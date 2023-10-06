時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

FRONTEO、ホワイトカラーによる犯罪の国際ワークショップ…

FRONTEO、ホワイトカラーによる犯罪の国際ワークショップに登壇、AIなどを活用した調査やコンプライアンスについて米国司法省や弁護士等が議論

［株式会社FRONTEO］

～5th White Collar Crime Workshop 2023 in Washington DC～　10月20・21日（JST） ： 在アメリカ合衆国日本国大使館

　株式会社FRONTEO（本社：東京都港区、代表取締役社長：守本 正宏、以下 FRONTEO）は、この度、長島・大野・常松法律事務所の深水大輔氏がオーガナイザーをつとめる「5th White Collar Crime Workshop 2023」にて、当社のリーガルテックAI事業本部 グローバルセールス エグゼクティブ兼FRONTEO USA データサイエンス＆テクノロジーデパートメント シニア・ヴァイス・プレジデントの田中 志穂が登壇することをお知らせします。
　同ワークショップは、今年で第５回目をむかえ、ホワイトカラーによる犯罪「White Collar Crime（ホワイトカラークライム）」について、米国、英国、日本、その他の国々の実務家および学識経験者の関心の高い以下のようなトピックを取り上げます。


＜概要＞
5th White Collar Crime Workshop 2023
日時：2023年10月20日（金）23:00 ～ 10月21日（土）7:15　【JST】
場所：在アメリカ合衆国日本国大使館（ワシントンD.C.）およびオンライン
主催：信州大学社会基盤研究所、在アメリカ合衆国日本国大使館
ウェブサイト：https://www.noandt.com/seminars/seminar20231020-2/
パンフレット：https://www.noandt.com/wp-content/uploads/2023/08/2023_1020_5.pdf
お申し込み：https://kaac.or.jp/wccw2023/
お申し込み締め切り：
会場参加 10月9日（月）10:00【JST】
オンライン参加 10月18日（水）10:00【JST】

＜プログラム＞
Session 1: White-Collar Enforcement Trends
（10月20日 23:45 ～ 10/21 1:00 JST)
企業犯罪執行のトレンドと展望、Monaco Memoや最近のガイダンス等について、現役DOJ担当者と実務家、研究者が議論

■Moderator
Daisuke Fukamizu
Partner, Nagashima Ohno & Tsunematsu
Research Professor at Shinshu University

■Panelist
Brian Benczkowski
Partner, Kirkland & Ellis

Daniel Kahn
Partner, Davis Polk & Wardwell LLP

Lorinda Laryea
U.S. Department of Justice Acting Co-Principal Deputy Chief, DOJ Criminal Division, Fraud Section

Jennifer Arlen
Norma Z. Paige Professor of Law at New York University School of Law Founder and Faculty Director, Program on Corporate Compliance and Enforcement

Matthew Jacques
Partner & Managing Director, AlixPartners LLP

Session 2: Effective and Efficient Compliance Programs
(10月21日 1:15 ～ 2:30 JST)
効果的・効率的なコンプライアンス・プログラムの構築とその評価方法等

■Moderator
Samuel Buell
Professor of Duke University

■Panelist
Matthew Galvin
Counsel, Compliance & Data Analytics for the Fraud Section U.S. Department of Justice, Criminal Division

Eugene Soltes
Professor, Harvard Business School

Veronica Root Martinez
Professor, Duke University School of Law

Mark Schneider
Partner, Kirkland & Ellis

Session 3: Agile Governance
(10月21日 4:00 ～ 5:15 JST)
日本発の新しいガバナンスモデルであるAgile Governanceを紹介

■Moderator
Hiroki Habuka
Mori Hamada & Matsumoto
Former Deputy Director for Governance Strategy, METI

■Panelist
Tatsuhiko Inatani
Professor of Law at Kyoto University Visiting Researcher at RIKEN AIP

Maiko Meguro
Director International Digital Strategy and International Affairs,
Commerce and Information Policy Bureau

Kentaro Asai
Assistant Professor of Australian National University

Tetsuya Yamashita
Professor of Law at Kyoto University

Yuichiro Watanabe
A member of the Board, Japan In-house Lawyers Association

Session 4: Compliance and Investigation Using Data and Technology
(10月21日 5:45 ～ 7:00 JST)
データや最新テクノロジーを活用したコンプライアンスや調査について多方面の専門家を交えて議論

■Moderator
Jennifer Saperstein
Partner, Covington & Burling LLP

■Panelist
田中 志穂
FRONTEO リーガルテックAI事業本部 グローバルセールス エグゼクティブ
FRONTEO USA データサイエンス＆テクノロジーデパートメント シニア・ヴァイス・プレジデント

Vincent Walden
Kona AI CEO

Sidney Bashago
Partner, Davis Polk & Wardwell LLP White Collar Defense & Investigations

■FRONTEOについて　URL: https://www.fronteo.com/
FRONTEOは、自社開発AIエンジン「KIBIT（キビット）」を用いた多様なAIソリューションとサービスを提供するデータ解析企業です。「記録に埋もれたリスクとチャンスを見逃さないソリューションを提供し、情報社会のフェアネスを実現する」ことを理念とし、膨大な量のテキストデータや複雑なネットワークの中から意味のある重要な情報を抽出して、エキスパートの高度な判断を支援する自然言語処理ならびにネットワーク解析技術を強みとしています。リーガルテックAI、ビジネスインテリジェンス、ライフサイエンスAI、経済安全保障の各領域で事業を展開し、さまざまな企業の課題や社会課題の解決に貢献しています。2003年8月創業、2007年6月26日東証マザーズ（現：東証グロース）上場。日本、米国、韓国、台湾で事業を展開。第一種医療機器製造販売業許可取得、管理医療機器販売業届出。資本金3,042,317千円（2023年3月31日時点）。

※FRONTEO、KIBITはFRONTEOの日本における登録商標です。

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/06-19:40）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
9月号の特集は「紛争と対立」。 ウクライナ戦争以外にも、世界は紛争と対立が絶えない。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ