4月に開催した『Red Velvet 4th Concert:R to V』の字幕版、ASTROメンバー6名が出演の『ASTROの千夜一夜物語』をTV初放送!





株式会社ストリームメディアコーポレーション(本社:東京都港区、代表取締役:金 東佑)は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、大好評を得た昨年のファンミーティングに続き、待望の2度目の公演を今月開催したSUPER JUNIORのイトゥク、シンドン、シウォンのスペシャルライブを日本初放送!また、1日目の公演後、3人に独占インタビュー!こちらも必見です。そして、4月2日(日)に韓国で開催されたRed Velvetのコンサート『Red Velvet 4th Concert : R to V』の字幕版をTV初放送することを決定いたしました!



KNTVの9月は大好評を得た昨年のファンミーティングに続き、この7月に待望の2度目の公演を開催した『SUPER JUNIOR-L.S.S. Let‘s Standing Show』を9月22日(金)に日本初放送いたします。 SUPER JUNIORのイトゥク、シンドン、シウォンの3人による、歌あり、トークあり、笑いありの予測不可能!?なスペシャルステージをお見逃しなく。また、公演1日目を終えた3人を直撃しインタビューを実施。公演後も盛り上がり、無邪気に楽しむ3人の貴重な姿をお届けします。







そして、 今年の4月2日(日)に韓国・KSPO DOME(オリンピック体操競技場)で開催されたRed Velvet のコンサート『Red Velvet 4th Concert : R to V』の字幕版を9月15日(金)にTV初放送いたします。強烈で魅惑的なカラーである「Red」と、上品な「Velvet」のように、ひとつのカラーに染まらないRed Velvetの魅力を多彩なパフォーマンス、そして、華やかなステージや衣装でも表現。メンバー5人が揃って観客と喜びを分かち合う姿も必見です。



その他、おすすめの日本初放送バラエティとして、常にスターの近くにいてその素顔を知るマネージャーがスターのリアルな日常を暴露する『全知的おせっかい視点』が9月7日(木)からスタート。9月14日(木)にはCNBLUEが登場します。





また、依頼者のお悩みを解決するため理想の引っ越し先を探す物件紹介バラエティ『助けて!ホームズ』、9月はBTOB、IVE、THE BOYZ、KARAのメンバーが出演した回をピックアップして放送します。こちらにもご注目ください。そして、ASTROメンバー6名がさまざまなゲームや料理、怖い話対決にチャレンジするリアルバラエティ『ASTROの千夜一夜物語』は9月2日(土)からTV初放送スタートです。











9月もKNTVと共にお過ごしください♪





■『SUPER JUNIOR-L.S.S. Let's Standing Show』

放送日時 9月22日(金)午後8:00~ 日本初放送

出演者 イトゥク、シンドン、シウォン(SUPER JUNIOR)

話数 全1回



■『SUPER JUNIOR-L.S.S. Let's Standing Show インタビューSP』

放送日時 9月22日(金)スペシャルライブ放送後~ 日本初放送

出演者 イトゥク、シンドン、シウォン(SUPER JUNIOR)

話数 全1回

(C)Stream Media Corporation



■『Red Velvet 4th Concert:R to V<字幕版>』

放送日時 9月15日(金)午後8:00~10:30 TV初放送

出演者 Red Velvet

話数 全1回

(C)SM ent



■『全知的おせっかい視点』

放送日時 9月7日(木)スタート

毎週(木)午後10:30~深夜0:10 ほか 日本初放送 (※#173よりスタート)

出演者

<レギュラー>イ・ヨンジャ、チョン・ヒョンム、ソン・ウニ、ヤン・セヒョン、ユ・ビョンジェ、ホン・ヒョニ

<#173>ユク・ジュンソ、AIKI ほか

<#174>ユク・ジュンソ、CNBLUE ほか

<#175>イ・スンユン、WONSTEIN ほか

<#176>イ・スンユン、アン・ヨンミ ほか

(C)MBC



■『助けて!ホームズ』

放送日時 毎週(火)午後10:30~深夜0:10ほか 日本初放送

● 5日(火)<BTOB>ミンヒョク、ウングァン

●12日(火)<IVE>ユジン、ガウル

●19日(火)<THE BOYZ>ヨンフン、ヒョンジェ

●26日(火)<KARA>パク・ギュリ、ホ・ヨンジ

(C)MBC



■『ASTROの千夜一夜物語』

放送日時 9月2・9・16日(土)深夜0:15~2:00 (2話連続)TV初放送

出演者 ASTRO

話数 全6回

(C)2020 SM Culture & Contents Co., Ltd. All Rights Reserved.



【KNTV】

https://kntv.jp/

1996年の開局以来、 韓流をリードし続ける韓国エンターテインメント総合チャンネル。

スカパー!(スカチャン1)、スカパー!プレミアムサービス、 ケーブルテレビ(J:COM、 イッツコム、 K-CAT、 CNCiほか)、 ひかりTVなどでご覧いただけます。

KNTV視聴方法ページ:https://kntv.jp/howto/



