AKB48チームAに所属する千葉恵里とatmos pinkによるスペシャルコラボレーションが実現!

千葉恵里本人によってデザイン監修された今回のアイテムは、千葉恵里本人による手描きグラフィックがプリントされたTシャツやフーディ、本人考案のフラワーモチーフが刺繍されたシャツやキャップなどこだわりのつまったアイテム展開となっております。男女ともに使いやすいデザインとサイズ感なのもポイントです。





また、今回コラボレーションアイテムを10,000円以上(税込)ご購入の方全員にポストカードをプレゼント&抽選で千葉恵里本人によるお渡し会への参加が可能に!



●販売期間:6/3(土)12:00~ 6/16(金)23:59まで

●販売場所:atmos pink / atmos official online store

*お渡し会イベント詳細は後日atmos pink official web site及びSNSにて随時配信いたします



【PRODUCT】





NAME :千葉恵里 × atmos pink グラフィックフーディ

STYLE NO’ : 23SS-CEHD01 SIZE : FREE COL : GRY,BLUE PRICE : ¥9,790(in tax)











NAME :千葉恵里 × atmos pink グラフィックビッグT

STYLE NO’ : 23SS-CETP01 SIZE : M / L / XL COL : BLACK,WHITE,MINT,BLUE PRICE : ¥5,390(in tax)





NAME :千葉恵里 × atmos pink グラフィックシャツ

STYLE NO’ : 23SS-CESH01 SIZE : F COL : WHITE,BLUE PRICE : ¥8,690(in tax)





NAME :千葉恵里 × atmos pink グラフィックキャップ

STYLE NO’ : 23SS-CEHT01 SIZE : F COL : WHITE,BLAC PRICE : ¥5,390(in tax)



■ABOUT “atmos pink”

SHOP URL : https://www.atmos-pink.com/ Insragram : https://www.instagram.com/atmos.pink_official/

東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信し 続けるショップatmosより、新たな業態となる女性の為のスポーツミックスス タイルを提案するコンセプトショップ。 <Pinks, Go ahead : レディーたち、前に進もうよ。毎日をポジティブに大好きな自分の ために。体を動かそうよ。 音楽を楽しもうよ。アートなことしようよ。ファッションを楽しもうよ。新しいこと発見しよう!>を コンセプトに 、スニーカーカルチャーをファッションにPinksの日常を表現します。ナショナルブランドのスニーカーはもちろん、 スポーツファッションをデイリーに着こなせるようオリジナルアパレルを展開し、スニーカーと合わせたスポーツミックス スタイルを提案します。



■ABOUT “千葉恵里” https://www.instagram.com/eriierii_1027/

2003年10月27日生まれ。神奈川県出身。AKB48「チームA」所属。

2015年5月、「第2回AKB48グループ ドラフト会議」において、AKB48「チームA」に第1巡目で指名される。

2022年5月18日にAKB48のメジャー59作目のシングル発売「元カレです」にて初選抜。

10月19日発売 60枚目のシングル「久しぶりのリップグロス」ではセンターに抜擢!

2023年4月26日に発売された61枚目シングル「どうしても君が好きだ」でもフロントメンバーとして活躍中。



<読者様 問い合わせ先>

atmos pink customer

アトモス ピンク カスタマー

TEL : 03-6629-5075

URL : http://www.atmos-pink.com



