングとしてTikTokでも話題となった「Answer」、ABEMA「今日、好きになりました。」主題歌の「ロマンスの約束」・「スパークル」、TBS系 ドラマ『持続可能な恋ですか?~父と娘の結婚行進曲~』主題歌「レンズ」、フジテレビ系『FIFAワールドカップ カタール2022』番組公式テーマソング「JUMP」、そしてNHKドラマ10「大奥」 主題歌「蒲公英」など全11曲に加え、CD限定で「スパークル - From THE FIRST TAKE」と「レンズ - From THE FIRST TAKE」の音源も収録!初回生産限定盤Blu-rayに収録される2022年11月に行われたソロライブ「MTV Unplugged: Lilas Ikuta」の楽曲詳細も解禁。そして本人からのコメントも到着!



◆幾田りら コメント

1stアルバムをリリースします。私にとって詞は心の日記のようなもので、メロディーはその心情が自由に飛んでいくための羽の役割を持っています。日常生活で書き溜めてきた心の機微や内側を、曝け出し、音楽に投影することが、私の楽曲制作の心臓です。この先も幾田りらとして紡ぐ音楽が、ありのままの自分自身を自由に描ける場所で在り続けたいという願いと決意を込めて、アルバムに「Sketch」と名付けました。そしてジャケットには、本作のアートディレクションを担当してくださった村上智香さんと共に、そんな包み隠さない“素の自分”の姿を映しました。耳に触れた時、皆さまの心に寄り添い、そばに置いておきたい音楽であれたら何より嬉しいです。是非手にとって聴いてみてください。



◆村上智香(アートディレクション) コメント

これまでの配信曲のジャケットとは異なり、アルバムではりらさんご自身の存在を強く打ち出すビジュアルに仕上げました。歌詞ブックレット内の写真では、これまでにリリースされた各楽曲のジャケットの世界に入り込んだりらさんの姿もご覧いただだけます。是非アルバムをお手にとって、りらさんの楽曲の世界観を楽しんでいただけますと幸いです。



【商品情報】



2023年3月8日(水)リリース予定

幾田りら

1st ALBUM『Sketch』

予約URL:https://lnk.to/sl3grE



《収録曲》 ※順不同、初回生産限定盤・通常盤共通

1. Answer (東京海上日動あんしん生命「あんしん就業不能保障保険」CMソング)

2. サークル

3. スパークル (ABEMA『今日、好きになりました。』主題歌)

4. Midnight Talk

5. 蒲公英 (NHKドラマ10『大奥』主題歌)

6. JUMP (フジテレビ系『FIFAワールドカップ カタール2022』番組公式テーマソング)

7. レンズ (TBS系 火曜ドラマ『持続可能な恋ですか?~父と娘の結婚行進曲~』主題歌)

8. 吉祥寺

9. ヒカリ (KISSME主催「会ったことあるのに、はじめまして」プロジェクト書き下ろしソング)

10. 宝石

11. ロマンスの約束 (ABEMA『今日、好きになりました。』主題歌)

12. スパークル - From THE FIRST TAKE ※CD限定収録

13. レンズ - From THE FIRST TAKE ※CD限定収録



■初回生産限定盤



仕様:CD+Blu-ray

価格:4,500円+税

品番:XSCL-67~8

[Blu-ray 収録内容]

2022年11月に行われたソロライブ「MTV Unplugged: Lilas Ikuta」

《セットリスト》

1. ヒカリ

2. ロマンスの約束

3. おもかげ

4. JUMP

5. レンズ

6. 怪獣の腕のなか - Cover

7. 宝石

8. Ginger - Cover

9. スパークル

10. Answer



■通常盤

仕様:CD

価格:3,000円+税

品番:XSCL-69



【店舗別特典 対象店舗/特典内容】



店舗別の全9種の特典となります。

■幾田りら応援店 ・・・ 『Sketch』オリジナルステッカー

■Sony Music Shop ・・・ 「Answer」オリジナルステッカー

■TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く) ・・・ 「蒲公英」オリジナルステッカー

■HMV全店(HMV&BOOKS online含む / 一部店舗を除く) ・・・ 「レンズ」オリジナルステッカー

■TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/ TSUTAYAオンラインショッピング ・・・ 「スパークル」オリジナルステッカー

■WonderGOO / 新星堂(一部店舗除く)および新星堂WonderGOOオンライン ・・・ 「ヒカリ」オリジナルステッカー

■Amazon.co.jp ・・・ 『Sketch』オリジナルメガジャケ

■楽天ブックス ・・・ 「JUMP」オリジナルステッカー

■セブンネットショッピング ・・・ 「ロマンスの約束」オリジナルステッカー



★応援店対象店舗リスト

https://lilasikuta.jp/shoplist/230308/



※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※初回生産限定盤(XSCL-67~68)・通常盤(XSCL-69)のどちらをご購入いただいても同じ特典をお渡しいたします。

※上記店舗以外での配布はございません。

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。



そして、NHKドラマ10『大奥』主題歌「蒲公英」が2023年1月17日(火)より好評配信中!3代将軍・家光の時代から幕末・大政奉還にいたるまで、男女が逆転した江戸パラレルワールドを描いてセンセーションを巻き起こした大人気コミック・よしながふみ「大奥」が原作。ぜひこの機会にチェックしてみて欲しい。



【楽曲情報】



2023年1月17日(火)配信リリース

幾田りら「蒲公英」

作詞・作曲:幾田りら

編曲:大濱健悟

配信URL:https://orcd.co/tanpopo

≪タイアップ≫

NHKドラマ10『大奥』主題歌



◆幾田りら コメント

多くの人に愛され続けている『大奥』という作品の主題歌を担当させていただけることを光栄に思います。壮大な歴史と、激動の時代を生き抜く人々の熱き精神に何度も心動かされました。生まれながらにして徳川家の宿命を背負いながらも、己の正しさを信じ貫いて、力強く生きていく女将軍の姿を、楽曲に込めたいと思いました。そんな思いで完成した「蒲公英」という曲が『大奥』に登場する人々の生き様と重なり、ご覧になる皆さまの心情にも寄り添えるものとなっていただけたら嬉しいです。今から放送が楽しみです。どうぞよろしくお願いします。



【番組概要】

NHKドラマ10『大奥』

2023年1月10日(火) 放送スタート

[総合] 毎週(火) 午後10時~10時45分 ※初回は15分拡大



〈出演〉

■3代 徳川家光(堀田真由) × 万里小路有功(福士蒼汰)

■5代 徳川綱吉(仲里依紗) × 右衛門佐(山本耕史)

■8代 徳川吉宗(冨永愛) × 水野祐之進(中島裕翔)

〈原作〉よしながふみ「大奥」

〈脚本〉森下佳子

〈制作統括〉藤並英樹

〈プロデューサー〉舩田遼介 松田恭典

〈演出〉大原拓 田島彰洋 川野秀昭

〈あらすじ〉

江戸幕府3代将軍・徳川家光の時代、「赤面(あかづら)疱瘡(ほうそう)」と呼ばれる奇妙な病が日本中に広がっていった。この病は“若い男子にのみ”感染し、感染すれば“数日で死に至る”恐ろしい病であった。対処法も治療法も発見されず、結果として男子の人口は女子の1/4にまで激減し、日本の社会構造は激変した。男子は希少な種馬として育てられ、女子はかつての男子の代わりとして労働力の担い手となり、あらゆる家業が女から女へと受け継がれるようになる。江戸城でも3代将軍家光以降、将軍職は女子へと引き継がれ、大奥は将軍の威光の証であるがごとく希少な男子を囲い、俗に美男3千人などと称される男の世界が築かれていくのであった。



◆アーティスト情報◆

★幾田りら

Twitter:https://twitter.com/ikutalilas

Staff Twitter:https://twitter.com/lilastaff_

Instagram:https://www.instagram.com/lilasikuta

TikTok:https://www.tiktok.com/@lilaasikuta

YouTube Channel:https://www.youtube.com/channel/UCztEY6czNyJKjRWMwuur9bg



【プロフィール】

